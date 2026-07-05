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巴威颱風可能變胖至少1倍！下周4天擾台：西半部、北部風雨躲不了

不過根據ECMWF及多數氣象模式預估，未來數天颱風將「變胖」至少「1倍」，強風「範圍」將比現在大許多，且颱風強度持續維持。

▲天氣即時預報分析，巴威颱風因路徑直趨台灣附近而來，西半部、北部的風一定是免不了，下週四（9日）至週日（12日）一定會受到颱風影響。（圖／天氣即時預報）

巴威颱風又強又大！還沒靠近恐先影響台灣：不能看輕

▲吳聖宇表示，幾乎所有的模式都有看到巴威颱風未來的3～4天會明顯長大，也就是說颱風SIZE會顯著擴大，因此來到台灣附近時才會被形容為「又強又大」的颱風。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

巴威颱風強度持續發展，最新路徑將一路往西移動，將於下周接近台灣，根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，，如有安排戶外活動的朋友記得準備備案。根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，強烈颱風「巴威」持續往西移動，即將侵襲關島等地，颱風結構也相當紮實，預估將一路維持其強烈颱風等級，直到接近台灣。不過天氣即時預報分析，巴威颱風雖然目前是強烈颱風，但強風仍侷限在中心附近。天氣即時預報提醒民眾，巴威近台時將是「又強又大」，且因路徑直趨台灣附近而來，是不能掉以輕心的一個颱風。大颱風的特點是風雨「提早開始、延後結束」，尤其西半部、北部的風，一定是免不了的；若颱風中心更接近甚至登陸，各地風雨將更強勁。天氣即時預報提醒：下週四（9日）至週日（12日）天氣一定會受到颱風影響，如有安排戶外活動的朋友，都要有備案了。氣象專家吳聖宇亦在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，幾乎所有的模式都有看到巴威颱風未來的3～4天會明顯長大，也就是說颱風SIZE會顯著擴大。因此來到台灣附近時才會被形容為「又強又大」的颱風。吳聖宇指出，這種SIZE的颱風可能比強度強的颱風威脅性更大，因為SIZE大的颱風影響的時間往往會明顯拉長，不僅是強風波及的範圍更廣，降雨的時間也會更久，累積更多的雨量。甚至颱風中心可能還很遠，風雨就已經開始發生，等到颱風中心已經走遠了，風雨也還沒有停止下來。所以未來如果巴威颱風真如預報顯示範圍明顯擴大，那麼就算接近台灣時強度已經從巔峰逐漸降下來，對台灣的威脅性仍然沒有隨之降低。雖然預報結果尚未底定，但吳聖宇警告，對於巴威颱風一定不能太過看輕，建議做好防颱準備，並且調整7月9至11日間的行程安排，到了12日雖然颱風可能已過，但颱風剛過最好還是避免前往危險區域活動較為安全。