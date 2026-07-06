2026年FIFA世界盃16強淘汰賽最受矚目的一場伊比利亞半島德比即將登場：由歐洲冠軍「鬥牛士軍團」西班牙，對戰去年歐洲國家聯賽冠軍葡萄牙。這是歐洲兩支最頂尖王朝的終極對決，西班牙本屆4場全勝、零失球、場場精彩，是全隊歷史上最佳的世界盃開局；葡萄牙則在32強憑藉41歲C羅（Cristiano Ronaldo）生涯世界盃首顆淘汰賽進球與岡薩洛·拉莫斯第94分鐘入球驚險逆轉克羅埃西亞。誰能殺進8強，將在8強對戰美國或比利時的贏家。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強「伊比利亞德比」的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃7/7西班牙VS葡萄牙基本資訊
📍 西班牙vs葡萄牙戰力分析
📍 西班牙vs葡萄牙預計先發名單與傷兵名單
📍 西班牙vs葡萄牙之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍 2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
📍 轉播資訊
2026世界盃7/7西班牙VS葡萄牙
西班牙VS葡萄牙焦點戰力分析
西班牙：4場零失球的歷史最強開局 奧亞薩巴爾領銜出征
西班牙在主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）麾下以本屆史上最佳世界盃開局推進——4場比賽共進8球、未失一球，是本屆48強中唯一與墨西哥並列保持零失球的隊伍。首席門將烏拿·西蒙（Unai Simón）在本屆已打破義大利傳奇門將瓦爾特·澤卡（Walter Zenga）的世界盃連續不失球分鐘數紀錄。32強面對奧地利的3比0大勝，是西班牙自2010年決賽伊尼耶斯塔絕殺荷蘭後，時隔16年首場世界盃淘汰賽勝利，意義非凡。
鋒線核心奧亞薩巴爾（Mikel Oyarzabal）本屆4球，成為自1986年布特拉格紐諾以來首位在世界盃淘汰賽單場進2球的西班牙球員。18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）本屆已攻入首粒世界盃進球，並對奧地利一役6腳射門4腳射正，狀態正在飆升至巔峰。最壞消息是尼科·威廉斯（Nico Williams）因內收肌傷勢確定缺陣，但西班牙的陣容深度足以承受這一打擊。
葡萄牙：C羅淘汰賽首球打破歷史 向最後榮耀衝刺
葡萄牙以上一屆歐洲國家聯賽冠軍身分出征（去年決賽以2比2平局後靠PK大戰擊敗西班牙），在主帥羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）帶領下，陣容整體比西班牙更加起伏不穩定：小組賽兩度悶和（1:1平剛果、0:0平哥倫比亞），末輪5比0大勝烏茲別克才算找到攻擊節奏。
最震撼人心的一幕發生在32強對克羅埃西亞：C羅在落後0比1的情況下，從12碼點球點一腳確定破門，完成生涯世界盃首顆淘汰賽進球（41歲才達成此里程碑）；隨後第94分鐘替補上場的岡薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）頭球完成逆轉，令葡萄牙以2比1驚險晉級，而克羅埃西亞的最後一球被VAR以「球感應器」技術判定距離格瓦迪奧觸球的帕薩利奇處於越位而取消，這場比賽也是葡萄牙時隔60年（1966年對北韓）後，首次在落後局面中贏得世界盃賽事。本屆C羅目前攻入3球（烏茲別克2球、克羅埃西亞1球），正逐步追逐個人生涯第1000球的歷史性目標。
西班牙VS葡萄牙傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
西班牙： 尼科·威廉斯（Nico Williams）因內收肌傷勢確定無緣本場及後續數場賽事，是西班牙本屆最重大的傷兵損失；耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）肩傷同樣缺陣。亞馬爾、拉波特（Laporte）、波羅（Porro）在32強後一度未參加團隊訓練，但確認為例行體能管理，預計全員可先發出戰。利物浦新援維克托·穆尼奧斯（Víctor Muñoz）仍在評估傷勢，有望入替補名單。
