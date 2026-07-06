強烈颱風巴威持續近逼，預計周五、周六距離台灣最靠近，由於逢周末還迎來大學指考，許多民眾都相當關心颱風到底會不會登陸？《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態整理，包括氣象署最新預估路徑、強度、風雨影響、最新暴風圈侵襲率以及停班停課機率，帶民眾一文快速掌握巴威颱風最新動態。
巴威颱風未來48小時再增強！最新預估路徑、海陸警時間出爐
根據中央氣象署最新資訊，巴威颱風目前中心位置在北緯14.0度、東經146.1度，以每小時21公里速度向西北西前行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑140公里。由於目前行經路徑正巧高海水熱焓量海域「補血區」，未來48小時還有增強空間，預估可增強至暴風半徑達350公里的巨肥颱風。
氣象署目前最新預估巴威颱風路徑大方向不變，持續偏西北西移動，周三開始往北移動，後續接近台灣時減弱，預估會是強颱下限或比較強的中颱。評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四，但還是不排除有登陸的可能，都在預報誤差範圍之內。
巴威颱風暴風圈太肥320公里！沒登陸北部、宜花風雨仍閃不掉
氣象粉專「台灣颱風論壇」提到，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段，不過颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍須視後續路徑變化而定。
氣象署則表示，周五、周六受到颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，影響最為明顯，按照目前路徑從台灣東北部海面經過的話，北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。
巴威颱風最新暴風圈侵襲率！周五、周六停班停課機率高
根據氣象署最新資料，「各主要城市120小時颱風暴風侵襲機率」目前一共有8個縣市突破50%，其中以基隆市62%、宜蘭縣61%最高；北部地區則有許多縣市也都突破50%，包括台北市59%、新北市57%、花蓮縣56%、桃園市55%、新竹縣52%、新竹市51%等；中部縣市也都有40%以上，南部縣市則分布在20%至40%之間，實際還是要看巴威颱風北轉角度來動態式更新。
至於大家都很關注的停班停課機率，按照目前的颱風強度、路徑來看，北部地區、宜蘭、花蓮周五傍晚起、周六停班停課機率較高，但由於颱風路徑還是會有極大變數，可能要到周三之後才會更加明朗，不過也還是要看各縣市政府最終決定，請民眾持續關注最新颱風動向以及縣市政府最新消息。
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根據中央氣象署最新資訊，巴威颱風目前中心位置在北緯14.0度、東經146.1度，以每小時21公里速度向西北西前行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑140公里。由於目前行經路徑正巧高海水熱焓量海域「補血區」，未來48小時還有增強空間，預估可增強至暴風半徑達350公里的巨肥颱風。
氣象署目前最新預估巴威颱風路徑大方向不變，持續偏西北西移動，周三開始往北移動，後續接近台灣時減弱，預估會是強颱下限或比較強的中颱。評估通過台灣東北部海面機率較高，海上陸上警報都有機會，時間點最快會落在周四，但還是不排除有登陸的可能，都在預報誤差範圍之內。
氣象粉專「台灣颱風論壇」提到，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈，預估將於周五（10日）傍晚前後逐漸籠罩台灣，周五夜晚至周六（11日）為影響最明顯的時段，不過颱風路徑仍有調整空間，暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，仍須視後續路徑變化而定。
氣象署則表示，周五、周六受到颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，影響最為明顯，按照目前路徑從台灣東北部海面經過的話，北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。
根據氣象署最新資料，「各主要城市120小時颱風暴風侵襲機率」目前一共有8個縣市突破50%，其中以基隆市62%、宜蘭縣61%最高；北部地區則有許多縣市也都突破50%，包括台北市59%、新北市57%、花蓮縣56%、桃園市55%、新竹縣52%、新竹市51%等；中部縣市也都有40%以上，南部縣市則分布在20%至40%之間，實際還是要看巴威颱風北轉角度來動態式更新。
至於大家都很關注的停班停課機率，按照目前的颱風強度、路徑來看，北部地區、宜蘭、花蓮周五傍晚起、周六停班停課機率較高，但由於颱風路徑還是會有極大變數，可能要到周三之後才會更加明朗，不過也還是要看各縣市政府最終決定，請民眾持續關注最新颱風動向以及縣市政府最新消息。