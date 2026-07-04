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今高溫好天氣熱到下周三！巴威颱風「路徑太甜還會變胖、增強」

由於未來行經環境條件良好，巴威颱風有持續增強且暴風圈增大的趨勢，暴風圈有機會擴大至半徑350公里

▲巴威颱風有持續增強且暴風圈增大的趨勢，暴風圈有機會擴大至半徑350公里，是「聖嬰年」典型「大而強的颱風」。（圖/NOAA）

風雨最劇烈影響下周五、六！各國路徑走向分歧：下周四北轉最關鍵

巴威颱風大致在下周四（9日）逼近，下周五、六（10、11日）影響最劇烈

目前各國預測路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅勢必不同

周四北轉角度是關鍵，北轉角度如果大，對台灣影響就要再觀察