今年第9號颱風巴威在3日晚間升格為強颱，短短36小時的時間就從輕颱變強颱，目前各國預測巴威颱風會持續向西北西漸轉西北、逼近台灣東側海面。氣象專家吳德榮表示，巴威颱風的強度還會持續增強，不同的路徑威脅勢必不同，將要看下周四（9日）北轉狀況，才能更加確定對台灣影響多大，民眾防颱準備還是可以及早準備。
今高溫好天氣熱到下周三！巴威颱風「路徑太甜還會變胖、增強」
吳德榮在氣象應用基金會「洩天機教室」貼文指出，今（4）日至下周三（8日）太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今天起熱如盛夏，全台灣氣溫約可升至38度左右，民眾外出需要注意防曬、防中暑。今天各地氣溫北部23至36度、中部24至36度、南部24至38度、東部22至37度。
吳德榮說，巴威爆發性增強，從輕颱增強至強颱只花36小時，由於未來行經環境條件良好，巴威颱風有持續增強且暴風圈增大的趨勢，暴風圈有機會擴大至半徑350公里，是「聖嬰年」典型「大而強的颱風」，並要挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。
風雨最劇烈影響下周五、六！各國路徑走向分歧：下周四北轉最關鍵
吳德榮提到，巴威颱風大致在下周四（9日）逼近，下周五、六（10、11日）影響最劇烈，但各地受威脅的程度，要視颱風的動向而定。巴威颱風未來將持續朝西北西前進後，到了下周四行至琉球東南方海面、逼近台灣東側海面漸轉西北，目前各國預測路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅勢必不同，應持續觀察模式的調整，及早做好防颱準備。
中央氣象署也表示，巴威颱風持續朝西偏西北西方向行徑，周四北轉角度是關鍵，北轉角度如果大，對台灣影響就要再觀察，但根據目前氣象署風場預報資料來看，還是有直接侵台的可能性。請民眾未來一周密切關注即時的颱風預測
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吳德榮在氣象應用基金會「洩天機教室」貼文指出，今（4）日至下周三（8日）太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今天起熱如盛夏，全台灣氣溫約可升至38度左右，民眾外出需要注意防曬、防中暑。今天各地氣溫北部23至36度、中部24至36度、南部24至38度、東部22至37度。
吳德榮說，巴威爆發性增強，從輕颱增強至強颱只花36小時，由於未來行經環境條件良好，巴威颱風有持續增強且暴風圈增大的趨勢，暴風圈有機會擴大至半徑350公里，是「聖嬰年」典型「大而強的颱風」，並要挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米/秒）。
吳德榮提到，巴威颱風大致在下周四（9日）逼近，下周五、六（10、11日）影響最劇烈，但各地受威脅的程度，要視颱風的動向而定。巴威颱風未來將持續朝西北西前進後，到了下周四行至琉球東南方海面、逼近台灣東側海面漸轉西北，目前各國預測路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅勢必不同，應持續觀察模式的調整，及早做好防颱準備。
中央氣象署也表示，巴威颱風持續朝西偏西北西方向行徑，周四北轉角度是關鍵，北轉角度如果大，對台灣影響就要再觀察，但根據目前氣象署風場預報資料來看，還是有直接侵台的可能性。請民眾未來一周密切關注即時的颱風預測