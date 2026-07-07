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葡萄牙在世界盃8強賽中敗下陣，這也是巨星C羅（Cristiano Ronaldo）職業生涯中最後一次世界盃，對許多球星來說，場上的輸贏可能影響球星一輩子的成就或是陰影，然而對C羅而言，沒有什麼比失去孩子還要痛，C羅2022年時迎接龍鳳胎出生，未料兒子卻在分娩過程中夭折，骨灰至今仍保存在家中，他也直言這是自從他父親過世後，人生中最艱難的時刻。C羅與女友喬治娜在2022年喜迎龍鳳胎，當年C羅37歲，但遺憾的是，龍鳳胎中的兒子在分娩過程中不幸夭折，只有女兒順利出生，C羅曾在訪問中透露，他將兒子的骨灰放置在家中，這段經歷也是自從父親過世後，最艱難的時刻了。C羅也在IG發文，感謝醫護人員的努力，「我們的寶貝兒子，我們的天使，我們永遠愛你。」事實上，C羅的情史相當豐富，他在認識喬治娜之前，還透過代理孕母生了3名子女。回顧C羅和喬治娜的相識過程，當時C羅正在馬德里逛街，遇到在GUCCI專櫃工作的喬治娜，C羅馬上和她交換電話號碼，兩人便開始約會，被狗仔拍到後C羅也大方承認這段關係。