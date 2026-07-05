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▲巴威颱風最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，台灣本島北北基、宜蘭、花蓮機率最高。（圖／中央氣象署）

巴威逼近！北台灣、宜花嚴防暴風圈侵襲

▲部分路徑預測，巴威颱風有機會在周六凌晨前後從花蓮登陸。（圖／觀氣象看天氣）

路徑再西修！巴威有機會從花蓮登陸

巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑對台灣威脅大，預計周五、周六（7月10日至7月11日）最靠近台灣，且不排除有登陸可能；針對民眾關心的停班停課資訊，氣象專家賈新興強調，巴威颱風路徑還有幾天的變數，實際風雨影響有待觀察，不過其環流極大，目前看來北台灣、宜蘭、花蓮等縣市要注意較大風雨。巴威颱風最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」預測中，花蓮縣31％、宜蘭縣30%、北北基28%、桃園市27%、竹苗26%、台中以南24至25％，隨著巴威颱風路徑靠近，預期各地被侵襲機率都會提升。賈新興提及，歐洲 AI 模式認為，巴威颱風會在宮古島附近北轉，而傳統歐洲模式、美國模式則不排除有登陸台灣的機率，登陸地點可能是北海岸至宜蘭一帶，周四凌晨至周五，巴威颱風如何選擇路徑是關鍵。賈新興提及，由於巴威颱風環流極大，如果颱風中心通過宮古島以西的區域，發布海陸警的機率極高，目前推估「周四凌晨發海警、周四晚上發陸警」，若考慮「被暴風圈籠罩」的停班課標準來看，目前北台灣、宜花機率最高，不過巴威颱風環流很大，籠罩範圍仍要視路徑而定，停班課也要由地方政府公佈為準。氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，歐洲中期天氣預報中心資料顯示，巴威颱風路徑今天稍微往西調整，有機會在周六凌晨前後從花蓮登陸，推測巴威颱風周五抵達東部海域時，北方的高壓勢力仍然相當深厚強大，壓著巴威颱風偏西移動。至於強度的部份，目前在呂宋島東北方海域海洋熱含量稍低一些，巴威通過時可能會稍微減弱，但台灣東部海域海洋熱含量偏高，因此強度會再增強，將會以強烈颱風的等級影響台灣。