葡萄牙： 馬丁內斯確認本場無傷兵困擾，全員可用。最大戰術懸念是C羅被32強賽中提前換下後的不滿情緒，以及馬丁內斯是否調整他的上場時間管理策略；拉莫斯仍以替補身分待命，佩德羅·內托（Pedro Neto）與伯納多·席爾瓦（Bernardo Silva）、孔塞桑（Conceição）的右翼先發之爭持續。
預計先發陣容
西班牙（4-2-3-1）： 烏拿·西蒙（Simón）；波羅（Porro）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）；亞馬爾（Yamal）、丹尼·奧爾莫（Olmo）、巴埃納（Baena）；奧亞薩巴爾（Oyarzabal）
葡萄牙（4-2-3-1）： 迪奧戈·科斯塔（D. Costa）；坎塞洛（Cancelo）、魯本·迪亞斯（R. Dias）、雷納托·維加（Veiga）、努諾·門德斯（Mendes）；若昂·內維斯（Neves）、維提尼亞（Vitinha）；佩德羅·內托（Neto）、布魯諾·費爾南德斯（B. Fernandes）、拉法埃爾·萊昂（Leão）；C羅（Ronaldo，隊長）
西班牙vs葡萄牙之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 歐洲國家聯賽決賽復仇戰——葡萄牙去年PK大戰贏了，西班牙要報仇 去年2024-25 UEFA歐洲國家聯賽決賽，葡萄牙與西班牙踢成2比2後靠PK大戰捧盃，這也是馬丁內斯執教生涯最燦爛的時刻之一。如今同樣的兩支球隊重逢世界盃16強，復仇動機燃燒。西班牙知道自己在陣容深度與本屆場上表現上全面領先，卻仍被那場PK敗仗所刺激；葡萄牙則以「現任國家聯賽冠軍」的身分尋求在更大舞台上鞏固地位。
2. 西蒙破紀錄的零失球防線 vs C羅最後一戰的闖關慾望 西班牙門將西蒙本屆4場全程不失球，已打破世界盃連續不失球分鐘數紀錄，其後防核心庫巴西（年僅19歲）+拉波特的搭配是本屆最穩固的中衛組合之一；而41歲的C羅在32強才首度攻入生涯世界盃淘汰賽進球，他的求勝慾望在本場達到最高點。Sports Mole分析指出，C羅的體能已無法完成高位逼搶，無球跑動相對有限，對西班牙反而可能「讓葡萄牙感覺少一人」，但他在12碼點球與定位球時的決定性依然超越任何現役球員。
3. 尼科·威廉斯傷缺：西班牙右邊路誰來扛？ 尼科·威廉斯的內收肌傷勢令德拉富恩特少了一個最具爆發力的邊路武器。目前預計由巴埃納（Álex Baena，馬德里競技）填補右路，搭配亞馬爾在左路的個人強攻能力，維持西班牙的邊路優勢。巴埃納在對奧地利的比賽中表現亮眼，但要在這場等級的比賽扛起左右所有的右路空間，仍是一大考驗。葡萄牙左後衛努諾·門德斯與坎塞洛的表現，將直接左右這場跑道上的速度型攻防節奏。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：西班牙 2：1 葡萄牙
專家分析：運彩市場將西班牙列為些微熱門，賠率之緊縮充分反映這場比賽的高度不確定性。西班牙在本屆整體表現更為穩定，零失球的防線面對葡萄牙起伏不定的進攻是關鍵優勢；但葡萄牙去年國家聯賽決賽的PK勝利、C羅突然爆發的心理狀態，加上「B費」布魯諾·費爾南德斯在創造力上的全面性，使得葡萄牙絕非只能守株待兔。若比賽進入延長賽甚至PK大戰，Sports Mole認為西班牙的「場面優勢」恐無法直接轉化，葡萄牙在PK大戰有歷史上的優勢。
2026世界盃西班牙國家隊球員名單（總教練：德拉富恩特 Luis de la Fuente）
2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單（總教練：馬丁內斯 Roberto Martínez）
台灣2026世界盃轉播平台總整理
※球員名單與傷兵狀況以賽前最新公告為準，若有臨時異動請以官方公布資訊為主。
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📍 2026世界盃7/7西班牙VS葡萄牙基本資訊
📍 西班牙vs葡萄牙戰力分析
📍 西班牙vs葡萄牙預計先發名單與傷兵名單
