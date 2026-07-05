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張孝全近來因《欠妳的那場婚禮》受到關注，過去他曾和徐懷鈺有過一段情，徐懷鈺甚至在《康熙來了》大方秀出兩人的合照，蔡康永問她交往過幾任男友，徐懷鈺說，「就一任吧，其他沒有了。」愛得相當深情。徐懷鈺曾在節目上大方秀出與張孝全的合照，還讓蔡康永拿在手上，小S問，「他就是你標準的條件嗎？」徐懷鈺說，「應該算。」蔡康永問她交往過幾任男友，徐懷鈺說，「就一任吧，就你手上照片這個，其他沒有了。」但當時徐懷鈺演藝事業如日中天，兩人短暫交往一年多就分手，值得關注的是，在和徐懷鈺交往之前，張孝全的女朋友是潘慧如，兩人分手時鬧得不是很愉快，潘慧如也爆料過她苦苦求和，最後才知道對方已經有新歡，小S問，「他跟徐懷鈺是劈妳的腿？」潘慧如直白說，「對啊。」把小S嚇到。但無論如何，張孝全已在2018年娶回初戀女友，晉升人父，前女友們也都在各自的領域發展得不錯，此次他在《欠妳的那場婚禮》中飾演廢中年周可傑，還為此增肥，首次和導演嚴藝文合作，重新挑戰、挖掘自我，也讓觀眾看到不一樣的演員張孝全。