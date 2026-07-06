世界盃亞洲區資格賽（FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第三階段進入最關鍵戰役，中華隊今（6）日下午14點交手中國隊，不少球迷發問世界盃資格賽直播哪裡看？包含有線電視、MOD與網路APP直播3方面皆有提供轉播服務，《NOWNEWS》為您整理中華隊VS中國隊最完整的「有線電視、MOD、網路轉播與相關費用比較」的完整資訊整理。

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世界盃男籃亞洲區資格賽B組賽程：

對戰組合：中華隊VS中國隊
比賽時間：2026年7月6日（一）14：00（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）

對戰組合：韓國隊VS日本隊
比賽時間：2026年7月6日（一）18：30（台灣時間）
比賽地點：韓國高陽體育館（Goyang Gymnasium）

世界盃男籃亞洲區資格賽直播連結一次看

電視直播：緯來體育台（72台，因各地區系統業者不同，詳細頻道號碼建議至緯來電視網系統頻道表查詢）
MOD直播：緯來精采台（中華電信MOD 313頻道，部分數位有線電視系統214或405頻道）
網路轉播：緯來體育台APP緯來體育台Youtube頻道DAZN



世界盃男籃亞洲區資格賽付費訂閱多少錢？三大平台費用整理

緯來體育台APP

訂閱方案：VIP月方案
收費項目：290元／月
主要服務：中華職棒（兄弟、味全、統一、富邦、樂天5隊主場賽事）、NBA全年超過500場直播、F1賽事、FIBA國際賽（包含世界盃資格賽）

緯來體育台Youtube頻道

訂閱方案：訂閱會員制
收費項目：100元／月
主要服務：Youtube精選直播賽事（包含本場世界盃資格賽中華隊VS中國隊）

DAZN頻道APP

訂閱方案：FIBA Courtside 1891方案
收費項目：310元／月（彈性收費，上述為本月售價）、975元／年
主要服務：FIBA國際賽（包含世界盃資格賽、奧運資格賽、歐洲籃球錦標賽、歐洲籃球冠軍聯賽）

世界盃男籃亞洲區資格賽B組戰績表：

排名 國家 勝敗 積分
1 日本隊（確定晉級） 4勝1敗 9分
2 韓國隊 2勝3敗 7分
3 中華隊 2勝3敗 7分
4 中國隊 2勝3敗 7分
中華隊VS中國12人出賽名單整理

中華隊12人名單：

後衛：陳盈駿、林庭謙、阿巴西、游艾喆、李家慷、宋昕澔

前鋒：馬建豪、胡瓏貿、盧峻翔

中鋒：高柏鎧、陳冠全、譚傑龍

中國隊12人名單：

後衛：趙繼偉、廖三寧、高詩岩、賀希寧、龐崢麟

前鋒：王俊杰、李弘權、崔永熙、朱俊龍

中鋒：胡金秋、楊瀚森、徐昕

▲NBA中國小將楊瀚森回歸中國隊，將正面交手中華隊當家禁區歸化球員高柏鎧。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA中國小將楊瀚森回歸中國隊，將正面交手中華隊當家禁區歸化球員高柏鎧。（圖／美聯社／達志影像）

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。