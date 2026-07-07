強烈颱風巴威逼進台灣，暴風半徑高達350公里，中央氣象署指出，周五（10日）、周六（11日）各地降雨都會增加，台灣各地區未來120小時暴風圈侵襲機率，其中基隆、宜蘭飆到90%。颱風來襲，剛好又是手遊皮克敏《Pikmin Bloom》的7月社群日，不能出門要怎麼達到步數、種花呢？許多皮友們都在分享室內種花小訣竅，官方也提醒玩家基於人身安全，強烈建議不要在颱風天冒雨出門散步。
室內種花方法1：超慢跑
YouTube有網友分享，先點開遊戲中的設定，點選「聲音＆震動」，將震動點開，再來把隊伍中的皮克敏帶滿，接著在家裡找一個空間，開始原地超慢跑，一開始訊號可能很穩定，不能「飄移」，不過3到5分鐘就會開始累積步數，如果發現累積速度變慢，可以換一個地方繼續跑。
原PO也補充秘訣，慢跑地點要靠近窗邊、跑5分鐘以上、手拿著手機規律晃動，幫助系統判斷正在步行。不過這個方法不是每一種手機型號都能成功，皮友可以嘗試看看。
室內種花方法2：自製搖步機
有玩家使用一根棍子，像是筷子等，搭配橡皮筋，將手機綁在棍子上，放到空盒上，讓手機不斷搖晃來累積步數；還有玩家用手機支架，加上一條繩子，讓手機在支架上不斷搖晃。也有人運用電動按摩槍、電風扇、節拍器等，不斷震動和擺盪的物品，來增加皮克敏步數。
劇烈天氣別出門！風雨平息再解任務
颱風等劇烈天氣來襲，提醒皮友們千萬不要冒險出門，以免生命安全受到威脅。7月11日、12日是皮克敏《Pikmin Bloom》的社群日活動，玩家們也可等到風雨預計平息的7月12日，再完成社群日任務。也有玩家分享，2022年8月日本遭遇颱風，《Pikmin Bloom》官方曾有加開社群日活動，指出其他皮友可以跟官方反映看看。
本次社群日巨大花朵將盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，達到1萬步就能獲得全新的蘭花仙人掌種植員徽章，同時儲備季節限定的花瓣。商店也會販售限時社群日組合包及社群日特殊任務票券。
社群日時間：台灣時間7月11日00：00至7月12日23：59
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YouTube有網友分享，先點開遊戲中的設定，點選「聲音＆震動」，將震動點開，再來把隊伍中的皮克敏帶滿，接著在家裡找一個空間，開始原地超慢跑，一開始訊號可能很穩定，不能「飄移」，不過3到5分鐘就會開始累積步數，如果發現累積速度變慢，可以換一個地方繼續跑。
原PO也補充秘訣，慢跑地點要靠近窗邊、跑5分鐘以上、手拿著手機規律晃動，幫助系統判斷正在步行。不過這個方法不是每一種手機型號都能成功，皮友可以嘗試看看。
有玩家使用一根棍子，像是筷子等，搭配橡皮筋，將手機綁在棍子上，放到空盒上，讓手機不斷搖晃來累積步數；還有玩家用手機支架，加上一條繩子，讓手機在支架上不斷搖晃。也有人運用電動按摩槍、電風扇、節拍器等，不斷震動和擺盪的物品，來增加皮克敏步數。
颱風等劇烈天氣來襲，提醒皮友們千萬不要冒險出門，以免生命安全受到威脅。7月11日、12日是皮克敏《Pikmin Bloom》的社群日活動，玩家們也可等到風雨預計平息的7月12日，再完成社群日任務。也有玩家分享，2022年8月日本遭遇颱風，《Pikmin Bloom》官方曾有加開社群日活動，指出其他皮友可以跟官方反映看看。
本次社群日巨大花朵將盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，達到1萬步就能獲得全新的蘭花仙人掌種植員徽章，同時儲備季節限定的花瓣。商店也會販售限時社群日組合包及社群日特殊任務票券。
社群日時間：台灣時間7月11日00：00至7月12日23：59
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