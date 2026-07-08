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巴威颱風三次增強變更胖！周五晚、周六白天影響最劇烈

即將進入第三次增強，達到第三次巔峰，同時巴威颱風還會變得更胖，最強核心已經比台灣還要大了

周五（10）日夜晚至周六（11）日白天影響最為劇烈

▲巴威颱風眼牆置換完成，準備要三次增強，其最強核心已經發展到比台灣還要大。（圖/台灣颱風論壇臉書）

巴威颱風最新路徑準備要北轉了！北部停班停課幾乎成定局

目前路徑走向沒有太大改變，預計將在明（9日）開始北轉朝台灣東北部至北部近海通過，目前氣象署最新預估暴風侵襲率，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率