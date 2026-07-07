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世界盃16強賽對戰圖表

▲世界盃16強賽晉級圖表。（圖／取自FIBA X）

2026世界盃7/8阿根廷VS埃及基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊在小組賽和32強戰表現如何？

▲衛冕軍阿根廷面對世界盃新軍維德角，阿根廷遭遇了本屆賽事最大的阻擊，兩度領先兩度被頑強扳平，最終以3：2驚險晉級。（圖／路透／達志影像）

阿根廷VS埃及戰力焦點分析

阿根廷VS埃及預計先發名單與傷兵名單

位置 🇦🇷 阿根廷預計先發（4-3-3） 🇪🇬 埃及預計先發（4-4-2） 門將 埃米利亞諾·馬丁內斯（Emiliano Martínez） 莫斯塔法·舒比爾（Mostafa Shoubir） 後衛 納韋爾·莫利納（Nahuel Molina） 克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero） 利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martínez） 法昆多·梅迪納（Facundo Medina） 穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany） 哈姆迪·法特希（Hamdy Fathy） 亞瑟·易卜拉欣（Yasser Ibrahim） 拉米·拉比亞（Ramy Rabia） 中場 羅德里戈·德保羅（Rodrigo De Paul） 恩佐·費南德斯（Enzo Fernández） 亞歷克西斯·麥卡利斯特（Alexis Mac Allister） 伊馬姆·阿舒爾（Emam Ashour） 穆哈納德·拉辛（Muhannad Lashin） 馬爾萬·阿蒂亞（Marawan Attia） 前鋒 萊納爾·梅西（Lionel Messi） 勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez） 蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada） 莫斯塔法·齊科（Mostafa Zico） 穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah） 奧馬爾·馬爾穆什（Omar Marmoush）

▲球王梅西在本屆賽事持續改寫歷史。他在32強賽後成為世界盃史上首位在兩屆賽事均攻入7球的球員。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷VS埃及之戰焦點球星與結果預測

▲薩拉赫（Mohamed Salah）幾乎包辦了球隊大半的進攻威脅。本屆賽事他已繳出4進球、3助攻的恐怖數據。（圖／路透／達志影像）

結果預測：阿根廷 2：0 埃及（或 3：1 獲勝），全場總進球數小於2.5球或接近盤口邊緣

2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 胡安·穆索 Juan Musso 馬德里競技 32 門將 12 傑羅尼莫·魯利 Gerónimo Rulli 馬賽 34 門將 23 埃米利亞諾·馬丁內斯 Emiliano Martínez 阿斯頓維拉 33 後衛 3 尼古拉斯·塔利亞菲可 Nicolás Tagliafico 里昂 33 後衛 4 干沙路·蒙提爾 Gonzalo Montiel 塞維利亞 29 後衛 6 利桑德羅·馬丁內斯 Lisandro Martínez 曼聯 28 後衛 13 克里斯蒂安·羅梅羅 Cristian Romero 熱刺 28 後衛 19 尼古拉斯·奧塔門迪 Nicolás Otamendi 本菲卡 38 後衛 25 法昆多·梅迪納 Facundo Medina 朗斯 27 後衛 26 納韋爾·莫利納 Nahuel Molina 馬德里競技 28 中場 5 萊安德羅·帕雷德斯 Leandro Paredes 羅馬 31 中場 7 羅德里戈·德保羅 Rodrigo De Paul 馬德里競技 32 中場 8 瓦倫丁·巴爾科 Valentín Barco 塞維利亞 21 中場 11 喬瓦尼·洛塞爾索 Giovani Lo Celso 皇家貝提斯 30 中場 14 埃克塞基爾·帕拉西奧斯 Exequiel Palacios 勒沃庫森 27 中場 16 蒂亞戈·阿爾馬達 Thiago Almada 巴黎聖日耳曼 25 中場 18 尼科·帕茲 Nico Paz 科莫 21 中場 20 亞歷克西斯·麥卡利斯特 Alexis Mac Allister 利物浦 27 中場 24 恩佐·費南德斯 Enzo Fernández 切爾西 25 前鋒 9 朱利安·阿爾瓦雷斯 Julián Álvarez 馬德里競技 26 前鋒 10 萊納爾·梅西 Lionel Messi 邁阿密國際 39 前鋒 15 尼古拉斯·岡薩雷斯 Nico González 尤文圖斯 28 前鋒 17 朱利亞諾·西蒙尼 Giuliano Simeone 馬德里競技 23 前鋒 21 荷西·曼紐埃爾·洛佩斯 José Manuel López 帕梅拉斯 25 前鋒 22 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martínez 國際米蘭 28

