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▲蘇慧倫透露年輕時期，因為有種母性的感覺，較喜歡憂鬱小生的類型。（圖／翻攝自YouTube@xlovecenter）

有「玉女掌門人」之稱的55歲女星蘇慧倫，近日因主演電視劇《欠妳的那場婚禮》再度引發討論。在劇中上演從校服開始攜手步入禮堂，再經歷中年漸漸消失感情的她，其實現實生活中曾透露自己年輕時，因為有種母性的感覺，比較喜歡憂鬱小生的類型，想要照顧對方、陪對方聊天，但成年後就變得較務實。而44歲嫁給孫益民，並當丈夫孩子繼母，接著生下小孩的她，透露在40歲就有強烈想當媽的慾望，還直呼愛不一定要給男人。蘇慧倫去年3月曾登上YouTube節目《不正常愛情研究中心》，分享自己年輕時的理想型等小故事。她透露自己不會注意男生長相，反而是會被某種氣質吸引，「我會喜歡帶點憂鬱感的。」就像是偶像劇《流星花園》中的「花澤類」類型。蘇慧倫透露可能是因為有種母性感覺，才會被憂鬱氣質的男生吸引，「我是不是有點想要照顧他、我是不是想要陪他聊天。」還笑說自己不小心有母性光輝，意外曝光女神的可愛個性，但她也坦承長大後，對於戀愛也就變得越來越務實。蘇慧倫也被主持人問到步入婚姻、生小孩的原因。在44歲嫁給孫益民，當對方孩子繼母，並生下自己孩子的她，透露在40歲時，就有了強烈想當母親的慾望，「那感覺就是我有好多好多的愛想要給出去，但我不一定要給男人，我想給小孩、我想要當媽媽。」這也是她決心結婚、步入人生下一階段的原因之一。她也透露因為早有這種想法，所以有了小孩後，自己也很甘願擔起當媽的角色。蘇慧倫在2014年與大1歲「滑板教父」孫益民登記結婚，而對方在蘇慧倫之前，曾有過一段婚姻，並與前妻育有一名女兒。蘇慧倫也因此成為了丈夫女兒的繼母，而在隔年，蘇慧倫如願生下了自己的兒子，完成了想當媽的願望。