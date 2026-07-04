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巴威颱風36小時升格強颱！環境有利發展「還在增強」

目前環境仍然極有利發展，海溫接近30度、海水熱焓量高、垂直風切微弱，未來36小時快速增強，巔峰有機會達到強烈颱風前段班。

▲巴威颱風眼清晰可見，結構相當紮實，已增強成為強烈颱風，並可能成為今年西北太平洋最強颱風之一。

巴威颱風會登陸台灣嗎？「2條路線轉彎」不排除襲台

關鍵仍在於太平洋高氣壓減弱、東退的速度，以及巴威颱風與高壓之間的交互作用。

下周三（8日）巴威颱風開始北轉，如果角度比較小，路徑就會比較靠近台灣、也不排除通過台灣；如果北轉角度大，就會離台灣比較遠，實際上還是要觀察。

▲下周三（8日）巴威颱風開始北轉，如果角度比較小，路徑就會比較靠近台灣、也不排除登陸台灣；如果北轉角度大，就會離台灣比較遠，實際上還是要觀察。（圖/中央氣象署）

巴威颱風「防颱作業滾動式調整」！做好個人防颱、觀測預報更重要

像是大型活動調整、工程施工、大規模防災動員等措施，仍應依最新預報結果滾動式、分階段升級，而不是在還有6、7天就一次全面啟動。

第一是完成個人與家庭的基本防颱準備；第二是持續關注最新預報

▲防颱固然重要，不過還是要先做好個人、家庭的防颱作業，並且時刻關注最新預報，滾動式的調整才正確。（示意圖／宜蘭市公所臉書）

巴威颱風3日晚間8時升格為強烈颱風，短短的36小時從輕度颱風升格強颱，且目前行經的路徑有利颱風持續發展，將可能是今年西北太平洋最強颱風之一。許多民眾都關心巴威颱風到底會不會登陸台灣？氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，巴威颱風是否會接近台灣，關鍵仍然在於太平洋高氣壓減弱跟東退的速度，大約還要再過2至3天觀察才會明朗。「台灣颱風論壇」表示，巴威颱風目前距離台灣約3600公里，持續快速地增強當中，颱風眼清晰可見，結構相當紮實，已增強成為強烈颱風，並可能成為今年西北太平洋最強颱風之一。至於路徑部分，「台灣颱風論壇」分析，未來4天巴威颱風將持續受到太平洋高氣壓導引，穩定偏西移動，下週四（9日）抵達日本琉球南方海域。之後是否接近台灣，「台灣颱風論壇」說，目前各模式普遍認為，巴威颱風通過台灣東部海域至日本琉球之間的機率最高，但北轉位置仍有不小差異，且AI模式與傳統模式又有明顯分歧，因此現階段仍不宜過早下定論，再觀察2至3天，有機會漸漸明朗。中央氣象署也提到，「台灣颱風論壇」也提醒，颱風防災本來就是一個隨著預報逐步收斂、循序漸進調整的過程，目前雖然已能掌握大方向，但實際影響程度仍取決於後續路徑、強度變化，加上台灣地形複雜，不同路徑造成的風雨分布往往有明顯差異，「颱風則具有持續更新的預報資訊，這也是預報最大的價值」台灣颱風論壇強調，現階段最重要的是兩件事，，待路徑與影響範圍逐漸明朗後，再依實際情況調整各項防災措施，如此才能兼顧防災效率，也避免過度動員與資源錯置，讓每一分防災能量都用在刀口上。