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▲挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）此役上演梅開二度，個人在本屆世界盃前4場比賽已狂轟7球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃今（6）日開打的16強淘汰賽中，世界排名第31的挪威隊，靠著當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）的梅開二度，以2：1奇蹟般地掀翻巴西，隊史成軍百年來首度闖進世界盃8強。這場破紀錄的勝利讓遠在歐陸的挪威舉國陷入瘋狂，首都奧斯陸市中心瞬間淪陷，湧入高達9萬名球迷徹夜狂歡，甚至一度包圍王宮。人在美國的哈蘭德賽後得知家鄉盛況，也忍不住激動直呼：「這是挪威歷史上最瘋狂的日子之一。」在挪威確定挺進8強的終場哨聲響起後，璀璨的慶祝煙火隨即點亮了奧斯陸市政廳廣場的上空。無數難掩興奮的球迷湧上街頭，人群一路從奧斯陸中央車站、卡爾約翰大道（Karl Johans gate）蔓延至市政廳廣場，整個市中心被擠得水洩不通。根據挪威警方估計，街頭在短時間內就聚集了約9萬名狂歡群眾，且人數還在持續暴增。警方行動負責人厄斯特豪格（Alexander Østerhaug）透露，還有大批原本在烏勒瓦爾球場（Ullevaal Stadion）看大螢幕直播的球迷，正源源不絕地往市中心趕來。情緒沸騰的群眾隨後開始朝著王宮（The Royal Palace）方向遊行，沿途瘋狂高喊著：「世界最佳球員叫艾林·布勞特·哈蘭德！」由於上一次挪威贏球時，興奮的球迷曾直接衝進王宮區域，為了防止歷史重演，驚動的警方這次不敢大意，已提前在王宮前緊急架設大量防護圍欄維安。全場攻進2球、隻手撕碎巴西防線的單場MVP哈蘭德，在接受挪威國家廣播電視台（NRK）訪問時，得知家鄉已經變成一座不夜城，眼神中滿是羨慕。他笑說：「我真希望自己現在也在挪威的街上，真希望自己也能參與其中。每個人、整個挪威都應該盡情享受這一刻。這是挪威歷史上最瘋狂的日子之一，這真的太瘋狂了。」談到這場將載入史冊的逆轉勝，哈蘭德認為這無疑是挪威足球歷史上最重要的一場比賽，「不論是之前戰勝象牙海岸，還是這場擊敗強敵巴西，這一切對挪威足球都有著無比深遠的意義。我希望這場勝利能帶來更大的改變，更希望這能激勵很多台灣與世界各地的年輕人，就像我年輕時被那些足球前輩激勵一樣。」