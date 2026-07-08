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▲埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區內疑似遭到絆倒，主裁判卻未吹判犯規，也沒有介入觀看VAR。（圖／美聯社／達志影像）

衛冕軍阿根廷在2026年世界盃16強賽中，以3：2驚險逆轉埃及晉級8強。然而，這場被外界譽為「史詩級逆轉」的戰役，賽後卻深陷巨大的「黑哨」爭議。埃及陣營對主裁判與影像輔助裁判（VAR）的雙重標準感到極度憤怒，球隊更是在比賽尾聲被連發6張牌。踢進一球的埃及前鋒齊科（Mostafa Zico）賽後在鏡頭前淚崩，痛批比賽早已被操控，甚至猛酸：「乾脆直接把冠軍頒給阿根廷吧！」本場比賽主裁判是法國籍的萊特西耶（François Letexier），儘管比賽強度極大，雙方肢體動作也多，但直到阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）在第92分鐘的進球前，沒有發出任何一張牌。但隨後，他向埃及隊連出6張牌。其中包括一張給工作人員的直紅牌、一張給主教練霍薩姆·哈桑（Hossam Hassan）的黃牌，甚至還有一張黃牌給了一名不在場上的替補球員。在比賽中為埃及踢進第二球、一度將阿根廷逼入絕境的前鋒齊科，賽後接受拜因體育（beIN SPORTS）採訪時難掩激動情緒，當場紅了眼眶。「不公平！太不公平了！裁判根本毫無公正可言！」齊科憤怒地控訴：「這完全是赤裸裸、顯而易見的黑哨。從比賽第一分鐘開始，裁判就一直在刻意針對我們，這場比賽就像是被操控了。他的判罰毀了我們一整個國家、整支球隊付出的汗水與努力。」齊科也向國內球迷表達歉意，無奈表示比賽結果根本不取決於球員，而是全掌握在裁判手裡。在訪問最後，他難掩不滿地留下極具諷刺意味的結語：「那就祝賀阿根廷隊拿到世界盃冠軍吧，恭喜他們。反正他們現在也如願以償，不需要我們再充當什麼絆腳石了，就這樣吧，到此為止。」爭議的核心在於法國籍主裁判勒泰西耶（François Letexier）與同胞VAR助理裁判布里薩德（Jérôme Brisard）的執法尺度不一。據《馬卡報》報導，埃及隊曾有一顆進球，因VAR裁判布里薩德提醒主裁回溯了極長的比賽時間，最終判定一個極微小的犯規而將進球沒收。然而，在阿根廷踢進絕殺球前，埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區內疑似遭犯規倒地，VAR卻選擇沉默、並未介入，這讓埃及全隊大為光火。不過Archivo VAR賽後對此有做出回應，認為薩拉赫那次是球權先被斷了，因此後續不構成犯規。至於前面埃及進球被沒收，是因為確實有球員阻踩踏阿根廷後衛里桑卓·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）組織他前進，因此判罰進球不算。埃及知名球評優素福（Ahmed Youssef）在BBC廣播節目中直言：「到底可以回溯多遠來推翻一個判罰？如果今天那個犯規發生在梅西，或者任何身穿阿根廷球衣的球員身上，裁判的尺度還會一樣嗎？這才是讓所有人感到不滿的核心。」這場比賽的判罰也在國際足壇引發軒然大波。《阿斯報》知名記者龍賽羅（Tomás Roncero）在社群媒體連發多篇貼文抨擊：「阿根廷獲得點球。無論什麼時候看到這句話，都是一樣的」、「國際足總（FIFA）和阿根廷的這些事，已經到了其他球隊都該退賽的地步。一切都是為了避免他們被淘汰」、「這屆世界盃將永遠留下污點。偉大的埃及不該遭受這種不公，這不是足球，而是沒有感情的純粹生意」。在體育媒體《The Athletic》的討論區，國外球迷也紛紛痛批這是「VARgentina（VAR根廷）」，並抨擊雙重標準的吹判讓比賽失去了公平性，諷刺此役將成為「FIFA腐敗的A級證據」。相較於前場球員的憤怒，在比賽第21分鐘神勇撲出梅西12碼罰球的埃及門將舒貝爾（Mostafa Shobeir），受訪時則展現了風度。舒貝爾表示：「勝利曾經近在咫尺，但我們錯失了一些在關鍵比賽中能起到決定性作用的細節。所有球員都拼盡了全力，我感到很難過，因為我們離勝利只有一步之遙，但我們會捲土重來，在接下來的非洲國家盃爭取好表現。」