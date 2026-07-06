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巴西隊在2026年世界盃16強戰以1：2不敵挪威隊，無緣晉級8強。本場比賽雖然巴西隊全盤皆輸，但下半場替補登場的傳奇巨星內馬爾（Neymar）依然話題性十足。他在傷停補時階段頂住壓力踢進12碼罰球，寫下連續4屆世界盃皆有進球的壯舉。而英國媒體《地鐵報》更在賽後加碼爆料，揭露了內馬爾在踢罰球前，與挪威門將尼蘭德（Ørjan Nyland）在場上火藥味十足的對話。這起賽場衝突發生在下半場傷停補時階段，當時巴西隊已經落後兩球，內馬爾頂住壓力站上12碼發球點。在起腳前，內馬爾突然與挪威守門員尼蘭德發生了激烈的口角衝突，兩人互不相讓瞬間點燃火藥味。根據《地鐵報》引述DAZN現場直播的實況與講評解密，內馬爾當時在罰球前，眼神充滿挑釁地看著尼蘭德，並不斷用垃圾話狂嗆對手：「說啊，你想看我把球射到哪個角落？」、「告訴我，你想讓我踢哪裡？」面對巴西天王的囂張氣焰，挪威門將尼蘭德也完全沒在怕，立刻挺起胸膛強硬回嗆：「少廢話，不管你踢哪裡，我絕對會把你的球擋下來。」隨後，內馬爾展現大心臟，從容起腳將球穩穩送入網窩，成功為巴西隊扳回一城。精準破門後的內馬爾並未急著抱球回中場，而是立刻轉過身，對著撲空的尼蘭德露出一抹極具嘲諷的魔性微笑，並對著他無情補刀：「面對我，你是絕對辦不到的。」雖然內馬爾在這場12碼的心理戰中大獲全勝，甚至完成了連續4屆世界盃破門的神蹟，但在終場哨聲響起後，巴西隊仍以1：2吞敗，隊史首度連續6屆無緣大力神盃。內馬爾最終只能在滿臉淚水與遺憾中，告別了世界盃的舞台。