📍 西班牙vs葡萄牙之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍 2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單
📍 轉播資訊
|項目
|內容
|對戰組合
|🇪🇸 西班牙 vs 葡萄牙 🇵🇹
|開踢時間
|台灣時間2026年7月7日（週二）凌晨3:00（美東時間7月6日下午3:00；英國夏令時間7月6日晚間8:00；達拉斯當地時間下午2:00）
|比賽場地
|美國德州阿靈頓 AT&T體育場（FIFA官方名稱「Dallas Stadium」），容量94,000人，本屆最大賽場，本場後再舉辦一場準決賽
|主裁判
|賽前公告為準
|所屬賽段
|16強淘汰賽（Round of 16，Match 93）
|晉級路線
|本場勝方將在8強對戰美國 vs 比利時的贏家（場地：洛杉磯SoFi體育場）
|西班牙晉級路線
|H組冠軍（7分：0:0平維德角、4:0勝沙烏地阿拉伯、1:0勝烏拉圭）→ 32強3:0勝奧地利（奧亞薩巴爾2球、波羅1球）
|葡萄牙晉級路線
|K組亞軍（5分：1:1平剛果民主共和國、5:0勝烏茲別克、0:0平哥倫比亞）→ 32強2:1勝克羅埃西亞（C羅PK扳平、拉莫斯第94分鐘頭球）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
西班牙：4場零失球的歷史最強開局 奧亞薩巴爾領銜出征
西班牙在主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）麾下以本屆史上最佳世界盃開局推進——4場比賽共進8球、未失一球，是本屆48強中唯一與墨西哥並列保持零失球的隊伍。首席門將烏拿·西蒙（Unai Simón）在本屆已打破義大利傳奇門將瓦爾特·澤卡（Walter Zenga）的世界盃連續不失球分鐘數紀錄。32強面對奧地利的3比0大勝，是西班牙自2010年決賽伊尼耶斯塔絕殺荷蘭後，時隔16年首場世界盃淘汰賽勝利，意義非凡。
鋒線核心奧亞薩巴爾（Mikel Oyarzabal）本屆4球，成為自1986年布特拉格紐諾以來首位在世界盃淘汰賽單場進2球的西班牙球員。18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）本屆已攻入首粒世界盃進球，並對奧地利一役6腳射門4腳射正，狀態正在飆升至巔峰。最壞消息是尼科·威廉斯（Nico Williams）因內收肌傷勢確定缺陣，但西班牙的陣容深度足以承受這一打擊。
葡萄牙以上一屆歐洲國家聯賽冠軍身分出征（去年決賽以2比2平局後靠PK大戰擊敗西班牙），在主帥羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）帶領下，陣容整體比西班牙更加起伏不穩定：小組賽兩度悶和（1:1平剛果、0:0平哥倫比亞），末輪5比0大勝烏茲別克才算找到攻擊節奏。
最震撼人心的一幕發生在32強對克羅埃西亞：C羅在落後0比1的情況下，從12碼點球點一腳確定破門，完成生涯世界盃首顆淘汰賽進球（41歲才達成此里程碑）；隨後第94分鐘替補上場的岡薩洛·拉莫斯（Gonçalo Ramos）頭球完成逆轉，令葡萄牙以2比1驚險晉級，而克羅埃西亞的最後一球被VAR以「球感應器」技術判定距離格瓦迪奧觸球的帕薩利奇處於越位而取消，這場比賽也是葡萄牙時隔60年（1966年對北韓）後，首次在落後局面中贏得世界盃賽事。本屆C羅目前攻入3球（烏茲別克2球、克羅埃西亞1球），正逐步追逐個人生涯第1000球的歷史性目標。
傷兵名單
西班牙： 尼科·威廉斯（Nico Williams）因內收肌傷勢確定無緣本場及後續數場賽事，是西班牙本屆最重大的傷兵損失；耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）肩傷同樣缺陣。亞馬爾、拉波特（Laporte）、波羅（Porro）在32強後一度未參加團隊訓練，但確認為例行體能管理，預計全員可先發出戰。利物浦新援維克托·穆尼奧斯（Víctor Muñoz）仍在評估傷勢，有望入替補名單。
