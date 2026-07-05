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▲萬茜也是張孝全的緋聞女友之一。（圖／翻攝萬茜微博）

張孝全近來在《欠妳的那場婚禮》中和蘇慧倫飾演夫妻，即便相差13歲也毫無違和感，他還為了角色增肥，相當敬業。不少劇迷被張孝全的魅力吸引，他過去情史也再度受到討論，身為演藝圈男神發電機，張孝全過去受訪時還曾自嘲交往過的女友能集成12星座， 不過最後他娶回初戀女友，因為對方能讓他自在做自己，至今夫妻感情仍非常恩愛。張孝全過去曾和潘慧如交往，但後來因和徐懷鈺合作偶像劇《尋找Mr. Right》擦出愛火，初期男方低調並未認愛，直到交往8個月後徐懷鈺才承認戀情，被蔡康永問交往過幾任男友，她說，「就一個。」還大讚張孝全就是她的理想型。但徐懷鈺當時事業如日中天，後來也因為聚少離多分手。2004年張孝全和名模張珈瑜大方公開戀情，這也是張孝全愛得最大方的一段，向來低調的他還在舞台劇上公開示愛，為女友慶生，但僅交往1年多女方就提出分手，張孝全還因情傷暴瘦。緊接著，張孝全在2014年與中國女星萬茜合作電影《青田街一號》傳出假戲真做，萬茜被拍到出入他在台灣的住處，引發話題，同一年又被拍到與陳匡怡街頭擁抱，不過雙方都沒有承認戀情，陳匡怡更單方面表示，是張孝全追求未果。後來張孝全和圈外女友Vicky熱戀，本以為這次會有好結果，仍敵不過一年魔咒，2016年底，張孝全和初戀女友重逢，兩人當年因遠距離而分開，多年後再遇見更理解彼此需要的是什麼，張孝全也在她身上找到舒服自在，2018年兩人結婚、生子，男神的感情史相當精彩。