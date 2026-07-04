9號中度颱風「巴威」已經在3日晚間升級為強烈颱風，根據目前中央氣象署最新預估，巴威颱風將在下周三（9日）後將北轉，下周五（10日）最靠近台灣且不排除直接通過。氣象專家也表示，目前巴威颱風真正的路徑預報分岐還是很大，不排除直撲台灣，不過基本上9日（下周四）至12日（下周日）對台灣天氣造成影響「可能是避不了」。
巴威颱風升級強颱「不排除撲台」！今天氣炎熱外出注意補水
中央氣象署表示，巴威颱風已經在3日晚間增強為「強烈颱風」，目前位置在鵝鑾鼻東南東3480公里海面，朝西偏西北西方向行進，預計下周四（9日）會北轉，台灣被影響的程度就要看到時候北轉的角度而定。不過以氣象署目前的風場預報資料來看，巴威颱風似乎是有直接侵台的可能性，時間會落在下周五（10日），如果真的登陸預估從花東一帶，但都還要持續觀察。
氣象署說，今（4）日天氣受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，民眾外出記得要補水防曬；降雨部分，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有較大雨勢出現的機率。
巴威颱風「超肥巨獸強颱」西行！氣象專家：這4天躲不掉
氣象粉專「天氣風險公司」則表示，巴威升格為強颱之後，之後到8、9日（下周三、四）之間都會維持在強颱等級，暴風圈半徑可能擴大至350公里，同時夾帶寬廣的外圍環流雲雨帶，一路沿著太平洋高壓邊緣朝向西北西快速移動，並朝向台灣東南方海域靠近。
「天氣風險公司」說，目前各電腦模式預報對於9日之後的預報路徑分岐度仍較大，可能在較遠處北轉，經過台灣跟琉球那霸之間的海域後北上，也可能直撲台灣北部及東北部近岸而來，對於台灣的影響程度相差很多，還是要持續觀察。值得注意的是，巴威颱風對台灣的衝擊有多大還不確定，但預報資料都顯示，巴威來到台灣附近時，強度強、範圍大，因此9日（下周四）至12日（下周日）颱風造成的影響「可能是避免不了」，提醒民眾先做好防颱準備。
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中央氣象署表示，巴威颱風已經在3日晚間增強為「強烈颱風」，目前位置在鵝鑾鼻東南東3480公里海面，朝西偏西北西方向行進，預計下周四（9日）會北轉，台灣被影響的程度就要看到時候北轉的角度而定。不過以氣象署目前的風場預報資料來看，巴威颱風似乎是有直接侵台的可能性，時間會落在下周五（10日），如果真的登陸預估從花東一帶，但都還要持續觀察。
氣象署說，今（4）日天氣受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，民眾外出記得要補水防曬；降雨部分，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有較大雨勢出現的機率。
氣象粉專「天氣風險公司」則表示，巴威升格為強颱之後，之後到8、9日（下周三、四）之間都會維持在強颱等級，暴風圈半徑可能擴大至350公里，同時夾帶寬廣的外圍環流雲雨帶，一路沿著太平洋高壓邊緣朝向西北西快速移動，並朝向台灣東南方海域靠近。
「天氣風險公司」說，目前各電腦模式預報對於9日之後的預報路徑分岐度仍較大，可能在較遠處北轉，經過台灣跟琉球那霸之間的海域後北上，也可能直撲台灣北部及東北部近岸而來，對於台灣的影響程度相差很多，還是要持續觀察。值得注意的是，巴威颱風對台灣的衝擊有多大還不確定，但預報資料都顯示，巴威來到台灣附近時，強度強、範圍大，因此9日（下周四）至12日（下周日）颱風造成的影響「可能是避免不了」，提醒民眾先做好防颱準備。