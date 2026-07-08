強烈颱風巴威持續近逼台灣，根據中央氣象署最新預測路徑，巴威整體走勢不變，預計將在明（9日）開始北轉朝台灣東北部至北部近海通過。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，巴威颱風準備要三度增強，達到第三次巔峰，現在整顆颱風已經比台灣還要大。如果按照目前路徑來看，周五、周六北台灣幾乎可以確定是要停班停課。
巴威颱風三次增強變更胖！周五晚、周六白天影響最劇烈
「台灣颱風論壇」表示，巴威颱風眼牆已經置換完成，即將進入第三次增強，達到第三次巔峰，同時巴威颱風還會變得更胖，最強核心已經比台灣還要大了，雖然颱風眼也不小。巴威颱風也有機會挑戰2020年天鵝颱風的紀錄，近中心最大風速曾達每秒65公尺，雖然巴威仍有一段距離，但是否能成為近20年最強，這兩天就會揭曉。
「台灣颱風論壇」提到，巴威颱風整體環流依然十分龐大、強風圈廣泛，對台灣的影響並沒有因此明顯降低，周五（10）日夜晚至周六（11）日白天影響最為劇烈，有安排任何活動、工作建議都取消或做適度調整，距離颱風接近台灣還有幾天時間，建議大家要開始進行防颱準備。
巴威颱風最新路徑準備要北轉了！北部停班停課幾乎成定局
根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前中心位置在北緯16.7度、東經135.2度，以每小時23公里速度向西進行，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里。
目前路徑走向沒有太大改變，預計將在明（9日）開始北轉朝台灣東北部至北部近海通過，目前氣象署最新預估暴風侵襲率，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%的機率，南部地區則是43%至60%不等，若路徑沒有太大改變，基本上周五下午起、周六全天北部地區停班停課機率幾乎已成定局。
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「台灣颱風論壇」表示，巴威颱風眼牆已經置換完成，即將進入第三次增強，達到第三次巔峰，同時巴威颱風還會變得更胖，最強核心已經比台灣還要大了，雖然颱風眼也不小。巴威颱風也有機會挑戰2020年天鵝颱風的紀錄，近中心最大風速曾達每秒65公尺，雖然巴威仍有一段距離，但是否能成為近20年最強，這兩天就會揭曉。
「台灣颱風論壇」提到，巴威颱風整體環流依然十分龐大、強風圈廣泛，對台灣的影響並沒有因此明顯降低，周五（10）日夜晚至周六（11）日白天影響最為劇烈，有安排任何活動、工作建議都取消或做適度調整，距離颱風接近台灣還有幾天時間，建議大家要開始進行防颱準備。
根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前中心位置在北緯16.7度、東經135.2度，以每小時23公里速度向西進行，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里。
目前路徑走向沒有太大改變，預計將在明（9日）開始北轉朝台灣東北部至北部近海通過，目前氣象署最新預估暴風侵襲率，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%的機率，南部地區則是43%至60%不等，若路徑沒有太大改變，基本上周五下午起、周六全天北部地區停班停課機率幾乎已成定局。
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