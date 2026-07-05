2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月6日16強淘汰賽，由「三獅軍團」英格蘭交手地主墨西哥。這場淘汰賽將在海拔2200公尺的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）進行，現場還將湧入8萬7000名地主球迷，且墨西哥已經長達13年未曾在主場的正式國際比賽中輸過球。毫無疑問，墨西哥在主場作戰時，實力絕對比在世界任何地方都還要強勁。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強淘汰賽墨西哥VS英格蘭的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/6 墨西哥VS英格蘭基本資訊
📍2026世界盃32強淘汰賽賽事結果
📍墨西哥VS英格蘭戰力分析
📍墨西哥VS英格蘭戰術分析
📍墨西哥VS英格蘭預測先發名單與傷兵名單
📍墨西哥VS英格蘭近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/6 墨西哥VS英格蘭基本資訊
📍比賽對戰：墨西哥VS英格蘭（世界盃16強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月6日 上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：阿茲特克體育場（墨西哥城）
📍主裁判：法哈尼（Alireza Faghani，伊朗）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽事結果
📍墨西哥VS英格蘭戰力分析
墨西哥：墨西哥目前全員健康，沒有任何傷兵困擾。總教練阿吉雷（Javier Aguirre）唯一的甜蜜負擔在於中後衛的抉擇，目前看來蒙特斯（César Montes）比阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）更有機會進入先發。邊鋒基尼奧內斯（Julián Quiñones）是本屆墨西哥最亮眼的球星，前一場對陣厄瓜多時完成了精彩的進球。
英格蘭：詹姆斯（Reece James）和昆薩（Jarell Quansah）目前皆有傷在身、出賽成疑。這迫使總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在右後衛位置上使用斯賓塞（Djed Spence）。相較於陣容，英格蘭最大的隱憂是體能，凱恩（Harry Kane）和貝林漢姆（Jude Bellingham）在上一輪德高海拔比賽中就顯得相當吃力，而阿茲特克的高原環境將把身體極限再拉高一個檔次。對英格蘭來說，好消息是薩卡（Bukayo Saka）和賴斯（Declan Rice）目前皆已恢復全面練球。
📍墨西哥VS英格蘭戰術分析
墨西哥：墨西哥隊習慣在中場中間區域築起高位壓迫防線，一旦迅速斷球，便依賴基尼奧內斯和阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）的跑位與速度進行高效率的防守反擊，在對手防線尚未組織完畢前予以致命一擊。這套系統讓他們在小組賽至今保持完美的「完封」紀錄。但此役面對英格蘭，考驗在於貝林漢姆、賴斯和凱恩都具備極強的抗壓迫與出球能力，英格蘭有能力直接傳導穿透壓迫，而非被迫回傳。
英格蘭：圖赫爾則希望英格蘭能從門將皮克福德（Jordan Pickford）開始，通過賴斯與安德森（Elliot Anderson）的雙後腰進行推進，再將球交給貝林漢姆來撕裂防線。然而在海拔7220英尺的高原上，英格蘭雙後腰的逼搶範圍勢必會縮小。如果墨西哥的前鋒線頻繁贏下第一波壓迫，英格蘭將被迫陷入不想要的防守深度。
總結：英格蘭頂級的球星個人能力，應足以讓他們在90分鐘內創造出一到兩次絕對的得分機會。但風險在於，如果墨西哥將完封紀錄死守到延長賽，那麼地主優勢、瘋狂的球迷以及稀薄的空氣，將會把勝利女神完全推向墨西哥這方。
📍墨西哥VS英格蘭傷兵名單與預測先發
墨西哥傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：
英格蘭傷兵名單：
禁賽：
傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James，出賽成疑）、昆薩（Jarell Quansah，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽墨西哥預測先發（4-3-3）：
⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1）：
📍墨西哥VS英格蘭近期狀態
墨西哥： 作為主辦國之一，墨西哥佔盡天時地利。此戰是他們本屆5場比賽中第4次在阿茲特克球場作戰。墨西哥在這座主場的正式比賽歷史戰績是驚人的70勝17和2敗。在世界盃歷史上，他們從未在墨西哥城輸過球（8勝2和），目前更是處於主場世界盃6連勝中。同時，他們在2026年累積了12場國際賽不敗（10勝2和）。
英格蘭：「三獅軍團」在32強賽中以2：1艱難逆轉民主剛果。據報導，為了將高原反應降到最低，英格蘭採取了「極限壓線抵達」策略，在比賽前48小時內才飛抵墨西哥城，目的是減少高山症影響。此外，由於擔心戰術被地主「偵察」，英格蘭此行的備戰更增添了一抹神秘諜報色彩。
📍歷史對戰紀錄：雙方曾2度在世界盃小組賽相遇，皆由英格蘭取勝（1966年倫敦世界盃英格蘭2：0勝；1970年墨西哥世界盃英格蘭1：0勝）。兩國歷史上從未在世界盃的「淘汰賽階段」交手過。
