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▲2026年世界盃16強淘汰賽正式開踢，7月6日上午8點由墨西哥交手英格蘭。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/6 墨西哥VS英格蘭基本資訊

📍2026世界盃32強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西2：1日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國1（3）：（4）1巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸1：2挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國3：0瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥2：0厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭2：1民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時3：2塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國2：0波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙3：0奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙2：1克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士2：0阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲1（2）：（4）1埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷3：2維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞1：0迦納

📍墨西哥VS英格蘭戰力分析

▲2026年世界盃，地主墨西哥在16強淘汰賽，於主場阿茲克特球場交手英格蘭。墨西哥在這座主場的正式比賽歷史戰績是驚人的70勝17和2敗。（圖／路透／達志影像）

📍墨西哥VS英格蘭戰術分析

▲2026年世界盃16強淘汰賽，英格蘭作客墨西哥，隊長凱恩能否適應高海拔的狀態，將是此戰關鍵。（圖／路透／達志影像）

📍墨西哥VS英格蘭傷兵名單與預測先發

⚽墨西哥預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 蘭赫爾 Raul Rangel 後衛 雷耶斯 Israel Reyes 後衛 蒙特斯 César Montes 後衛 巴斯克斯 Johan Vásquez 中場 加亞多 Jesús Gallardo 中場 莫拉 Gilberto Mora 中場 里拉 Erik Lira 中場 羅莫 Luis Romo 前鋒 阿爾瓦拉多 Roberto Alvarado 前鋒 基尼奧內斯 Julián Quiñones 前鋒 希梅內斯 Raúl Jiménez

⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 皮克福德 Jordan Pickford 後衛 斯賓塞 Djed Spence 後衛 孔薩 Ezri Konsa 後衛 格伊 Marc Guéhi 後衛 奧賴利 Nico O’Reilly 中場 賴斯 Declan Rice 中場 安德森 Elliot Anderson 中場 薩卡 Bukayo Saka 前鋒 貝林漢姆 Jude Bellingham 前鋒 拉什福德 Marcus Rashford 前鋒 凱恩 Harry Kane

📍墨西哥VS英格蘭近期狀態

📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單

📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月5日 凌晨1點 加拿大VS摩洛哥 2 7月5日 凌晨5點 巴拉圭VS法國 3 7月6日 凌晨4點 巴西VS挪威 4 7月6日 上午8點 墨西哥VS英格蘭 5 7月7日 凌晨3點 葡萄牙VS西班牙 6 7月7日 上午8點 美國VS比利時 7 7月8日 凌晨12點 阿根廷VS埃及 8 7月8日 凌晨4點 瑞士VS哥倫比亞

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月6日16強淘汰賽，由「三獅軍團」英格蘭交手地主墨西哥。這場淘汰賽將在海拔2200公尺的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）進行，現場還將湧入8萬7000名地主球迷，且墨西哥已經長達13年未曾在主場的正式國際比賽中輸過球。毫無疑問，墨西哥在主場作戰時，實力絕對比在世界任何地方都還要強勁。📍比賽對戰：墨西哥VS英格蘭（世界盃16強淘汰賽）2026年7月6日 上午8點（台灣時間）阿茲特克體育場（墨西哥城）法哈尼（Alireza Faghani，伊朗）墨西哥目前全員健康，沒有任何傷兵困擾。總教練阿吉雷（Javier Aguirre）唯一的甜蜜負擔在於中後衛的抉擇，目前看來蒙特斯（César Montes）比阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）更有機會進入先發。邊鋒基尼奧內斯（Julián Quiñones）是本屆墨西哥最亮眼的球星，前一場對陣厄瓜多時完成了精彩的進球。詹姆斯（Reece James）和昆薩（Jarell Quansah）目前皆有傷在身、出賽成疑。這迫使總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在右後衛位置上使用斯賓塞（Djed Spence）。相較於陣容，英格蘭最大的隱憂是體能，凱恩（Harry Kane）和貝林漢姆（Jude Bellingham）在上一輪德高海拔比賽中就顯得相當吃力，而阿茲特克的高原環境將把身體極限再拉高一個檔次。對英格蘭來說，好消息是薩卡（Bukayo Saka）和賴斯（Declan Rice）目前皆已恢復全面練球。墨西哥隊習慣在中場中間區域築起高位壓迫防線，一旦迅速斷球，便依賴基尼奧內斯和阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）的跑位與速度進行高效率的防守反擊，在對手防線尚未組織完畢前予以致命一擊。這套系統讓他們在小組賽至今保持完美的「完封」紀錄。但此役面對英格蘭，考驗在於貝林漢姆、賴斯和凱恩都具備極強的抗壓迫與出球能力，英格蘭有能力直接傳導穿透壓迫，而非被迫回傳。圖赫爾則希望英格蘭能從門將皮克福德（Jordan Pickford）開始，通過賴斯與安德森（Elliot Anderson）的雙後腰進行推進，再將球交給貝林漢姆來撕裂防線。然而在海拔7220英尺的高原上，英格蘭雙後腰的逼搶範圍勢必會縮小。如果墨西哥的前鋒線頻繁贏下第一波壓迫，英格蘭將被迫陷入不想要的防守深度。英格蘭頂級的球星個人能力，應足以讓他們在90分鐘內創造出一到兩次絕對的得分機會。但風險在於，如果墨西哥將完封紀錄死守到延長賽，那麼地主優勢、瘋狂的球迷以及稀薄的空氣，將會把勝利女神完全推向墨西哥這方。禁賽：無傷勢疑慮：禁賽：傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James，出賽成疑）、昆薩（Jarell Quansah，出賽成疑）作為主辦國之一，墨西哥佔盡天時地利。此戰是他們本屆5場比賽中第4次在阿茲特克球場作戰。墨西哥在這座主場的正式比賽歷史戰績是驚人的70勝17和2敗。在世界盃歷史上，他們從未在墨西哥城輸過球（8勝2和），目前更是處於主場世界盃6連勝中。同時，他們在2026年累積了12場國際賽不敗（10勝2和）。「三獅軍團」在32強賽中以2：1艱難逆轉民主剛果。據報導，為了將高原反應降到最低，英格蘭採取了「極限壓線抵達」策略，在比賽前48小時內才飛抵墨西哥城，目的是減少高山症影響。此外，由於擔心戰術被地主「偵察」，英格蘭此行的備戰更增添了一抹神秘諜報色彩。雙方曾2度在世界盃小組賽相遇，皆由英格蘭取勝（1966年倫敦世界盃英格蘭2：0勝；1970年墨西哥世界盃英格蘭1：0勝）。兩國歷史上從未在世界盃的「淘汰賽階段」交手過。這是英格蘭自1986年以來，首次再度於墨西哥本土踢世界盃。歷史上，這座球場對英格蘭而言有著慘痛回憶，1986年阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」進球，就是在這座阿茲特克體育場擊碎了英格蘭的奪冠夢。▪️門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）▪️後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、查維斯（Mateo Chávez）▪️中場：里拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、烏爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、查維斯（Luis Chávez）▪️前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼奧內斯（Julián Quiñones）、希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、希梅內斯（Raúl Jiménez）▪️皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）▪️詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）▪️亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。▪️薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）