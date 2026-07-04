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巴威颱風升格強颱「還會變更胖」！最新路徑、會登陸台灣嗎一次看

由於目前環境還是有利發展，巴威颱風還會持續增強，暴風圈半徑最大可到350公里，相當驚人。

預計下周四（9日）會北轉

如果角度比較小，路徑就會比較靠近台灣、也不排除登陸穿過台灣

▲巴威颱風最新路徑預測，目前持續西行朝台灣而來，最關鍵的就是下周四（9日）北轉的角度，氣象署現在不排除會登陸台灣。（圖/中央氣象署）

巴威颱風「台灣風雨幾乎閃不掉」！影響最劇烈時刻出爐

巴威颱風大致在下周四（9日）逼近，下周五、六（10、11日）風雨影響最劇烈

然而不管路徑為何，巴威來到台灣附近時，強度強又範圍大，因此9日（下周四）至12日（下周日）颱風造成的影響「可能是避免不了」，提醒民眾先做好防颱準備。

▲巴威颱風又肥又大，下周四開始預估靠近台灣北轉，即便北轉角度大，從9日起至12日基本上台灣也躲不過超肥的外圍環流影響。（圖/中央氣象署）

巴威颱風最新暴風圈侵襲機率！專家：發布警報機率高

目前台灣各城市「120小時暴風圈侵襲機率」目前幾乎都低於10%

發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。