這是英格蘭自1986年以來，首次再度於墨西哥本土踢世界盃。歷史上，這座球場對英格蘭而言有著慘痛回憶，1986年阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」進球，就是在這座阿茲特克體育場擊碎了英格蘭的奪冠夢。
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
▪️門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）
▪️後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、查維斯（Mateo Chávez）
▪️中場：里拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、烏爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、查維斯（Luis Chávez）
▪️前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼奧內斯（Julián Quiñones）、希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、希梅內斯（Raúl Jiménez）
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/6 墨西哥VS英格蘭基本資訊
📍2026世界盃32強淘汰賽賽事結果
📍墨西哥VS英格蘭戰力分析
📍墨西哥VS英格蘭戰術分析
📍墨西哥VS英格蘭預測先發名單與傷兵名單
📍墨西哥VS英格蘭近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：墨西哥VS英格蘭（世界盃16強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月6日 上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：阿茲特克體育場（墨西哥城）
📍主裁判：法哈尼（Alireza Faghani，伊朗）
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西2：1日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國1（3）：（4）1巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸1：2挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國3：0瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥2：0厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭2：1民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時3：2塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國2：0波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙3：0奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙2：1克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士2：0阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲1（2）：（4）1埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷3：2維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞1：0迦納
墨西哥：墨西哥目前全員健康，沒有任何傷兵困擾。總教練阿吉雷（Javier Aguirre）唯一的甜蜜負擔在於中後衛的抉擇，目前看來蒙特斯（César Montes）比阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）更有機會進入先發。邊鋒基尼奧內斯（Julián Quiñones）是本屆墨西哥最亮眼的球星，前一場對陣厄瓜多時完成了精彩的進球。
英格蘭：詹姆斯（Reece James）和昆薩（Jarell Quansah）目前皆有傷在身、出賽成疑。這迫使總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在右後衛位置上使用斯賓塞（Djed Spence）。相較於陣容，英格蘭最大的隱憂是體能，凱恩（Harry Kane）和貝林漢姆（Jude Bellingham）在上一輪德高海拔比賽中就顯得相當吃力，而阿茲特克的高原環境將把身體極限再拉高一個檔次。對英格蘭來說，好消息是薩卡（Bukayo Saka）和賴斯（Declan Rice）目前皆已恢復全面練球。
墨西哥：墨西哥隊習慣在中場中間區域築起高位壓迫防線，一旦迅速斷球，便依賴基尼奧內斯和阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）的跑位與速度進行高效率的防守反擊，在對手防線尚未組織完畢前予以致命一擊。這套系統讓他們在小組賽至今保持完美的「完封」紀錄。但此役面對英格蘭，考驗在於貝林漢姆、賴斯和凱恩都具備極強的抗壓迫與出球能力，英格蘭有能力直接傳導穿透壓迫，而非被迫回傳。
