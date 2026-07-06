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2026世界盃7/7西班牙VS葡萄牙

項目 內容 對戰組合 🇪🇸 西班牙 vs 葡萄牙 🇵🇹 開踢時間 台灣時間2026年7月7日（週二）凌晨3:00（美東時間7月6日下午3:00；英國夏令時間7月6日晚間8:00；達拉斯當地時間下午2:00） 比賽場地 美國德州阿靈頓 AT&T體育場（FIFA官方名稱「Dallas Stadium」），容量94,000人，本屆最大賽場，本場後再舉辦一場準決賽 主裁判 賽前公告為準 所屬賽段 16強淘汰賽（Round of 16，Match 93） 晉級路線 本場勝方將在8強對戰美國 vs 比利時的贏家（場地：洛杉磯SoFi體育場） 西班牙晉級路線 H組冠軍（7分：0:0平維德角、4:0勝沙烏地阿拉伯、1:0勝烏拉圭）→ 32強3:0勝奧地利（奧亞薩巴爾2球、波羅1球） 葡萄牙晉級路線 K組亞軍（5分：1:1平剛果民主共和國、5:0勝烏茲別克、0:0平哥倫比亞）→ 32強2:1勝克羅埃西亞（C羅PK扳平、拉莫斯第94分鐘頭球） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

西班牙VS葡萄牙焦點戰力分析

▲西班牙本屆世界盃至今4戰全勝且一球未失，寫下隊史最佳世界盃開局，門將烏拿・西蒙與穩固防線將成為對抗葡萄牙的最大本錢。（圖／美聯社／達志影像）

▲41歲葡萄牙隊長C羅在32強對克羅埃西亞攻進生涯世界盃首顆淘汰賽進球，接下來將挑戰西班牙零失球防線，延續最後一舞的冠軍夢。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙VS葡萄牙傷兵情報與預計先發名單

▲西班牙18歲天才亞馬爾本屆狀態持續升溫，32強對奧地利多次製造威脅，他與葡萄牙邊路防線的對位將是本場伊比利亞德比焦點之一。（圖／路透／達志影像）

西班牙vs葡萄牙之戰焦點與結果預測

📌 預測比分：西班牙 2：1 葡萄牙

▲葡萄牙去年在歐洲國家聯賽決賽PK擊敗西班牙奪冠，如今兩隊在世界盃16強再度碰頭，西班牙能否完成復仇，將成為本場最大看點。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃西班牙國家隊球員名單（總教練：德拉富恩特 Luis de la Fuente）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏拿·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 28 門將 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 瓊·賈西亞 Joan García 巴塞隆納 24 後衛 馬克·庫庫雷拉 Marc Cucurella 切爾西 27 後衛 帕烏·庫巴西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 艾梅里克·拉波特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 31 後衛 亞歷山卓·格里馬多 Álex Grimaldo 拜爾勒沃庫森 30 後衛 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 埃里克·賈西亞 Eric García 巴塞隆納 24 後衛 馬科斯·洛倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 後衛 馬爾克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 22 中場 羅德里 Rodri 曼城 29 中場 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 中場 法比安·魯伊斯 Fabián Ruiz 巴黎聖日耳曼 29 中場 馬丁·祖比門迪 Martín Zubimendi 兵工廠 27 中場 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 29 中場 亞歷克斯·巴埃納 Álex Baena 馬德里競技 24 前鋒 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 18 前鋒 尼科·威廉斯（傷停） Nico Williams 畢爾包競技 23 前鋒 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 27 前鋒 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 米克爾·奧亞薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 28 前鋒 耶雷米·皮諾（傷停） Yéremy Pino 水晶宮 23 前鋒 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 32 前鋒 維克托·穆尼奧斯 Víctor Muñoz 利物浦 22

2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單（總教練：馬丁內斯 Roberto Martínez）

