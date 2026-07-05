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2026世界盃16強賽今（5）日點燃戰火，法國隊在與巴拉圭的激戰中，靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場穩穩罰進12碼，以1：0晉級8強。不過，比賽焦點除了這顆致勝進球外，更集中在姆巴佩全場遭到巴拉圭球員強硬盯防、兩度引發場上衝突，以及西班牙媒體《阿斯報》副總編輯龍賽羅（Tomás Roncero）再度對裁判執法尺度提出質疑。本場焦點大戰，巴拉圭從開賽就祭出「5-4-1」陣型，全隊退守半場，希望封鎖法國的凶猛火力。後衛群將防守焦點鎖定在姆巴佩身上，全場小動作不斷。不論是貼身肉搏、拉拽衣物，甚至在無球狀態下的惡意肘擊與大動作鏟球樣樣都來，讓姆巴佩多次痛苦倒地。然而，主裁判對此卻採取極度寬容的判罰尺度，屢屢沒有任何表示。吹判尺度也引發《阿斯報》副主編龍賽羅（Tomás Roncero）不滿，在個人社群沒體上公開砲轟：「在裁判如此寬容的情況下，對姆巴佩做什麼動作都可以。這要是換成梅西，只要在禁區線附近有任何輕微接觸，裁判早就吹罰了。這完全是雙重標準。」姆巴佩全場累積的怒火在第35分鐘徹底引爆。當他再度被粗野放倒後忍無可忍，當場起立怒罵對手爆出粗口，兩隊球員立刻衝上前互相推搡，爆發本場賽事的第一次大規模衝突。兩隊僵局在下半場第68分鐘打破。法國小將杜埃（Deziré Doué）在禁區內突破造成對手犯規，法國隊獲得寶貴點球，由姆巴佩操刀主罰。他頂住全場壓力，起腳一蹴而就，皮球應聲入網，幫助法國取得1：0領先。憋了一整場悶氣的姆巴佩進球後毫不客氣，他隨即衝向鏡頭，用大拇指指著身體的另一側，臉上掛著囂張與輕蔑的表情。這次「挑釁」慶祝動作讓巴拉圭球員極度不滿。在隨後的補水時間裡，巴拉圭球員圍住姆巴佩進行言語上的激烈問候，質疑其慶祝動作缺乏體育精神，雙方火氣再也壓不住，兩隊球員再度衝成一團爆發第二次激烈衝突。儘管法國全場因為對方的鐵桶陣踢得險象環生，但姆巴佩依舊用實力證明自己是本屆世界盃的的第一殺手。憑藉這枚點球，姆巴佩在本屆世界盃的進球數正式來到7球，追平梅西並列射手榜第一的寶座。同時，這也是姆巴佩繼2022年卡達世界盃（8球）之後，連續兩屆世界盃都至少攻入7球的瘋狂表現。據數據統計，他成為了世界盃歷史上，繼球王梅西之後，第二位能夠達成「連續兩屆世界盃至少進7球」的恐怖神獸。