▲埃米利亞諾·馬丁內斯(Emiliano Martínez)是阿根廷防線的定海神針。本屆賽事他已完成2場零封。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃埃及國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 胡安·穆索 Juan Musso 馬德里競技 32 門將 12 傑羅尼莫·魯利 Gerónimo Rulli 馬賽 34 門將 23 埃米利亞諾·馬丁內斯 Emiliano Martínez 阿斯頓維拉 33 後衛 3 尼古拉斯·塔利亞菲可 Nicolás Tagliafico 里昂 33 後衛 4 干沙路·蒙提爾 Gonzalo Montiel 塞維利亞 29 後衛 6 利桑德羅·馬丁內斯 Lisandro Martínez 曼聯 28 後衛 13 克里斯蒂安·羅梅羅 Cristian Romero 熱刺 28 後衛 19 尼古拉斯·奧塔門迪 Nicolás Otamendi 本菲卡 38 後衛 25 法昆多·梅迪納 Facundo Medina 朗斯 27 後衛 26 納韋爾·莫利納 Nahuel Molina 馬德里競技 28 中場 5 萊安德羅·帕雷德斯 Leandro Paredes 羅馬 31 中場 7 羅德里戈·德保羅 Rodrigo De Paul 馬德里競技 32 中場 8 瓦倫丁·巴爾科 Valentín Barco 塞維利亞 21 中場 11 喬瓦尼·洛塞爾索 Giovani Lo Celso 皇家貝提斯 30 中場 14 埃克塞基爾·帕拉西奧斯 Exequiel Palacios 勒沃庫森 27 中場 16 蒂亞戈·阿爾馬達 Thiago Almada 巴黎聖日耳曼 25 中場 18 尼科·帕茲 Nico Paz 科莫 21 中場 20 亞歷克西斯·麥卡利斯特 Alexis Mac Allister 利物浦 27 中場 24 恩佐·費南德斯 Enzo Fernández 切爾西 25 前鋒 9 朱利安·阿爾瓦雷斯 Julián Álvarez 馬德里競技 26 前鋒 10 萊納爾·梅西 Lionel Messi 邁阿密國際 39 前鋒 15 尼古拉斯·岡薩雷斯 Nico González 尤文圖斯 28 前鋒 17 朱利亞諾·西蒙尼 Giuliano Simeone 馬德里競技 23 前鋒 21 荷西·曼紐埃爾·洛佩斯 José Manuel López 帕梅拉斯 25 前鋒 22 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martínez 國際米蘭 28

▲埃及後衛阿卜德爾馬吉德（Hossam Abdelmaguid）踢進致勝12碼，讓埃及在PK大戰淘汰澳洲，寫下隊史新頁。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃7/8日淘汰賽賽程表

比賽組合 比賽時間 轉播單位 比賽球場 阿根廷 埃及 12:00 AM FOX Tele FOX One Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia 瑞士 哥倫比亞 4:00 AM FOX Tele FOX One BC Place, Vancouver, Canada

