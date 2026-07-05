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記憶體大廠南亞科（2408）公布6月自結合併營收293.88億元，月增6.21%、年增621.34%，連續8個月改寫新高；第二季營收825.49億元，創單季歷史新高，累計上半年營收1316.36億元，較去年同期大增643.12%。南亞科股價6月下旬一度衝上505元高點，受惠美光財報及財測優於市場預期，美系外資當時同步調升記憶體族群目標價，將南亞科目標價由380元調高至550元；華邦電（2344）目標價也由222元上調至288元，市場一度看好記憶體景氣持續升溫。不過，隨著記憶體市場雜音增加，本土投顧率先轉趨保守。根據最新報告，考量短線市場波動加劇，將南亞科投資評等由「買進」調降至「區間操作」，目標價下修至436元。華邦電同樣遭調降評級，由「買進」一口氣降至「中立」，目標價同步下修至193元。南亞科3日股價收在409.5元，當日外資賣超7403張、投信賣超6391張，僅自營商買超1811張。隨著AI需求持續帶動記憶體市場，但市場也開始擔憂未來供給擴充及景氣循環變化，法人對記憶體族群後市看法逐漸出現分歧。