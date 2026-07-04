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巴威颱風升級強颱「不排除撲台」！今天氣炎熱外出注意補水

預計下周四（9日）會北轉，台灣被影響的程度就要看到時候北轉的角度而定。

巴威颱風似乎是有直接侵台的可能性，時間會落在下周五（10日）

▲巴威颱風目前預估路徑依舊是相當分歧，不過目前颱風強度已經升格強颱，是否直撲台灣就要看下周北轉時間點。（圖/中央氣象署）

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可能在較遠處北轉，經過台灣跟琉球那霸之間的海域後北上，也可能直撲台灣北部及東北部近岸而來，對於台灣的影響程度相差很多

因此9日（下周四）至12日（下周日）颱風造成的影響「可能是避免不了」，提醒民眾先做好防颱準備。