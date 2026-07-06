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今天天氣：全台悶熱36度 注意午後雷陣雨

▲巴威颱風預估周五（7月10日）最接近台灣，不論是否登陸都將帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：太平洋高壓籠罩 午後雷雨縮小

▲巴威颱風路徑還有許多不確定性，但朝台灣靠近，周五、周六帶來明顯雨勢的趨勢大致確定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：巴威颱風周四轉彎 周五離台灣最近

中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）預估周四（7月9日）北轉、周五（7月10日）接近台灣，不排除中心登陸，屆時仍維持中颱至強颱下限，暴風圈偏大。周五、周六（7月11日）全台有雨，北部、東北部慎防大雨、豪雨，中南部及東部山區也有局部豪雨，實際影響仍須視颱風路徑調整。7月6日今天的天氣，氣象署指出，持續受太平洋高壓影響，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，臺東及恆春半島偶有零星下雨機會，中午過後，北部、南投地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下午出門建議攜帶雨具備用。氣溫方面，西半部及宜蘭高溫普遍來到32至35度，花東也有31、32度，尤其大臺北盆地、中南部內陸與近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部地區有機會來到36至38度左右，各地紫外線偏強，中午前後可能來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，而各地低溫26至28度。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部環境部提及，環境風場為東南風至西南風，全臺擴散條件較佳，空氣品質多為良好等級，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。7月7日今天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部、南投地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象署提及，巴威颱風路徑在周三（7月8日）前都會偏西北西方向行進，周四逐漸北轉，朝台灣東方至琉球海面移動，預估周五、周六最靠近，不排除中心登陸，下周日（7月12日）逐漸遠離；目前維持強烈颱風強度，接近台灣時強度已過巔峰，但屆時仍有「中度颱風至強烈颱風下限」的等級，且暴風範圍偏大。周四巴威颱風接近，迎風面的桃園以北、宜蘭等地，率先轉有短暫陣雨、雷雨，南部及各山區午後仍有局部短暫雷陣雨；周五、周六全台有雨，北部、東北部有大雨或豪雨，下周日颱風逐漸遠離，西半部、台東仍有短暫陣雨或雷雨、宜花有局部短暫陣雨。