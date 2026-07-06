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2026世界盃16強淘汰賽上演驚天冷門，挪威以2：1氣走五星巴西，隊史首度闖入8強。然而在這場氣氛緊張的生死戰中，卻出現了令人會心一笑的插曲。比賽尾聲雙方爆發激烈衝突，正當場上火藥味一觸即發時，挪威贏球功臣哈蘭德（Erling Haaland）竟跑到對手區「偷水喝」，拿起巴西門將阿里森（Alisson Becker）的水瓶灌，逗趣畫面瞬間在網路上瘋傳。比賽進入後段，挪威已取得2：0領先，眼見反撲時間所剩無幾，亟欲爭取球權的巴西球員身體對抗越來越激烈。在一次肢體接觸後，雙方爆發衝突與推擠，巴西球星維尼修斯甚至激動地指著裁判理論。正當全球球迷以為大場面即將引爆之際，轉播鏡頭卻捕捉到挪威當家前鋒哈蘭德趁著雙方吵架的空檔，悠哉地跑到巴西隊的場邊，拿起對手的水瓶大口喝水。這個超反差的「偷水」舉動立刻笑翻全球網友，紛紛在社群留言朝聖：「偷家啦」、「別人家的特別好喝」、「進2球還偷人家水，蝦仁豬心」、「2026世界盃新戰術:偷吃對方補給品」、「偷水慣犯好可愛」。回到精彩的賽事本身，哈蘭德無疑是挪威締造奇蹟的最大功臣。他在比賽最後11分鐘內連進2球，先是一記強力的頭槌破網，接著又在第90分鐘於禁區外遠射得手，徹底粉碎了巴西的反撲希望。這2顆進球也讓哈蘭德在本屆賽事的總進球數來到7球，追平梅西與姆巴佩，並列金靴獎領跑者。除了哈蘭德，挪威門將尼蘭的表現同樣功不可沒。他在上半場神勇撲出了巴西中場吉馬良斯的12碼罰球，並全場多次化解巴西的猛烈攻勢，成為球隊晉級的防守中樞。挪威接下來將在8強賽迎戰墨西哥或英格蘭。對於由名帥安切洛蒂領軍的巴西隊而言，這是一場苦澀的敗仗。儘管老將內馬爾在傷停補時第10分鐘靠著12碼罰球扳回一城，但為時已晚。這是巴西隊自1990年世界盃以0：1不敵阿根廷止步16強後，36年來最早出局的一屆。同時，這也是森巴軍團連續第6屆在世界盃淘汰賽階段慘遭歐洲球隊淘汰出局，無緣終結長達24年的冠軍荒。