備注：葡萄牙本屆以已故前鋒**迪奧戈·約塔（Diogo Jota，利物浦，†2025年7月因車禍不幸離世）**的名義保留名單中的象徵性席位。





位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 迪奧戈·科斯塔 Diogo Costa 波爾圖 26 門將 魯伊·席爾瓦 Rui Silva 史波丁 CP 32 門將 若澤·薩 José Sá 狼隊 33 後衛 魯本·迪亞斯 Rúben Dias 曼城 29 後衛 岡薩洛·伊納西奧 Gonçalo Inácio 史波丁 CP 24 後衛 若昂·坎塞洛 João Cancelo 巴塞隆納 32 後衛 努諾·門德斯 Nuno Mendes 巴黎聖日耳曼 23 後衛 迪奧戈·達洛 Diogo Dalot 曼聯 26 後衛 尼爾森·塞梅多 Nélson Semedo 費內巴切 32 後衛 托馬斯·阿勞霍 Tomás Araújo 本菲卡 24 後衛 雷納托·維加 Renato Veiga 比亞雷亞爾 23 中場 維提尼亞 Vitinha 巴黎聖日耳曼 26 中場 若昂·內維斯 João Neves 巴黎聖日耳曼 21 中場 布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 曼聯 31 中場 魯本·內維斯 Rúben Neves 利雅德新月 29 中場 馬修斯·努內斯 Matheus Nunes 曼城 27 中場 薩穆·科斯塔 Samú Costa 馬略卡 23 中場 伯納多·席爾瓦 Bernardo Silva 曼城 31 前鋒 克里斯蒂亞諾·羅納爾多（隊長） Cristiano Ronaldo (C) 利雅德勝利 41 前鋒 弗朗西斯科·特林考 Francisco Trincão 史波丁 CP 26 前鋒 若昂·費利克斯 João Félix 利雅德勝利 26 前鋒 岡薩洛·拉莫斯 Gonçalo Ramos AC米蘭 24 前鋒 佩德羅·內托 Pedro Neto 切爾西 26 前鋒 弗朗西斯科·孔塞桑 Francisco Conceição 尤文圖斯 23 前鋒 拉法埃爾·萊昂 Rafael Leão AC米蘭 27 前鋒 岡薩洛·格德斯 Gonçalo Guedes 皇家社會 29

