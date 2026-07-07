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巴威颱風超肥巨獸補血完成！暴風圈太大「台灣根本閃不掉」

巴威颱風對台灣造成威脅一切的原因，就是因為颱風實在太大了，目前已經增強到350公里的超大暴風圈

對台灣來說，這麼大的暴風圈，最大的問題就是根本閃不掉，連擦邊都做不到

▲巴威颱風目前已經增強到暴風圈半徑達到350公里，即便沒有登陸台灣，但暴風圈太肥大依舊讓台灣閃不掉風雨影響。（圖/NCDR）

巴威路徑鎖定「台灣東北」通過！北部、宜花風雨最劇烈確定

基本上大致已經鎖定由「台灣東北」通過，只是這個「東北」是近到直接登陸，還是遠到宮古島附近上去就要再看

北部、宜蘭、北花蓮，強風豪雨確定；中南部山區，大雨確定

▲巴威颱風最新路徑預估，基本上大致已經鎖定由「台灣東北」通過，只是距離台灣遠近還是要再觀察，但台灣風雨基本上已經躲不掉。（圖/台灣颱風論壇Threads）

巴威颱風日前行進的過程行經「高海水熱焓量海域」補血區，果不其然超肥巨獸強颱「補血完成」，目前強度已經達到巔峰。氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，在討論路徑之前，應該先提到巴威颱風的最大特點就是350公里的超大暴風圈半徑，對台灣來說，最大的問題就是根本閃不掉，連擦邊都做不到，沒意外周五、周六（10日、11日）將會是風雨最劇烈的時刻，請民眾及早做好防颱準備。，沒意外再過幾天，巴威就會頂著這個大的要命的暴風圈逼近，如果你覺得彷彿很久沒大成這樣的颱風來，你是對的，因為上次颱風警報單上出現這個暴風圈數字，已經是足足25年前的往事（2001尤特），搞不好看很多人根本還沒出生。「台灣颱風論壇」說，，除非接下來颱風完全走在誤差範圍右側邊緣，否則暴風圈肯定會摸到台灣陸地，加上預報屆時巴威仍有強颱等級，在350公里之間，都會很有感覺。「台灣颱風論壇」提到，回到颱風路徑上，，反正只要在誤差範圍內就是有可能，但無論如何，大方向就是這樣了。至於風雨影響，「台灣颱風論壇」也分析，按照氣象署最新預報為準，現在能給的重點大概是周五、週六颱風影響最大；；其他地方出現間歇雨勢和沿海強陣風。請民眾即時觀測颱風最新動態也及早做好防颱準備，千萬不可掉以輕心。