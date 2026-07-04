我是廣告 請繼續往下閱讀

皮克敏餐具組、水壺 陪你度過每一天

▲（圖／翻攝自7-11官網）

專屬皮克敏日常精品快閃購活動

超人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》粉絲注意！7-11將在7月9日到9月1日開放「專屬皮克敏日常」限量預購商品，不限消費金額，只要報會員手機就能直接買，這次有皮克敏餐具組、水壺、便當袋、收納盒、浴巾等日常用品能購買，讓玩家們生活周遭充滿可愛的皮克敏。皮克敏玩家們不要錯過，7-11從7月9日下午3點到9月1日推出「專屬皮克敏日常」限量預購商品，包括水壺、水杯、束口袋等日常生活用品，讓滿滿皮克敏陪伴你度過每一天，每樣商品都有限量，售完為止，本次不限消費金額，只要報會員手機，就能在預購時間內購買。有筷子、叉子、湯匙的三入組隨身餐具，附有收納盒，方便玩家們帶出門使用。一鍵開蓋設計，喝水更方便，真空雙層不鏽鋼結構，讓你出門散步也有冰水可以喝，容量為470ml。瓶身除了有皮克敏之外，還有刻度，能輕鬆追蹤飲水量。270ml輕巧設計的水杯，有白色、綠色2款。100％純棉材質，底部加寬設計，容量充足，也能當成一般收納袋使用。大中小三種尺寸的收納盒，可疊放收進最大的盒子中。全棉材質，可收納各種小物。有鬆緊帶和壓釦設計，也能當成圍裙、披風或是換衣斗篷，尺寸約80×110cm。手巾附收納盒，方便外出攜帶。不僅可當便當包裹巾，攤開來後又能變成午餐墊，尺寸為43×43cm。許多玩家紛紛表示，「好可愛」、「發瘋好可愛」、「買，哪次不買」，也有玩家表示可惜沒有賣保溫罐，不過有玩家指出，這些商品其實在蝦皮都能買得到，還更便宜一些、「沒有獨家聯名，不買」。2026年7月9日下午3點到2026年9月1日，數量有限，售完為止。