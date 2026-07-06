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2026年世界盃16強淘汰賽今（6）日由世界排名第31的北歐勁旅挪威隊，碰上世界第6的巴西，挪威憑藉著當家超級神鋒哈蘭德（Erling Haaland）的梅開二度，最終以2：1爆冷掀翻巴西，隊史成軍百年來「首度」挺進世界盃8強。這場比賽完全成了哈蘭德個人的紀錄之夜，他全場狂轟4次射門、3次射正，並用近乎外掛的空中優勢摧毀巴西防線，賽後當之無愧奪下全場最高9分與單場MVP，同時一口氣刷新了世界盃歷史上的「五大神級紀錄」。面對巴西由加布里埃爾（Gabriel Magalhães）領銜的頂級防線，全場比賽第78分鐘時，哈蘭德在禁區內硬生生力壓加布里埃爾，精準頭槌破門打破僵局，幫助挪威取得1：0領先。據數據統計，哈蘭德此役4次空中對抗全部成功，成功率高達100%。而放眼世界盃歷史，自1966年以來，在所有參與過15次以上空中爭頂的前鋒裡，哈蘭德以高達78%的制空成功率（18次贏下14次）高居歷史第一。隨後哈蘭德再下一城完成梅開二度，成為世界盃歷史上「首位在16強淘汰賽階段對巴西單場攻入2球」的球員。同時，他也是繼2014年世界盃準決賽德國隊的克羅斯（Toni Kroos）和許爾勒（André Schürrle）之後，時隔12年再度有球員能在世界盃舞台上對巴西完成梅開二度。更恐怖的是，哈蘭德在本屆世界盃至今僅踢了4場比賽就瘋狂斬獲7顆進球，場均進球率高達1.75球。這讓他直接追平了梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé），三人並列本屆世界盃射手榜龍頭。這也寫下了世界盃歷史上，首次有三名球員在單屆賽事中皆打進7球（含以上）的瘋狂神蹟。此外，哈蘭德也成為了自1998年義大利傳奇前鋒維耶里（Christian Vieri）之後，首位在生涯前四場世界盃比賽中「場場都有進球」的歐洲球員。挪威隊過去曾於1938、1994、1998年三度闖入世界盃決賽圈，隊史最佳成績僅為16強。值得一提的是，在1998年法國世界盃小組賽，挪威就曾以2：1爆冷擊敗過巔峰巴西。沒想到28年後的今天，挪威再度複製了當年的2：1神話，甚至在淘汰賽階段將巴西斬落馬下。這支世界排名僅31的挪威隊，硬是靠著哈蘭德一人的不講理天賦，撕碎了森巴軍團的華麗美夢。挪威的八強賽將於台灣時間7月12日開打，對手將是英格蘭與墨西哥之間的勝者。