葡萄牙： 馬丁內斯確認本場無傷兵困擾，全員可用。最大戰術懸念是C羅被32強賽中提前換下後的不滿情緒，以及馬丁內斯是否調整他的上場時間管理策略；拉莫斯仍以替補身分待命，佩德羅·內托（Pedro Neto）與伯納多·席爾瓦（Bernardo Silva）、孔塞桑（Conceição）的右翼先發之爭持續。
預計先發陣容
西班牙（4-2-3-1）： 烏拿·西蒙（Simón）；波羅（Porro）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）；亞馬爾（Yamal）、丹尼·奧爾莫（Olmo）、巴埃納（Baena）；奧亞薩巴爾（Oyarzabal）
葡萄牙（4-2-3-1）： 迪奧戈·科斯塔（D. Costa）；坎塞洛（Cancelo）、魯本·迪亞斯（R. Dias）、雷納托·維加（Veiga）、努諾·門德斯（Mendes）；若昂·內維斯（Neves）、維提尼亞（Vitinha）；佩德羅·內托（Neto）、布魯諾·費爾南德斯（B. Fernandes）、拉法埃爾·萊昂（Leão）；C羅（Ronaldo，隊長）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 歐洲國家聯賽決賽復仇戰——葡萄牙去年PK大戰贏了，西班牙要報仇 去年2024-25 UEFA歐洲國家聯賽決賽，葡萄牙與西班牙踢成2比2後靠PK大戰捧盃，這也是馬丁內斯執教生涯最燦爛的時刻之一。如今同樣的兩支球隊重逢世界盃16強，復仇動機燃燒。西班牙知道自己在陣容深度與本屆場上表現上全面領先，卻仍被那場PK敗仗所刺激；葡萄牙則以「現任國家聯賽冠軍」的身分尋求在更大舞台上鞏固地位。
2. 西蒙破紀錄的零失球防線 vs C羅最後一戰的闖關慾望 西班牙門將西蒙本屆4場全程不失球，已打破世界盃連續不失球分鐘數紀錄，其後防核心庫巴西（年僅19歲）+拉波特的搭配是本屆最穩固的中衛組合之一；而41歲的C羅在32強才首度攻入生涯世界盃淘汰賽進球，他的求勝慾望在本場達到最高點。Sports Mole分析指出，C羅的體能已無法完成高位逼搶，無球跑動相對有限，對西班牙反而可能「讓葡萄牙感覺少一人」，但他在12碼點球與定位球時的決定性依然超越任何現役球員。
3. 尼科·威廉斯傷缺：西班牙右邊路誰來扛？ 尼科·威廉斯的內收肌傷勢令德拉富恩特少了一個最具爆發力的邊路武器。目前預計由巴埃納（Álex Baena，馬德里競技）填補右路，搭配亞馬爾在左路的個人強攻能力，維持西班牙的邊路優勢。巴埃納在對奧地利的比賽中表現亮眼，但要在這場等級的比賽扛起左右所有的右路空間，仍是一大考驗。葡萄牙左後衛努諾·門德斯與坎塞洛的表現，將直接左右這場跑道上的速度型攻防節奏。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：西班牙 2：1 葡萄牙
專家分析：運彩市場將西班牙列為些微熱門，賠率之緊縮充分反映這場比賽的高度不確定性。西班牙在本屆整體表現更為穩定，零失球的防線面對葡萄牙起伏不定的進攻是關鍵優勢；但葡萄牙去年國家聯賽決賽的PK勝利、C羅突然爆發的心理狀態，加上「B費」布魯諾·費爾南德斯在創造力上的全面性，使得葡萄牙絕非只能守株待兔。若比賽進入延長賽甚至PK大戰，Sports Mole認為西班牙的「場面優勢」恐無法直接轉化，葡萄牙在PK大戰有歷史上的優勢。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|烏拿·西蒙
|Unai Simón
|畢爾包競技
|28
|門將
|大衛·拉亞
|David Raya
|兵工廠
|30
|門將
|瓊·賈西亞
|Joan García
|巴塞隆納
|24
|後衛
|馬克·庫庫雷拉
|Marc Cucurella
|切爾西
|27
|後衛
|帕烏·庫巴西
|Pau Cubarsí
|巴塞隆納
|19
|後衛
|艾梅里克·拉波特
|Aymeric Laporte
|畢爾包競技
|31
|後衛
|亞歷山卓·格里馬多
|Álex Grimaldo
|拜爾勒沃庫森
|30
|後衛
|佩德羅·波羅
|Pedro Porro
|熱刺
|26
|後衛
|埃里克·賈西亞
|Eric García
|巴塞隆納
|24
|後衛
|馬科斯·洛倫特
|Marcos Llorente
|馬德里競技
|31
|後衛
|馬爾克·普比爾
|Marc Pubill
|馬德里競技
|22
|中場
