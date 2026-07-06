世界盃亞洲區資格賽（FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第三階段進入最關鍵戰役，中華隊今（6）日下午14點交手中國隊，不少球迷發問世界盃資格賽直播哪裡看？包含有線電視、MOD與網路APP直播3方面皆有提供轉播服務，《NOWNEWS》為您整理中華隊VS中國隊最完整的「有線電視、MOD、網路轉播與相關費用比較」的完整資訊整理。
世界盃男籃亞洲區資格賽B組賽程：
對戰組合：中華隊VS中國隊
比賽時間：2026年7月6日（一）14：00（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）
對戰組合：韓國隊VS日本隊
比賽時間：2026年7月6日（一）18：30（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）
世界盃男籃亞洲區資格賽直播連結一次看
電視直播：緯來體育台（72台，因各地區系統業者不同，詳細頻道號碼建議至緯來電視網系統頻道表查詢）
MOD直播：緯來精采台（中華電信MOD 313頻道，部分數位有線電視系統214或405頻道）
網路轉播：緯來體育台APP、緯來體育台Youtube頻道、DAZN
世界盃男籃亞洲區資格賽付費訂閱多少錢？三大平台費用整理
緯來體育台APP
訂閱方案：VIP月方案
收費項目：290元／月
主要服務：中華職棒（兄弟、味全、統一、富邦、樂天5隊主場賽事）、NBA全年超過500場直播、F1賽事、FIBA國際賽（包含世界盃資格賽）
緯來體育台Youtube頻道
訂閱方案：訂閱會員制
收費項目：100元／月
主要服務：Youtube精選直播賽事（包含本場世界盃資格賽中華隊VS中國隊）
DAZN頻道APP
訂閱方案：FIBA Courtside 1891方案
收費項目：310元／月（彈性收費，上述為本月售價）、975元／年
主要服務：FIBA國際賽（包含世界盃資格賽、奧運資格賽、歐洲籃球錦標賽、歐洲籃球冠軍聯賽）
世界盃男籃亞洲區資格賽B組戰績表：
中華隊VS中國12人出賽名單整理
中華隊12人名單：
後衛：陳盈駿、林庭謙、阿巴西、游艾喆、李家慷、宋昕澔
前鋒：馬建豪、胡瓏貿、盧峻翔
中鋒：高柏鎧、陳冠全、譚傑龍
中國隊12人名單：
後衛：趙繼偉、廖三寧、高詩岩、賀希寧、龐崢麟
前鋒：王俊杰、李弘權、崔永熙、朱俊龍
中鋒：胡金秋、楊瀚森、徐昕
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對戰組合：中華隊VS中國隊
比賽時間：2026年7月6日（一）14：00（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）
對戰組合：韓國隊VS日本隊
比賽時間：2026年7月6日（一）18：30（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）
世界盃男籃亞洲區資格賽直播連結一次看
電視直播：緯來體育台（72台，因各地區系統業者不同，詳細頻道號碼建議至緯來電視網系統頻道表查詢）
MOD直播：緯來精采台（中華電信MOD 313頻道，部分數位有線電視系統214或405頻道）
網路轉播：緯來體育台APP、緯來體育台Youtube頻道、DAZN
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主要服務：中華職棒（兄弟、味全、統一、富邦、樂天5隊主場賽事）、NBA全年超過500場直播、F1賽事、FIBA國際賽（包含世界盃資格賽）
緯來體育台Youtube頻道
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收費項目：100元／月
主要服務：Youtube精選直播賽事（包含本場世界盃資格賽中華隊VS中國隊）
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訂閱方案：FIBA Courtside 1891方案
收費項目：310元／月（彈性收費，上述為本月售價）、975元／年
主要服務：FIBA國際賽（包含世界盃資格賽、奧運資格賽、歐洲籃球錦標賽、歐洲籃球冠軍聯賽）
世界盃男籃亞洲區資格賽B組戰績表：
|排名
|國家
|勝敗
|積分
|1
|日本隊（確定晉級）
|4勝1敗
|9分
|2
|韓國隊
|2勝3敗
|7分
|3
|中華隊
|2勝3敗
|7分
|4
|中國隊
|2勝3敗
|7分
中華隊12人名單：
後衛：陳盈駿、林庭謙、阿巴西、游艾喆、李家慷、宋昕澔
前鋒：馬建豪、胡瓏貿、盧峻翔
中鋒：高柏鎧、陳冠全、譚傑龍
中國隊12人名單：
後衛：趙繼偉、廖三寧、高詩岩、賀希寧、龐崢麟
前鋒：王俊杰、李弘權、崔永熙、朱俊龍
中鋒：胡金秋、楊瀚森、徐昕