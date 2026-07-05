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▲巴威颱風強度持續提升，路徑持續往西北朝台灣靠近。（圖／中央氣象署）

巴威颱風周四發海陸警 周五恐登陸台灣

▲巴威颱風強度發展非常快速，整個颱風眼、環流暴風圈相當完整。（圖／翻攝tropical tidbits）󠀠

巴威颱風強度將達顛峰 周五、周六風雨最劇烈

巴威颱風（國際命名：Bavi）發布海陸警機率高、且可能登陸北台灣，氣象專家賈新興表示，各國模式對巴威颱風路徑預測逐漸收斂，周四、周五（7月9日至7月10日）是北轉最接近台灣的時段，劇烈風雨將影響持續至周六中午（7月11日），呼籲民眾提前做好防颱準備。強烈颱風巴威，今天上午5時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方3200公里處，以每小時18公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里，10級風暴風半徑140公里。賈新興說明，各國路徑預估漸漸收斂，歐洲 AI 模式認為，巴威颱風會在宮古島附近北轉，而傳統歐洲模式、美國模式則不排除有登陸台灣的機率，登陸地點可能是北海岸至宜蘭一帶，周四凌晨至周五，巴威颱風如何選擇路徑是關鍵。賈新興提及，由於巴威颱風環流極大，如果颱風中心通過宮古島以西的區域，發布海陸警的機率極高，目前推估「周四凌晨發海警、周四晚上發陸警」，巴威颱風周五整天最靠近台灣，且不排除颱風中心登陸。強度方面，賈新興指出，巴威颱風未來48至72小時將達到巔峰，平均移速來到時速23公里，最強的近中心最大風速可達每秒63公尺，瞬間最大陣風每秒78公尺，七級風暴風半徑350公里，十級風暴風半徑140公里。賈新興也提醒，雖然巴威颱風對台灣帶來的實際影響還有待觀察，不過較能確定的是，周四起北北基、宜蘭就會受到外圍環流影響出現雨勢，周五全台各地風雨最大，預計會持續至周六中午，呼籲民眾務必提前做好防颱準備。