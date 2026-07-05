更對交易紐奧良鵜鶘

前鋒墨菲三世（Trey Murphy III）展現高度興趣。他上季繳出生涯年，場均貢獻21.5分、5.7籃板與3.8助攻，內部更認為比起詹皇，攻守兼備的墨菲三世更適合與柯瑞搭配，有機會動用最後3張首輪，搶下這位被低估的頂級3D前鋒。

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金州勇士在「柯瑞（Stephen Curry）時代」下尋求最後爭冠可能，根據外媒《HoopsHype》報導，球團內部除商討簽下「詹皇」詹姆斯（LeBron James）可能性之外，《HoopsHype》記者麥克·史柯托（Michael Scotto）稍早報導指出，勇士雖然在2026年選秀會上，最終並未送出第11順位籤來嘗試交易墨菲三世，而是自選即戰力前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），但球團仍持續關注這位26歲鵜鶘前鋒，並展現出濃厚興趣。墨菲三世2021年選秀首輪第17順位加入鵜鶘，過去2季場均得分均突破20分大關，上季更繳出場均21.5分、5.7籃板、3.8助攻和1.5抄截亮眼數據，每場還能用37.9%命中率砍進3顆三分，各項數據都創生涯新高，成為當今NBA最具代表性的3D前鋒之一。雖然詹姆斯加柯瑞的組合擁有爆炸話題性，但墨菲三世比詹皇年輕15歲，身高6呎8吋的他，生涯以防守起家，近年還練就出合格以上三分火力，擅打無球特點，也完美符合勇士需求。報導中寫明，雖然勇士具體會拿出的交易籌碼尚未曝光，但不排除先等待詹姆斯做出最終決定，再與鵜鶘方面展開進一步談判，主因與交易墨菲三世，難度比起簽約自由球員難度更大，目前傳出活塞、老鷹、塞爾提克和快艇都想爭搶墨菲三世，勇士可能得付出不少籌碼，包含3張可以交易的自家首輪。墨菲三世包含下季仍剩下3年8700萬美元（約合新台幣27.7億）合約，若這筆交易最終需動用選秀籤，勇士目前仍握有自身2028年、2029年和2031年首輪籤，至於2030年首輪籤，如果是前20順位將可留著自用，若落在20順位之後，則將歸巫師所有。