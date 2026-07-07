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今天天氣：全台悶熱38度 注意午後雷陣雨

▲巴威颱風（國際命名：Bavi）預估周五開始襲台，在這之前各地天氣晴朗炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：太平洋高壓籠罩 午後雷雨縮小

▲巴威颱風（國際命名：Bavi）周四北轉接近台灣，路徑通過北部海面機率最高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：巴威颱風周四北轉 海陸警報將發布

中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）周二、周三（7月7日至7月8日）維持強颱等級，，《NOWNEWS》透過本文，整理巴威颱風最新動態、路徑預估、是否登陸等資訊一次看。7月7日今天的天氣，氣象署指出，太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，臺東及恆春半島偶有零星下雨機會，中午過後北部、南投、嘉義、其他山區有局部短暫雷陣雨，若在這些地方活動，下午出門建議攜帶雨具備用。氣溫方面，西半部及宜蘭高溫普遍來到32至35度，花東也有31、32度，尤其大臺北盆地、中南部內陸與近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部地區有機會來到36至38度左右，各地紫外線偏強，中午前後可能來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分，而各地低溫約26至28度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場主要為偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後高溫炎熱，受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月8日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部、南投地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，周四巴威颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周日颱風遠離，但西半部、東南部仍有明顯陣雨或雷雨，西南風的環境會加劇午後雷陣雨發展，預估持續到下周。