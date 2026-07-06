巴威颱風（國際命名：Bavi）由於環流極大，周五、周六（7月10日至7月11日）確定會侵襲台灣，針對民眾關心的停班停課，氣象專家賈新興表示，巴威颱風路徑還有變數，目前從台灣北部海面通過機率最大，暴風圈預期會接觸台中以北、宜花等10縣市，符合停班課標準，不過仍須以地方政府公告為準。
巴威颱風周四北轉 暴風圈估周五觸陸
賈新興指出，巴威颱風周三前（7月8日）還會略微增強，路徑在周四（7月9日）會出現北轉並靠近台灣，有機會發布「海陸颱風警報」，周五、周六廣闊的暴風圈將會與台灣陸地接觸；目前預估颱風中心從台灣北邊的石垣島附近通過機率高，大約10%至20％的機率登陸台灣本島。
暴風圈範圍大 台中以北停班課機率最高
賈新興說明，以目前最有機會的路徑來看，巴威颱風周五、周六在通過北部海面時，包括「北北基桃、新竹縣市、苗栗、台中、宜蘭、花蓮」有極高機率受到暴風圈接觸，也成為最有機會宣布停班停課的區域。
賈新興也提及，如果未來巴威颱風路徑再往西修正，無論是「中心削過北海岸近海、中心登陸台灣」，以巴威颱風高達350公里的暴風半徑，基本上全台都會被暴風圈籠罩，這部分由於路徑尚未完全確定，還需要2至3天的觀察。
巴威颱風暴風圈侵襲機率高 務必做好防颱準備
若觀察中央氣象署最新「暴風圈侵襲機率」，北北基宜首當其衝，被侵襲機率已經超過60%，苗栗以北以及花蓮等縣市超過50%，台中也有47%，南投、彰化以南則是28%至45%。
賈新興提醒，巴威是「又強又大」的颱風，路徑大方向就是從台灣北端通過，無論是否登陸，全台都會有顯著降雨，特別是中部以北、宜花、山區，都要注意豪雨威脅，提醒民眾提前做好防颱準備、備妥物資。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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賈新興指出，巴威颱風周三前（7月8日）還會略微增強，路徑在周四（7月9日）會出現北轉並靠近台灣，有機會發布「海陸颱風警報」，周五、周六廣闊的暴風圈將會與台灣陸地接觸；目前預估颱風中心從台灣北邊的石垣島附近通過機率高，大約10%至20％的機率登陸台灣本島。
賈新興說明，以目前最有機會的路徑來看，巴威颱風周五、周六在通過北部海面時，包括「北北基桃、新竹縣市、苗栗、台中、宜蘭、花蓮」有極高機率受到暴風圈接觸，也成為最有機會宣布停班停課的區域。
賈新興也提及，如果未來巴威颱風路徑再往西修正，無論是「中心削過北海岸近海、中心登陸台灣」，以巴威颱風高達350公里的暴風半徑，基本上全台都會被暴風圈籠罩，這部分由於路徑尚未完全確定，還需要2至3天的觀察。
若觀察中央氣象署最新「暴風圈侵襲機率」，北北基宜首當其衝，被侵襲機率已經超過60%，苗栗以北以及花蓮等縣市超過50%，台中也有47%，南投、彰化以南則是28%至45%。
賈新興提醒，巴威是「又強又大」的颱風，路徑大方向就是從台灣北端通過，無論是否登陸，全台都會有顯著降雨，特別是中部以北、宜花、山區，都要注意豪雨威脅，提醒民眾提前做好防颱準備、備妥物資。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。