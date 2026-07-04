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▲巴威颱風在3日晚間8時增強為強烈颱風，預估路徑將沿太平洋高壓南側西行。（圖／中央氣象署）

▲太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

▲未來一周各地可達32度至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部高溫可到36到37度。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）已增強為強烈颱風，並持續朝西往台灣靠近，下周三（8日）為關鍵北轉時間，北轉的角度將決定影響台灣程度，中央氣象署預報指出，巴威颱風在3日晚間8時增強為強烈颱風，預估路徑將沿太平洋高壓南側西行，後續預計在下週三前後北轉，影響台灣的程度取決於北轉的角度、時間。下週五可能最接近台灣，但路徑仍有變數。氣象粉專「天氣風險」指出，目前預報資料顯示有兩種可能性，若高壓減弱明顯，將北轉朝宮古島至琉球群島附近海域前進，不過這情況仍有機會對花蓮以北及北部海域發布海警；7月4日今天的天氣，氣象署指出，太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有較大雨勢出現的機率，下午出門建議攜帶雨具備用。氣溫方面，高溫普遍來到33至35度，尤其大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36、37度左右，近中午前後紫外線偏強，來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。到下周二前太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨；午後北部、南投地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周三各地為晴到多雲，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨；颱風外圍沉降影響，午後降雨範圍縮小，僅各地山區有局部短暫雷陣雨；下周四環境逐漸轉為東北風，水氣增加，桃園以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周五受到颱風外圍環流影響，北部及宜花地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；其降雨地區、雨勢隨颱風位置及強度而變化，唯颱風預報不確定性仍大，須持續關注。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，4日環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，各地高溫炎熱，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級