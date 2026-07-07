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◼︎新北市7月8日停水範圍一次看

降壓地區

▲新北市汐止區7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月8日停水範圍一次看

▲桃園市桃園區7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市蘆竹區7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月8日停水範圍一次看

▲台中市7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月8日停水範圍一次看

▲台南市西港區7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市佳里區7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月8日停水範圍一次看

▲高雄市7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月8日停水範圍一次看

▲雲林縣7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月8日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣7月8日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，以及共7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月8日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：管線新裝、加壓站配電設備工程汐止區：中正路、中華街、仁愛路、保一街、保新街、保長路、信義路、光明街、公園路、南昌街、吉祥街、和平街、大同路三段、大同路二段、大安街、康寧街、建成路、忠孝東路、招商街、新台五路一段、新台五路二段、新昌路、新江北路、橋東街、民生街、水源路一段、水碓街、汐平路一段、汐科路、汐萬路一段、福安街、禮門街、秀峰路、茄安路、茄福街、茄興街、茄苳路、連峰街、鄉友街、鄉長路一段、鄉長路二段、長安路、長江街、長興街一段、長興街二段。汐止區：仁愛路、新台五路一段、水碓街、福安街、秀峰路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：中興南街、五谷王南街。停水原因：污水改管工程📍停水地區桃園區：大同路200巷、大同路239巷、大同路209巷、大同路170~237號 沿線範圍含巷弄。停水原因：管線汰換工程📍停水地區蘆竹區：富昌街(全路段)沿線含巷弄。停水原因：汰換管線工程📍停水地區北屯區：大富路、昌平路三段。大雅區/昌平路三段、民族路一段、港尾路、西村路。潭子區：大富路、大富路一段、大德一路、大德一路二段、大德二路、大德北路、大德南路、大明一路、大明三路、大明二路、大豐一路、昌平路三段、西村路。西屯區：港尾路、西村路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：南海街、慶安路。停水原因：自來水斷管施工📍停水地區佳里區：下營里頂廍56-1~57-1號及56號、57號等11戶。停水原因：窨井與水量計埋設作業📍停水地區仁武區：京吉一路、京吉三路、京富路、八德南路、澄觀路。停水原因：汰換管線工程新舊管連接📍停水地區臺西鄉：海北村。民權路11巷,民權路45巷。停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：藤埔公路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。