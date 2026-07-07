巴威颱風持續近逼台灣，過去24小時強度已經達到巔峰，暴風圈半徑擴大至350公里，預計將會在周五、週六（10、11日）距離台灣最近。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括預測路徑、海上陸上颱風警報時間、最新風雨影響預估、暴風圈侵襲率以及停班停課機率，讓民眾一文掌握巴威颱風最新狀況。
巴威颱風強度已達巔峰！最新預估路徑、海陸警報時間一次看
根據氣象署最新預報，巴威颱風目前中心位置在北緯15.9度、東經141.1度，以每小時27公里速度向西北西前進，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里，強度已經達到巔峰。
目前氣象署路徑預估，巴威颱風將在周三開始逐漸北轉，接著往西北方向前行靠近台灣，大致上鎖定從「台灣東北海面掠過」，登陸的機率較低，各國目前預測路徑大致都跟氣象署有共識，不過距離遠近，還是取決於北轉的角度如何。氣象署預估最快周四下午發布海上颱風警報、周四深夜至周五凌晨發布陸上颱風警報。
巴威颱風暴風圈周五、周六影響台灣！最新風雨預估
氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，按照氣象署最新預報為準，現在能給的重點大概是周五、週六颱風影響最大；北部、宜蘭、北花蓮，強風豪雨確定；中南部山區，大雨確定；其他地方出現間歇雨勢和沿海強陣風。請民眾即時觀測颱風最新動態也及早做好防颱準備，千萬不可掉以輕心。
「天氣風險公司」也提到，按照路徑觀測，影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強；雲嘉以南到南方地區受到颱風環流雲雨帶影響，也有較明顯的雨勢出現機會；花東地區則要注意進入颱風環流背風面之後，可能因為氣流過山下沉影響而出現焚風高溫的現象，請民眾及早做好防颱準備。
巴威颱風最新暴風侵襲率！周五、週六停班停課機率高
然而根據氣象署的最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上，中部地區普遍落在65%至79%之間，南部縣市則是38%至57%之間。
因此如果巴威颱風按目前預估的路徑走，中部以北的縣市周五、周六停班停課機率非常大，但實際上最終還是要看各縣市政府公告，請民眾這幾天隨時關注颱風最新動態以及提早做好防颱準備。
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根據氣象署最新預報，巴威颱風目前中心位置在北緯15.9度、東經141.1度，以每小時27公里速度向西北西前進，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里，強度已經達到巔峰。
目前氣象署路徑預估，巴威颱風將在周三開始逐漸北轉，接著往西北方向前行靠近台灣，大致上鎖定從「台灣東北海面掠過」，登陸的機率較低，各國目前預測路徑大致都跟氣象署有共識，不過距離遠近，還是取決於北轉的角度如何。氣象署預估最快周四下午發布海上颱風警報、周四深夜至周五凌晨發布陸上颱風警報。
氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，按照氣象署最新預報為準，現在能給的重點大概是周五、週六颱風影響最大；北部、宜蘭、北花蓮，強風豪雨確定；中南部山區，大雨確定；其他地方出現間歇雨勢和沿海強陣風。請民眾即時觀測颱風最新動態也及早做好防颱準備，千萬不可掉以輕心。
「天氣風險公司」也提到，按照路徑觀測，影響最大的將是在中彰投以北到大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，尤其是中北部山區可能是雨量累積最可觀的區域，同時風力相當強；雲嘉以南到南方地區受到颱風環流雲雨帶影響，也有較明顯的雨勢出現機會；花東地區則要注意進入颱風環流背風面之後，可能因為氣流過山下沉影響而出現焚風高溫的現象，請民眾及早做好防颱準備。
然而根據氣象署的最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上，中部地區普遍落在65%至79%之間，南部縣市則是38%至57%之間。
因此如果巴威颱風按目前預估的路徑走，中部以北的縣市周五、周六停班停課機率非常大，但實際上最終還是要看各縣市政府公告，請民眾這幾天隨時關注颱風最新動態以及提早做好防颱準備。
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