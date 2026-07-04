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▲阿根廷靠著後衛羅梅羅（Cristian Romero）在第111分鐘的關鍵頭槌，以3：2驚險擊退展現無比韌性的維德角，有驚無險地收下16強門票。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年美加墨世界盃32強淘汰賽中，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）率領阿根廷以3：2驚險取勝。在這場對陣世界盃新軍維德角的比賽中，阿根廷被逼進延長賽，場上分數拉不開，氣氛很緊張，連一向在場上沉穩的梅西卻罕見地動了真火，與對方後衛爆發了不愉快的衝突。根據巴西《環球體育》報導，衝突發生在邁阿密硬石體育場的上半場尾聲。當時，維德角後衛皮科·洛佩斯（Pico Lopes）在一次對抗中，從背後推了梅西一把。儘管這個動作的幅度並不算特別大，但帶有挑釁意味的舉動顯然徹底激怒了這位阿根廷隊長。梅西隨即上前找洛佩斯理論，甚至在比賽恢復、球還在運行的期間，他的目光依然死死盯著洛佩斯，強烈表達自己的不滿。幾秒鐘後，主裁判吹響了上半場結束的哨音。自知理虧的洛佩斯試圖主動上前向梅西打招呼，希望能藉此緩和氣氛，但正在氣頭上的梅西顯然不買帳，他拒絕示好並繼續質問對方剛才的危險動作。眼看梅西餘怒未消，洛佩斯沒有多做停留，徑直跑回了更衣室。但梅西並沒有就此罷休，他隨後叫住了維德角的另一名球員迪內·博爾赫斯（Diney Borges），繼續向他抱怨洛佩斯剛才的惡劣行徑。儘管在半場結束前發生了這段插曲，但梅西在競技層面上依然展現了絕對的統治力。比賽第29分鐘，阿根廷中後衛利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martinez）送出精準長傳，梅西成功反越位，用一記完美的停球銜接左腳彈射，洞穿了維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）把守的大門。這顆進球不僅幫助阿根廷首開紀錄，更讓梅西一戰狂刷多項史詩級的世界盃紀錄，本場比賽是梅西在世界盃的第30次出場，打進第20粒進球，正式開啟了世界盃歷史射手榜的「20球時代」。他憑藉本屆賽事的第7顆進球，暫時超越了姆巴佩的6球，獨佔本屆射手榜第一名。梅西刷新了由自己保持的紀錄，成為史上首位在世界盃連續8場比賽均有進球的球員（期間共打入12球）。另外這也是梅西在淘汰賽階段直接參與的第12粒進球（進球加助攻），正式超越巴西球王比利（Pele）與法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）的11次，成為自1966年有統計以來，淘汰賽參與進球最多的球員。