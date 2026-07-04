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2026年世界盃淘汰賽上演建國以來最瘋狂的一場足球對決！世界盃新軍維德角（Cape Verde）在32強戰面對衛冕冠軍阿根廷，雙方一路血戰。延長賽上半場阿根廷才剛靠著後衛利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）超前比分，沒想到韌性驚人的維德角在第103分鐘，由邊後衛西德尼·洛佩斯·卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在左路轟出一記驚天動地的世界波死角破門，再度以2：2再次追平阿根廷！這記不可思議的進球讓美國媒體《The Athletic》評價道：「這是本屆世界盃的最佳進球之一！」本場比賽正規時間雙方戰成1比1平手。進入延長賽第93分鐘，阿根廷利用角球攻勢，由馬丁尼茲在後點爆射破門，取得2：1領先。正當全場球迷以為衛冕軍即將鎖定勝局、試圖「關門」防守時，維德角卻展現了難以置信的冷靜與團隊傳導。比賽進行到第103分鐘，維德角發動左路攻勢，23歲的後衛卡布拉爾從左側帶球內切，在防守球員貼身逼搶前，突然起腳兜出一記極具觀賞性的完美弧線。皮球如同巡弋飛彈般，精準地繞過阿根廷明星門將達米安·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）的十指大關，直掛球門右上角死角！這顆歷史級的進球誕生後，《The Athletic》直播團隊頓時陷入瘋狂，資深主編不顧形象地敲下滿條驚嘆號，並直言：「這絕對是一顆會載入世界盃史冊的進球，我的天啊！」隨著卡布拉爾將比分改寫為2：2，這支首度踏上世界盃舞台的非洲島國球隊，再度刷新了多項誇張的歷史紀錄，維德角成為自2014年阿爾及利亞對陣德國以來，第一支在隊史首場世界盃淘汰賽就能將傳統強權逼入延長賽的非洲球隊。算上小組賽，維德角在本屆世界盃的4場比賽中，在正規90分鐘內竟然全部保持不敗。更恐怖的是，他們連續與西班牙（Spain）、烏拉圭（Uruguay）以及阿根廷（Argentina）這三支曾奪得世界盃冠軍的頂級豪門戰成平手。這4個對手中有3隊在賽前的FIFA排名位列世界前16，而西班牙與阿根廷更是高居世界前三，維德角無疑是本屆含金量最高的「超級黑馬」。踢進這顆神仙球的卡布拉爾，2002年出生於荷蘭，現年23歲。他是一名助攻能力極強的現代型邊後衛，左右兩側皆能勝任。卡布拉爾的職業生涯在近年迎來爆發，2025年效力葡超阿馬多拉之星（Estrela da Amadora）時，曾單場上演帽子戲法，隨後在2025年底被葡超豪門本菲卡（Benfica）以高達850萬歐元的潛在轉會費挖角。就在上個月（2026年6月），土超勁旅特拉布宗體育（Trabzonspor）剛宣布以1000萬歐元將他羅致麾下。這位近年在歐洲球探眼中炙手可熱的防守新星，如今在世界盃最高殿堂上，用一記足以角逐本屆最佳進球的「世界波」證明了自己的身價，也讓39歲的球王萊奧內爾·梅西（Lionel Messi）與阿根廷國家隊，陷入了極其艱難的衛冕苦戰。