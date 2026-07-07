且根據外媒爆料，八村壘在自由市場開啟後，就與快艇迅速建立合作溝通，原先傳出想以「先簽後換」方式轉隊，儘管老東家湖人不願配合，但八村壘「離隊意願堅決」，最終直接推進加盟程序，改披上心儀許久的快艇戰袍。

我是廣告 請繼續往下閱讀

八村壘離隊態度堅決，為了改披快艇戰袍，身為完全自由球員的他，直接宣布與快艇簽下2年2800萬美元合約。

根據最新消息，現年28歲的日籍前鋒八村壘，今（7）日確定離開待了超過4年的洛杉磯湖人，將以2年2800萬美元（約合新台幣8.9億元）合約，轉投同城的洛杉磯快艇，八村壘於2023年加入湖人，並與球隊簽下3年5100萬美元合約，4季間場均為球隊貢獻12.3分、4.3籃板與1.1助攻，近3季三分命中率至少達到41.3%，成為NBA代表性的側翼射手，今年合約到期後，外界普遍認為湖人薪資空間，難以留下這位當打之年的前鋒。雖然日前美國記者穆雷（Law Murray）才剛爆出，湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）向球團開出的希望保留名單中，有八村壘的名字，但實際上後者與經紀團隊自從自由市場開啟後，就與同在洛城的快艇球團密切聯繫，並建立起合作意願，主因就是想長留洛杉磯發展。根據外媒報導，原本八村壘與快艇想等待湖人完成休季操作後，再商討以「先簽後換」方式轉隊，達成雙贏局面，在湖人並無意願配合情況下，今年季後賽，八村壘場均可以得到17.5分、4籃板、1.7助攻、0.9抄截與0.6阻攻，三分命中率高達56.9%。隨著八村壘離隊，今年湖人季後賽首輪擊敗火箭的先發5人，已經全部離隊，包含肯納德（Luke Kennard）、史馬特（Marcus Smart）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘與艾頓（Deandre Ayton）。