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巴威颱風強度已達巔峰！最新預估路徑、海陸警報時間一次看

七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里，強度已經達到巔峰。

大致上鎖定從「台灣東北海面掠過」，登陸的機率較低，各國目前預測路徑大致都跟氣象署有共識

最快周四下午發布海上颱風警報、周四深夜至周五凌晨發布陸上颱風警報。

▲巴威颱風最新路徑，大致上鎖定從「台灣東北海面掠過」，登陸的機率較低，各國目前預測路徑大致都跟氣象署有共識。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風暴風圈周五、周六影響台灣！最新風雨預估

北部、宜蘭、北花蓮，強風豪雨確定；中南部山區，大雨確定

影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強

▲按照路徑觀測，影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強。（圖/天氣風險公司

巴威颱風最新暴風侵襲率！周五、週六停班停課機率高

因此如果巴威颱風按目前預估的路徑走，中部以北的縣市周五、周六停班停課機率非常大