英格蘭：圖赫爾則希望英格蘭能從門將皮克福德（Jordan Pickford）開始，通過賴斯與安德森（Elliot Anderson）的雙後腰進行推進，再將球交給貝林漢姆來撕裂防線。然而在海拔7220英尺的高原上，英格蘭雙後腰的逼搶範圍勢必會縮小。如果墨西哥的前鋒線頻繁贏下第一波壓迫，英格蘭將被迫陷入不想要的防守深度。
總結：英格蘭頂級的球星個人能力，應足以讓他們在90分鐘內創造出一到兩次絕對的得分機會。但風險在於，如果墨西哥將完封紀錄死守到延長賽，那麼地主優勢、瘋狂的球迷以及稀薄的空氣，將會把勝利女神完全推向墨西哥這方。
墨西哥傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：
英格蘭傷兵名單：
禁賽：
傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James，出賽成疑）、昆薩（Jarell Quansah，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽墨西哥預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|蘭赫爾
|Raul Rangel
|後衛
|雷耶斯
|Israel Reyes
|後衛
|蒙特斯
|César Montes
|後衛
|巴斯克斯
|Johan Vásquez
|中場
|加亞多
|Jesús Gallardo
|中場
|莫拉
|Gilberto Mora
|中場
|里拉
|Erik Lira
|中場
|羅莫
|Luis Romo
|前鋒
|阿爾瓦拉多
|Roberto Alvarado
|前鋒
|基尼奧內斯
|Julián Quiñones
|前鋒
|希梅內斯
|Raúl Jiménez
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|皮克福德
|Jordan Pickford
|後衛
|斯賓塞
|Djed Spence
|後衛
|孔薩
|Ezri Konsa
|後衛
|格伊
|Marc Guéhi
|後衛
|奧賴利
|Nico O’Reilly
|中場
|賴斯
|Declan Rice
|中場
|安德森
|Elliot Anderson
|中場
|薩卡
|Bukayo Saka
|前鋒
|貝林漢姆
|Jude Bellingham
|前鋒
|拉什福德
|Marcus Rashford
|前鋒
|凱恩
|Harry Kane
墨西哥： 作為主辦國之一，墨西哥佔盡天時地利。此戰是他們本屆5場比賽中第4次在阿茲特克球場作戰。墨西哥在這座主場的正式比賽歷史戰績是驚人的70勝17和2敗。在世界盃歷史上，他們從未在墨西哥城輸過球（8勝2和），目前更是處於主場世界盃6連勝中。同時，他們在2026年累積了12場國際賽不敗（10勝2和）。
英格蘭：「三獅軍團」在32強賽中以2：1艱難逆轉民主剛果。據報導，為了將高原反應降到最低，英格蘭採取了「極限壓線抵達」策略，在比賽前48小時內才飛抵墨西哥城，目的是減少高山症影響。此外，由於擔心戰術被地主「偵察」，英格蘭此行的備戰更增添了一抹神秘諜報色彩。
📍歷史對戰紀錄：雙方曾2度在世界盃小組賽相遇，皆由英格蘭取勝（1966年倫敦世界盃英格蘭2：0勝；1970年墨西哥世界盃英格蘭1：0勝）。兩國歷史上從未在世界盃的「淘汰賽階段」交手過。
這是英格蘭自1986年以來，首次再度於墨西哥本土踢世界盃。歷史上，這座球場對英格蘭而言有著慘痛回憶，1986年阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」進球，就是在這座阿茲特克體育場擊碎了英格蘭的奪冠夢。
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
▪️門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）
▪️後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、查維斯（Mateo Chávez）
▪️中場：里拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、烏爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、查維斯（Luis Chávez）
▪️前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼奧內斯（Julián Quiñones）、希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、希梅內斯（Raúl Jiménez）
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）、斯賓塞（Djed Spence）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月5日
|凌晨1點
|加拿大VS摩洛哥
|2
|7月5日
|凌晨5點
|巴拉圭VS法國
|3
|7月6日
|凌晨4點
|巴西VS挪威
|4
|7月6日
|上午8點
|墨西哥VS英格蘭
|5
|7月7日
|凌晨3點
|葡萄牙VS西班牙
|6
|7月7日
|上午8點
|美國VS比利時
|7
|7月8日
|凌晨12點
|阿根廷VS埃及
|8
|7月8日
|凌晨4點
|瑞士VS哥倫比亞
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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