|羅德里
|Rodri
|曼城
|29
|中場
|佩德里
|Pedri
|巴塞隆納
|23
|中場
|法比安·魯伊斯
|Fabián Ruiz
|巴黎聖日耳曼
|29
|中場
|馬丁·祖比門迪
|Martín Zubimendi
|兵工廠
|27
|中場
|加維
|Gavi
|巴塞隆納
|21
|中場
|米克爾·梅里諾
|Mikel Merino
|兵工廠
|29
|中場
|亞歷克斯·巴埃納
|Álex Baena
|馬德里競技
|24
|前鋒
|拉明·亞馬爾
|Lamine Yamal
|巴塞隆納
|18
|前鋒
|尼科·威廉斯（傷停）
|Nico Williams
|畢爾包競技
|23
|前鋒
|丹尼·奧爾莫
|Dani Olmo
|巴塞隆納
|27
|前鋒
|費蘭·托雷斯
|Ferran Torres
|巴塞隆納
|26
|前鋒
|米克爾·奧亞薩巴爾
|Mikel Oyarzabal
|皇家社會
|28
|前鋒
|耶雷米·皮諾（傷停）
|Yéremy Pino
|水晶宮
|23
|前鋒
|博爾哈·伊格萊西亞斯
|Borja Iglesias
|塞爾塔維戈
|32
|前鋒
|維克托·穆尼奧斯
|Víctor Muñoz
|利物浦
|22
備注：葡萄牙本屆以已故前鋒**迪奧戈·約塔（Diogo Jota，利物浦，†2025年7月因車禍不幸離世）**的名義保留名單中的象徵性席位。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|迪奧戈·科斯塔
|Diogo Costa
|波爾圖
|26
|門將
|魯伊·席爾瓦
|Rui Silva
|史波丁 CP
|32
|門將
|若澤·薩
|José Sá
|狼隊
|33
|後衛
|魯本·迪亞斯
|Rúben Dias
|曼城
|29
|後衛
|岡薩洛·伊納西奧
|Gonçalo Inácio
|史波丁 CP
|24
|後衛
|若昂·坎塞洛
|João Cancelo
|巴塞隆納
|32
|後衛
|努諾·門德斯
|Nuno Mendes
|巴黎聖日耳曼
|23
|後衛
|迪奧戈·達洛
|Diogo Dalot
|曼聯
|26
|後衛
|尼爾森·塞梅多
|Nélson Semedo
|費內巴切
|32
|後衛
|托馬斯·阿勞霍
|Tomás Araújo
|本菲卡
|24
|後衛
|雷納托·維加
|Renato Veiga
|比亞雷亞爾
|23
|中場
|維提尼亞
|Vitinha
|巴黎聖日耳曼
|26
|中場
|若昂·內維斯
|João Neves
|巴黎聖日耳曼
|21
|中場
|布魯諾·費爾南德斯
|Bruno Fernandes
|曼聯
|31
|中場
|魯本·內維斯
|Rúben Neves
|利雅德新月
|29
|中場
|馬修斯·努內斯
|Matheus Nunes
|曼城
|27
|中場
|薩穆·科斯塔
|Samú Costa
|馬略卡
|23
|中場
|伯納多·席爾瓦
|Bernardo Silva
|曼城
|31
|前鋒
|克里斯蒂亞諾·羅納爾多（隊長）
|Cristiano Ronaldo (C)
|利雅德勝利
|41
|前鋒
|弗朗西斯科·特林考
|Francisco Trincão
|史波丁 CP
|26
|前鋒
|若昂·費利克斯
|João Félix
|利雅德勝利
|26
|前鋒
|岡薩洛·拉莫斯
|Gonçalo Ramos
|AC米蘭
|24
|前鋒
|佩德羅·內托
|Pedro Neto
|切爾西
|26
|前鋒
|弗朗西斯科·孔塞桑
|Francisco Conceição
|尤文圖斯
|23
|前鋒
|拉法埃爾·萊昂
|Rafael Leão
|AC米蘭
|27
|前鋒
|岡薩洛·格德斯
|Gonçalo Guedes
|皇家社會
|29
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
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|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|全賽事轉播
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