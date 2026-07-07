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第二屆臺北戲劇獎6日晚間在臺北表演藝術中心圓滿落幕，今年獎項增至15項正式獎項，表揚戲劇、音樂劇及幕前幕後優秀劇場工作者。最佳導演獎由洪千涵、洪唯堯、曾睿琁獲得，而洪千涵與曾睿琁是同性結婚的妻妻，洪千涵頂著9個月大的孕肚上台領獎，她表示寶寶是與弟弟洪唯堯「借精生子」所生的，預產期在8月底。得知得獎之後，曾睿琁表示很驚喜「我們真的是覺得意外，很謝謝台北戲劇獎的評審，能得到這個獎項非常不容易，因為我們的創作形式不是一般的戲劇形式，很謝謝兩個家人都沒放棄作品，都沒有放棄彼此」洪千涵與曾睿琁於2022年結婚，他們決定以人工生殖完成組成家庭的心願。洪千涵腹中的寶寶是以太太曾睿琁的卵與親弟弟洪唯堯的精子做結合，最後形成胚胎放進子宮中，性別是男寶寶，預產期在8月底。最佳導演獎由洪千涵、洪唯堯、曾睿琁（明日和合製作所）以《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》這個作品獲得，三人坦言原本以為會由劇場前輩王嘉明老師拿下這個獎項，因此得獎的瞬間感到非常不可置信，不過隨即開心致謝評審團「將獎項頒給如此搞怪的團隊。」頂著大肚子的洪千涵奪下大獎，讓現場眾人紛紛笑說「果然是娶某前、生囝後」。這股運勢也讓團隊再度奪下「最佳獨立精神獎」，堪稱本屆大贏家。