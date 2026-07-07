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巴威颱風「暴風圈肥到不像話」！影響最劇烈周五晚至周六

七級風暴風半徑也擴大到了350公里

台灣最快周四下午發布海上颱風警報、周四深夜至周五凌晨發布陸上颱風警報，周五晚間至周六夜間，颱風風雨影響最大。

▲巴威颱風最新路徑，未來持續以西北西轉西北的方向移動，逐漸對台灣附近區域靠近。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

強颱巴威「登陸機率低仍掃全台灣2/3」！最新風雨時程一圖看

雖然颱風中心登陸機率看起來比較低，但由於巴威颱風強度較強，範圍又大，暴風圈仍將影響全台灣2/3的陸地

影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強