巴威颱風目前已經升格為強烈颱風，根據中央氣象署最新預報，巴威颱風持續往西向台灣前行，預計在下周四（9日）北轉，實際會影響台灣多少，還是要看北轉的角度。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括最新路徑預估、會登陸台灣嗎、風雨影響時間、海陸警報發布時間等資訊，提供民眾一文掌握最新颱風動態。
巴威颱風升格強颱「還會變更胖」！最新路徑、會登陸台灣嗎一次看
中央氣象署表示，目前巴威颱風中心位置在北緯12.7度、東經152.3度，過去移動時速以14公里持續向西行，中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。由於目前環境還是有利發展，巴威颱風還會持續增強，暴風圈半徑最大可到350公里，相當驚人。
根據最新路徑預測，巴威颱風目前持續朝西偏西北西方向前進，預計下周四（9日）會北轉，台灣被影響的程度就要看到時候北轉的角度而定，如果角度比較小，路徑就會比較靠近台灣、也不排除登陸穿過台灣；如果北轉角度大，就會離台灣比較遠，實際路徑上還是要持續觀察。
巴威颱風「台灣風雨幾乎閃不掉」！影響最劇烈時刻出爐
吳德榮提到，巴威颱風大致在下周四（9日）逼近，下周五、六（10、11日）風雨影響最劇烈，但各地受威脅的程度，要視颱風的動向而定。氣象粉專「天氣風險公司」則表示，巴威升格為強颱之後，之後到8、9日（下周三、四）之間都會維持在強颱等級，暴風圈半徑可能擴大至350公里，同時夾帶寬廣的外圍環流雲雨帶，一路沿著太平洋高壓邊緣朝向西北西快速移動，並朝向台灣東南方海域靠近。
「天氣風險公司」說，目前各電腦模式預報對於9日之後的預報路徑分岐仍較大，可能在較遠處北轉，經過台灣跟琉球那霸之間的海域後北上，也可能直撲台灣北部及東北部近岸而來，對於台灣的影響程度相差很多，還是要持續觀察。然而不管路徑為何，巴威來到台灣附近時，強度強又範圍大，因此9日（下周四）至12日（下周日）颱風造成的影響「可能是避免不了」，提醒民眾先做好防颱準備。
巴威颱風最新暴風圈侵襲機率！專家：發布警報機率高
根據中央氣象署最新預報，目前台灣各城市「120小時暴風圈侵襲機率」目前幾乎都低於10%，不過這是因為巴威颱風目前還距離非常遙遠，未來幾天侵襲機率應該會大幅度上升，民眾還是要即時更新最新颱風動態預報，提前有防颱心理準備。
至於颱風警報發布機率，氣象職人「吳聖宇」就表示，下週四（9日）這一段開始北轉的過程將會非常關鍵，如果太平洋高壓中心能順利從颱風北側調整到颱風東側，那麼巴威颱風北轉的角度會在過程中逐漸增大，雖然會躲過颱風中心直接侵襲，但是因為這個颱風屆時範圍會非常大，因此暴風圈仍很有機會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。
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中央氣象署表示，目前巴威颱風中心位置在北緯12.7度、東經152.3度，過去移動時速以14公里持續向西行，中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。由於目前環境還是有利發展，巴威颱風還會持續增強，暴風圈半徑最大可到350公里，相當驚人。
根據最新路徑預測，巴威颱風目前持續朝西偏西北西方向前進，預計下周四（9日）會北轉，台灣被影響的程度就要看到時候北轉的角度而定，如果角度比較小，路徑就會比較靠近台灣、也不排除登陸穿過台灣；如果北轉角度大，就會離台灣比較遠，實際路徑上還是要持續觀察。
吳德榮提到，巴威颱風大致在下周四（9日）逼近，下周五、六（10、11日）風雨影響最劇烈，但各地受威脅的程度，要視颱風的動向而定。氣象粉專「天氣風險公司」則表示，巴威升格為強颱之後，之後到8、9日（下周三、四）之間都會維持在強颱等級，暴風圈半徑可能擴大至350公里，同時夾帶寬廣的外圍環流雲雨帶，一路沿著太平洋高壓邊緣朝向西北西快速移動，並朝向台灣東南方海域靠近。
「天氣風險公司」說，目前各電腦模式預報對於9日之後的預報路徑分岐仍較大，可能在較遠處北轉，經過台灣跟琉球那霸之間的海域後北上，也可能直撲台灣北部及東北部近岸而來，對於台灣的影響程度相差很多，還是要持續觀察。然而不管路徑為何，巴威來到台灣附近時，強度強又範圍大，因此9日（下周四）至12日（下周日）颱風造成的影響「可能是避免不了」，提醒民眾先做好防颱準備。
根據中央氣象署最新預報，目前台灣各城市「120小時暴風圈侵襲機率」目前幾乎都低於10%，不過這是因為巴威颱風目前還距離非常遙遠，未來幾天侵襲機率應該會大幅度上升，民眾還是要即時更新最新颱風動態預報，提前有防颱心理準備。
至於颱風警報發布機率，氣象職人「吳聖宇」就表示，下週四（9日）這一段開始北轉的過程將會非常關鍵，如果太平洋高壓中心能順利從颱風北側調整到颱風東側，那麼巴威颱風北轉的角度會在過程中逐漸增大，雖然會躲過颱風中心直接侵襲，但是因為這個颱風屆時範圍會非常大，因此暴風圈仍很有機會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。