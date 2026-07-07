強烈颱風巴威持續近逼台灣，中央氣象署目前預估巴威將會在周四（9日）北轉後接近台灣，暴風圈最快10日下半天觸陸。氣象專家分析，按照目前氣象署的預估，陸警範圍可能包括嘉義以北、宜花地區，雖然登陸機率較低，但因為巴威颱風實在太胖太大，其暴風圈還是將會影響台灣2/3的陸地，民眾不可掉以輕心。
巴威颱風「暴風圈肥到不像話」！影響最劇烈周五晚至周六
氣象粉專「天氣風險公司」表示，目前大家最關心的依然是巴威颱風，周一下午的時候颱風中心的強度已經上升到60m/s，跟4月時的另一個強烈颱風辛樂克威力相當，七級風暴風半徑也擴大到了350公里，未來巴威颱風持續以西北西轉西北的方向移動，逐漸對台灣附近區域靠近。
「天氣風險公司」說，按照目前氣象署的路徑預估，巴威將在周五晚間到周六白晝期間經過東北角外海、台灣北部海面之後，周六晚間登陸大陸浙江沿海地區並逐漸離開。台灣最快周四下午發布海上颱風警報、周四深夜至周五凌晨發布陸上颱風警報，周五晚間至周六夜間，颱風風雨影響最大。
強颱巴威「登陸機率低仍掃全台灣2/3」！最新風雨時程一圖看
「天氣風險公司」提到，雖然颱風中心登陸機率看起來比較低，但由於巴威颱風強度較強，範圍又大，暴風圈仍將影響全台灣2/3的陸地，最快周六晚間至深夜之後，可能暴風圈才會脫離台灣陸地附近海域，屆時颱風警報也會解除。
至於最新風雨影響，「天氣風險公司」說，按照路徑觀測，影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強；雲嘉以南到南方地區受到颱風環流雲雨帶影響，也有較明顯的雨勢出現機會；花東地區則要注意進入颱風環流背風面之後，可能因為氣流過山下沉影響而出現焚風高溫的現象，請民眾及早做好防颱準備。
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氣象粉專「天氣風險公司」表示，目前大家最關心的依然是巴威颱風，周一下午的時候颱風中心的強度已經上升到60m/s，跟4月時的另一個強烈颱風辛樂克威力相當，七級風暴風半徑也擴大到了350公里，未來巴威颱風持續以西北西轉西北的方向移動，逐漸對台灣附近區域靠近。
「天氣風險公司」說，按照目前氣象署的路徑預估，巴威將在周五晚間到周六白晝期間經過東北角外海、台灣北部海面之後，周六晚間登陸大陸浙江沿海地區並逐漸離開。台灣最快周四下午發布海上颱風警報、周四深夜至周五凌晨發布陸上颱風警報，周五晚間至周六夜間，颱風風雨影響最大。
「天氣風險公司」提到，雖然颱風中心登陸機率看起來比較低，但由於巴威颱風強度較強，範圍又大，暴風圈仍將影響全台灣2/3的陸地，最快周六晚間至深夜之後，可能暴風圈才會脫離台灣陸地附近海域，屆時颱風警報也會解除。
至於最新風雨影響，「天氣風險公司」說，按照路徑觀測，影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強；雲嘉以南到南方地區受到颱風環流雲雨帶影響，也有較明顯的雨勢出現機會；花東地區則要注意進入颱風環流背風面之後，可能因為氣流過山下沉影響而出現焚風高溫的現象，請民眾及早做好防颱準備。
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