巴威颱風已經在昨（3）日升級為強烈颱風，且由於海面發展條件佳，仍在持續增強、長胖，是否登陸台灣成為關注焦點，目前AI、傳統預測模式分歧，有機會從北部近海甚至登陸台灣，也可能在宮古島附近就逐漸北轉。
巴威颱風持續增強！靠近北部近海、登陸台灣都有可能
天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，巴威颱風距離生成僅36小時的時間，就在3日20時已獲氣象署升格強烈颱風，預計未來仍有將近一週的舒適的發展環境，部分模式甚至預報出眼牆置換等狀況，環流也將在此期間不斷壯大。
路徑方面，週三（8日）之後北轉角度依舊有很大變數，以傳統物理模式及AI模式來看，近幾報模式大多南北來回調整，「惟大多落在北部近海至台灣陸地來回調整」、其模式系集成員間的離散程度也較小。
AI、傳統模式預測分歧！估距離台灣較遠之處北轉
不過粉專透露，Google-FNV3及EC-AIFs，兩家AI模式在此次是較為特別，鑒於近兩年此兩家AI模式表現十分優異、因此可以說變數還很大，一直預報出宮古島附近的地方就逐漸北轉，近幾報雖然有稍微西調，但仔細看其系集成員間的分歧卻更加巨大，主要原因還是系集成員間，對於副高後期的勢力掌握度較低，以至於在後期還未出現明顯趨勢，呼籲民眾持續留意強颱巴威的最新動態。
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天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，巴威颱風距離生成僅36小時的時間，就在3日20時已獲氣象署升格強烈颱風，預計未來仍有將近一週的舒適的發展環境，部分模式甚至預報出眼牆置換等狀況，環流也將在此期間不斷壯大。
路徑方面，週三（8日）之後北轉角度依舊有很大變數，以傳統物理模式及AI模式來看，近幾報模式大多南北來回調整，「惟大多落在北部近海至台灣陸地來回調整」、其模式系集成員間的離散程度也較小。
不過粉專透露，Google-FNV3及EC-AIFs，兩家AI模式在此次是較為特別，鑒於近兩年此兩家AI模式表現十分優異、因此可以說變數還很大，一直預報出宮古島附近的地方就逐漸北轉，近幾報雖然有稍微西調，但仔細看其系集成員間的分歧卻更加巨大，主要原因還是系集成員間，對於副高後期的勢力掌握度較低，以至於在後期還未出現明顯趨勢，呼籲民眾持續留意強颱巴威的最新動態。
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