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026年FIFA世界盃16強淘汰賽最受矚目的一場伊比利亞半島德比即將登場：由歐洲冠軍「鬥牛士軍團」西班牙，對戰去年歐洲國家聯賽冠軍葡萄牙。這是歐洲兩支最頂尖王朝的終極對決，西班牙本屆4場全勝、零失球、場場精彩，是全隊歷史上最佳的世界盃開局；葡萄牙則在32強憑藉41歲C羅（Cristiano Ronaldo）生涯與岡薩洛·拉莫斯第94分鐘入球驚險逆轉克羅埃西亞。誰能殺進8強，將在8強對戰美國或比利時的贏家。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強「伊比利亞德比」的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。西班牙在主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）麾下以本屆史上最佳世界盃開局推進——4場比賽共進8球、，是本屆48強中唯一與墨西哥並列保持零失球的隊伍。首席門將烏拿·西蒙（Unai Simón）在本屆已打破義大利傳奇門將瓦爾特·澤卡（Walter Zenga）的世界盃連續不失球分鐘數紀錄。32強面對奧地利的3比0大勝，是西班牙，意義非凡。鋒線核心奧亞薩巴爾（Mikel Oyarzabal）本屆4球，成為自1986年布特拉格紐諾以來首位在世界盃淘汰賽單場進2球的西班牙球員。18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）本屆已攻入首粒世界盃進球，並對奧地利一役6腳射門4腳射正，狀態正在飆升至巔峰。最壞消息是尼科·威廉斯（Nico Williams）因內收肌傷勢確定缺陣，但西班牙的陣容深度足以承受這一打擊。葡萄牙以上一屆歐洲國家聯賽冠軍身分出征（去年決賽以2比2平局後靠PK大戰擊敗西班牙），在主帥羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）帶領下，陣容整體比西班牙更加起伏不穩定：小組賽兩度悶和（1:1平剛果、0:0平哥倫比亞），末輪5比0大勝烏茲別克才算找到攻擊節奏。最震撼人心的一幕發生在32強對克羅埃西亞：C羅在落後0比1的情況下，從12碼點球點一腳確定破門，完成（41歲才達成此里程碑）；隨後第94分鐘替補上場的岡薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）頭球完成逆轉，令葡萄牙以2比1驚險晉級，而克羅埃西亞的最後一球被VAR以「球感應器」技術判定距離格瓦迪奧觸球的帕薩利奇處於越位而取消，這場比賽也是葡萄牙時隔60年（1966年對北韓）後，首次在落後局面中贏得世界盃賽事。本屆C羅目前攻入3球（烏茲別克2球、克羅埃西亞1球），正逐步追逐的歷史性目標。尼科·威廉斯（Nico Williams）因確定無緣本場及後續數場賽事，是西班牙本屆最重大的傷兵損失；耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）同樣缺陣。亞馬爾、拉波特（Laporte）、波羅（Porro）在32強後一度未參加團隊訓練，但確認為例行體能管理，預計全員可先發出戰。利物浦新援維克托·穆尼奧斯（Víctor Muñoz）仍在評估傷勢，有望入替補名單。馬丁內斯確認本場無傷兵困擾，全員可用。最大戰術懸念是C羅被32強賽中提前換下後的不滿情緒，以及馬丁內斯是否調整他的上場時間管理策略；拉莫斯仍以替補身分待命，佩德羅·內托（Pedro Neto）與伯納多·席爾瓦（Bernardo Silva）、孔塞桑（Conceição）的右翼先發之爭持續。烏拿·西蒙（Simón）；波羅（Porro）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）；亞馬爾（Yamal）、丹尼·奧爾莫（Olmo）、巴埃納（Baena）；奧亞薩巴爾（Oyarzabal）迪奧戈·科斯塔（D. Costa）；坎塞洛（Cancelo）、魯本·迪亞斯（R. Dias）、雷納托·維加（Veiga）、努諾·門德斯（Mendes）；若昂·內維斯（Neves）、維提尼亞（Vitinha）；佩德羅·內托（Neto）、布魯諾·費爾南德斯（B. Fernandes）、拉法埃爾·萊昂（Leão）；C羅（Ronaldo，隊長）去年2024-25 UEFA歐洲國家聯賽決賽，葡萄牙與西班牙踢成2比2後靠PK大戰捧盃，這也是馬丁內斯執教生涯最燦爛的時刻之一。如今同樣的兩支球隊重逢世界盃16強，復仇動機燃燒。西班牙知道自己在陣容深度與本屆場上表現上全面領先，卻仍被那場PK敗仗所刺激；葡萄牙則以「現任國家聯賽冠軍」的身分尋求在更大舞台上鞏固地位。西班牙門將西蒙本屆4場全程不失球，已打破世界盃連續不失球分鐘數紀錄，其後防核心庫巴西（年僅19歲）+拉波特的搭配是本屆最穩固的中衛組合之一；而41歲的C羅在32強才首度攻入生涯世界盃淘汰賽進球，他的求勝慾望在本場達到最高點。Sports Mole分析指出，C羅的體能已無法完成高位逼搶，無球跑動相對有限，對西班牙反而可能「讓葡萄牙感覺少一人」，但他在12碼點球與定位球時的決定性依然超越任何現役球員。尼科·威廉斯的內收肌傷勢令德拉富恩特少了一個最具爆發力的邊路武器。目前預計由巴埃納（Álex Baena，馬德里競技）填補右路，搭配亞馬爾在左路的個人強攻能力，維持西班牙的邊路優勢。巴埃納在對奧地利的比賽中表現亮眼，但要在這場等級的比賽扛起左右所有的右路空間，仍是一大考驗。葡萄牙左後衛努諾·門德斯與坎塞洛的表現，將直接左右這場跑道上的速度型攻防節奏。專家分析：運彩市場將西班牙列為些微熱門，賠率之緊縮充分反映這場比賽的高度不確定性。西班牙在本屆整體表現更為穩定，零失球的防線面對葡萄牙起伏不定的進攻是關鍵優勢；但葡萄牙去年國家聯賽決賽的PK勝利、C羅突然爆發的心理狀態，加上「B費」布魯諾·費爾南德斯在創造力上的全面性，使得葡萄牙絕非只能守株待兔。若比賽進入延長賽甚至PK大戰，Sports Mole認為西班牙的「場面優勢」恐無法直接轉化，葡萄牙在PK大戰有歷史上的優勢。