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃決16強爭霸戰7月8日衛冕軍「藍白軍團」阿根廷隊將在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium），正面迎擊非洲「法老王軍團」埃及隊。這場比賽最受全球矚目的焦點，莫過於當代傳奇梅西（Lionel Messi）與埃及法老薩拉赫（Mohamed Salah）的世紀天王山對決。勝者將直接殺入世界盃8強，硬碰瑞士與哥倫比亞之間的勝者。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場淘汰賽對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：阿根廷 vs 埃及（2026世界盃16強淘汰賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年7月8日 凌晨12點（當地時間7月7日 晚間）▪️比賽地點：美國喬治亞州亞特蘭大 梅賽德斯-賓士體育場▪️轉播資訊：FOX Sports、FIFA Match Centre、ITV/BBC兩隊歷史對戰紀錄： 兩隊在歷史上僅有過1次交手紀錄。在2008年的國際友誼賽中，阿根廷以2-0擊敗埃及（當時由阿奎羅與布爾迪索破門）。值得一提的是，當年梅西因肌肉傷勢缺席了該場比賽，因此今晚在亞特蘭大的對決，是梅西與埃及國家隊在歷史上的首次正面交鋒。：小組賽無懈可擊，32強驚魂過關阿根廷在小組賽階段展現統治力，接連擊敗阿爾及利亞（3：0）、奧地利（2：0）與約旦（3：1），以完美的三戰全勝霸氣出線。然而在32強賽中，面對世界盃新軍維德角，阿根廷遭遇了本屆賽事最大的阻擊，兩度領先兩度被頑強扳平，最終戰至加時賽第111分鐘才進球，最終以3：2驚險勝出。這場兩小時的肉搏戰大幅消耗了衛冕軍的體能。：防守反擊堅韌，92年來首度晉級淘汰賽埃及在小組賽首戰1：1逼平種子隊比利時，次戰3：1大勝紐西蘭，末輪再次平局，以不敗戰績突圍。在32強淘汰賽中，埃及展現了極其難纏的韌性，與大洋洲勁旅澳洲在120分鐘內戰成1：1平手，最終在點球大戰中憑藉門將舒比爾的神勇發揮以及薩拉赫大膽的勺子點球（Panenka），以4：2勝出，打破了隊史92年來從未挺進世界盃16強淘汰賽的歷史魔咒。由斯卡洛尼（Lionel Scaloni）執教的阿根廷隊正處於各項賽事8連勝的瘋狂走勢中，且每場比賽至少能攻入2球。球王梅西本屆賽事狀態大熱，在32強賽後他成為歷史上首位在兩屆世界盃均攻入7球以上的球員，並以12個淘汰賽製造進球與姆巴佩並列歷史第一。然而，32強賽的120分鐘苦戰讓阿根廷付出了沉重代價，後防大將梅迪納、恩佐以及莫利納在賽後均出現不同程度的肌肉疲勞與傷勢，防線完整度受到考驗。由哈桑（Hossam Hassan）執教的埃及隊防守反擊極具效率，但近期防線出現鬆動，已連續6場大賽遭遇失球。更不利的是，球隊正面臨極其嚴重的左後衛與中後衛傷兵潮，主力左後衛哈菲茲、法圖赫以及尼斯主力中衛阿卜杜勒莫奈姆目前皆有傷在身，出戰成疑。埃及想要爆冷，必須仰賴時隔一場禁賽復出的經驗中場拉辛（Mohanad Lasheen）在中路實施絞殺，並徹底發揮薩拉赫在反擊中的個人天賦。阿根廷傷情： 左後衛法昆多·梅迪納（Facundo Medina）上場因抽筋提早退場，此役若無法及時恢復將由塔利亞菲可頂替；邊鋒尼古拉斯·岡薩雷斯（Nico González）因腳踝扭傷出戰成疑。埃及傷情： 左後衛卡里姆·哈菲茲（Karim Hafez）大腿肌肉拉傷、艾哈邁德·法圖赫（Ahmed Fatouh）大腿受傷、中後衛阿卜杜勒莫奈姆（Mohamed Abdelmonem）腳踝扭傷，三人均在 touch-and-go 每日觀察名單中。中場大將拉辛（Mohanad Lasheen）黃牌禁賽期滿解禁復出。球王梅西在本屆賽事持續改寫歷史。他在32強賽後成為世界盃史上首位在兩屆賽事均攻入7球的球員，且淘汰賽製造進球數已達12次。作為阿根廷的絕對大腦與進攻終結者，他標誌性的右路內切與致命直塞，將是撕裂埃及殘破防線的最強武器。「大馬丁」是阿根廷防線的定海神針。本屆賽事他已完成2場零封，且若比賽再度被埃及拖入加時賽甚至點球大戰，他極具威懾力的心理戰與撲點能力將成為阿根廷的終極底牌。本屆賽事已斬獲2球。在梅西吸引大量防守注意力的情況下，勞塔羅在禁區內的跑位與搶點將成為阿根廷打破僵局的關鍵火力。埃及法老王幾乎包辦了球隊大半的進攻威脅。本屆賽事他已繳出4進球、3助攻的恐怖數據，並在32強PK大戰中展現了大心臟的勺子點球(Panenka)。在埃及預計將處於控球劣勢的情況下，薩拉赫在反擊中的長途奔襲速度是埃及唯一能刺穿阿根廷防線的利刃。埃及中場的重要樞紐，本屆已斬獲2球（包含32強對陣澳洲的關鍵進球）。他與莫斯塔法·齊科(Mostafa Zico)在中路的攔截與推進，將直接決定薩拉赫能否在前場獲得足夠的火力支援。阿根廷近10場大賽平均控球率高達60.3%，場均能創造11次射門；而埃及的控球率僅約47.9%。預計本場比賽將呈現「阿根廷主導圍攻、埃及收縮防守伺機反擊」的半場攻防戰。雖然埃及以堅韌著稱，但他們已連續6場大賽無法保持清白之身（皆有失球）。更致命的是，埃及目前遭遇嚴重的後防傷兵潮，左後衛與中後衛主力缺陣，這在面對阿根廷近4場狂轟11球的鋒線群時，無疑是雪上加霜。阿根廷近11場比賽有8場完成零封，防守端極其穩固。雖然32強賽歷經120分鐘的苦戰消耗了體能，但斯卡洛尼(Lionel Scaloni)的球隊在淘汰賽的掌控力遠勝首度闖入16強的埃及。國際數據模型與專家多數看好阿根廷能在常規90分鐘內解決戰鬥。防守反擊或許能讓埃及在開局製造威脅，但隨著比賽深入，阿根廷的陣容深度與梅西的個人能力預計將接管比賽，穩穩收下8強門票。