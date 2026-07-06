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巴威颱風各國路徑幾乎要一致了！北轉時間出爐：仍不排除登陸

但現在幾乎都有共識是靠東北海面掠過，只是距離台灣遠近的差異。不過中央氣象署仍表示，巴威颱風還是不排除有登陸的可能。

目前北部地區有8縣市暴風侵襲率已經都突破50%以上。

▲各國目前都預估巴威颱風會在周四開始北轉往西北方向前行，原本前幾天各國預測巴威颱風還有從東部登陸穿台的版本，但現在幾乎都有共識是靠東北海面掠過。（圖/NCDR）

巴威颱風周五、周六離台灣最近！風雨最猛3地區要注意

目前評估周五、週六颱風中心將會距離台灣最近，但其伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段，北部及宜蘭、花蓮首當其衝。