強烈颱風巴威持續近逼台灣，且目前強度還會持續增強，不少民眾都相當關心其帶來的影響。根據國家災害防救科技中心（NCDR）最新資訊，各國目前預測路徑已經逐漸有共識，不再像前幾天那樣分歧，巴威颱風這幾天依舊以西北西方向前進，接著在周四（9日）開始北轉，接著一直往西北方向前進，預計會從東北部海面掠過，但因為暴風圈範圍太大，包括北部、宜蘭、花蓮地區影響最為明顯，民眾還是不可掉以輕心。
巴威颱風各國路徑幾乎要一致了！北轉時間出爐：仍不排除登陸
根據國家災害防救科技中心最新「多國颱風預測路徑」資料，各國目前都預估巴威颱風會在周四開始北轉往西北方向前行，原本前幾天各國預測巴威颱風還有從東部登陸穿台的版本，但現在幾乎都有共識是靠東北海面掠過，只是距離台灣遠近的差異。不過中央氣象署仍表示，巴威颱風還是不排除有登陸的可能。
由於巴威颱風靠近台灣時，暴風圈範圍實在太大，因此即便最後沒有登陸台灣，依舊躲不過風雨影響，實際上風雨會有多劇烈，還是要看巴威颱風靠近時會有多接近台灣，目前北部地區有8縣市暴風侵襲率已經都突破50%以上。
巴威颱風周五、周六離台灣最近！風雨最猛3地區要注意
氣象專家「林得恩」也在「林老師氣象站」提到，巴威颱風在環境駛流場的導引下，持續以西北西轉西北方向前進，預估在周四前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。周五起當巴威颱風逐漸逼近台灣東部外海時，受到北方乾空氣逸入、垂直風切增大，以及海水熱焓量減少的緣故，強度有稍稍減弱的趨勢。
林得恩說，目前評估周五、週六颱風中心將會距離台灣最近，但其伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段，北部及宜蘭、花蓮首當其衝。請民眾隨時關注最新颱風預報並及早做好防颱準備。
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根據國家災害防救科技中心最新「多國颱風預測路徑」資料，各國目前都預估巴威颱風會在周四開始北轉往西北方向前行，原本前幾天各國預測巴威颱風還有從東部登陸穿台的版本，但現在幾乎都有共識是靠東北海面掠過，只是距離台灣遠近的差異。不過中央氣象署仍表示，巴威颱風還是不排除有登陸的可能。
由於巴威颱風靠近台灣時，暴風圈範圍實在太大，因此即便最後沒有登陸台灣，依舊躲不過風雨影響，實際上風雨會有多劇烈，還是要看巴威颱風靠近時會有多接近台灣，目前北部地區有8縣市暴風侵襲率已經都突破50%以上。
氣象專家「林得恩」也在「林老師氣象站」提到，巴威颱風在環境駛流場的導引下，持續以西北西轉西北方向前進，預估在周四前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。周五起當巴威颱風逐漸逼近台灣東部外海時，受到北方乾空氣逸入、垂直風切增大，以及海水熱焓量減少的緣故，強度有稍稍減弱的趨勢。
林得恩說，目前評估周五、週六颱風中心將會距離台灣最近，但其伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段，北部及宜蘭、花蓮首當其衝。請民眾隨時關注最新颱風預報並及早做好防颱準備。
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