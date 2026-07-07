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2026年世界盃16強賽，葡萄牙在傷停補時遭到西班牙梅里諾（Mikel Merino）絕殺，以0：1遺憾出局，41歲傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃終局之戰也正式畫下句點。賽後，向來講話直接的瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）開砲，痛批葡萄牙的表現「令人感到可恥」，更直言全隊不傳球給C羅的打法根本是「自私且缺乏想像力」。伊布在談到葡萄牙遭淘汰時直言，這場失利令人難以接受，「葡萄牙應該為這場表現感到羞愧，不是因為輸給西班牙，而是因為他們從未踢出一支想贏球的球隊該有的樣子。」伊布指出，葡萄牙陣中擁有C羅這名足球史上最偉大的射手之一，但球隊卻沒有充分利用他的優勢：「如果你決定讓C羅先發，就必須有勇氣為他踢球。但葡萄牙大部分時間只是橫傳、回傳，選擇最安全的方式。他們看起來自私、可預測，也完全沒有解決問題的方法。」伊布更直接將矛頭對準中場核心「B費」費爾南德斯（Bruno Fernandes），直言他空有天賦卻沒有正確發揮，「B費多次在進攻端尋求無謂的傳球，而不是把球送到能重創防線的地方。C羅不斷跑位、要球、在禁區內等待傳中，但球就是不來。擁有世界上最好的終結者卻拒絕餵球給他，這算什麼足球智慧？」伊布隨後盛讚西班牙全隊上下共同思考、控制節奏並堅持到最後，而葡萄牙則是「輸在從不願意為了擁有的球員去做出戰術調整，他們缺乏想像力、缺乏勇氣，更缺乏凝聚力。」從比賽內容來看，C羅在這場世界盃最後一戰確實踢得相當艱難。面對西班牙，他踢滿90分鐘，但上半場45分鐘僅有12次觸球，甚至比西班牙前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）的觸球數還少。整場比賽，C羅多次嘗試尋找機會，包括利用個人技巧創造射門空間，也曾接應菲利克斯（João Félix）的頭球擺渡完成攻門，但最終都未能突破西班牙門將西蒙（Unai Simón）的防線。比賽過程中，C羅也數度露出挫折的表情。當隊友沒有選擇傳球給已經前插的他時，他曾在場上表達不滿；比賽後段一次反擊中，他也曾對隊友的處理方式感到失望。41歲的C羅依舊努力尋找改變比賽的方式，但面對時間與身體狀態的限制，他已經難以像過去那樣靠個人能力扭轉戰局。葡萄牙止步16強後，葡萄牙足協主席普羅恩薩透過社群媒體發表聲明，坦言球隊的成績未達原先期待。普羅恩薩表示，葡萄牙之所以被視為世界盃奪冠候選，是因為球隊擁有強大的球員陣容，以及葡萄牙足球歷史少見的天賦，「我們在2026世界盃取得的成績低於預期。即使面對的是一支實力非常強大的對手，如此早早出局，仍然與球員們所具備的能力不相稱。」不過，他也強調足球的殘酷正是運動的一部分：「贏球時，我們不是世界上最好的；輸球時，我們也不是最差的。每一場比賽都有值得學習的地方。」普羅恩薩認為，葡萄牙必須從失敗中累積經驗，並透過這段過程重新走向成功。