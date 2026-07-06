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巴威颱風未來48小時再增強！最新預估路徑、海陸警時間出爐

未來48小時還有增強空間，預估可增強至暴風半徑達350公里的巨肥颱風。

評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四，但還是不排除有登陸的可能，都在預報誤差範圍之內。

▲巴威颱風目前持續偏西北西移動，周三開始往北移動，評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風暴風圈太肥320公里！沒登陸北部、宜花風雨仍閃不掉

預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段

北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。

▲強颱巴威颱風目前最新動態，預估10日（五）、11日（六）最接近台灣，雖路徑還有不確定性，但基本上對台灣影響已經是躲不掉。（圖/台灣颱風論壇臉書）

巴威颱風最新暴風圈侵襲率！周五、周六停班停課機率高

「各主要城市120小時颱風暴風侵襲機率」目前一共有8個縣市突破50%，其中以基隆市62%、宜蘭縣61%最高；北部地區則有許多縣市也都突破50%

北部地區、宜蘭、花蓮周五傍晚起、周六停班停課機率較高