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▲踢進一球的埃及前鋒齊科（Mostafa Zico）賽後更是在鏡頭前淚崩，痛批比賽早已被操控，甚至猛酸：「乾脆直接把冠軍頒給阿根廷吧！」（圖／美聯社／達志影像）

原因一：僅為正常身體接觸，未達犯規標準

原因二：犯規地點距離球門將近100碼，阿根廷有充分時間回防

阿根廷在2026年世界盃16強賽以3：2逆轉擊敗埃及，但這場淘汰賽卻充滿著巨大爭議。埃及全隊對裁判判罰感到極度憤怒，前鋒齊科（Mostafa Zico）與總教練哈桑（Hossam Hassan）皆嚴厲抨擊比賽缺乏公正性。針對比賽中最大的爭議點——埃及被VAR（影像輔助裁判）取消的第二顆進球，前英超名哨史考特（Graham Scott）在接受《The Athletic》訪問時給出了專業解析，直指這是一個嚴重的誤判，並列出該進球應屬有效的2大關鍵原因。在這場大戰中，埃及總教練哈桑對比賽發展深感不滿。他指出埃及在1：0領先時被錯誤地沒收了第二顆進球，且在阿根廷踢進第三球前，埃及本該獲得一次十二碼罰球卻未獲VAR檢視。哈桑將矛頭指向主裁判勒泰西耶（Francois Letexier）與阿根廷陣營，痛批比賽毫無公平競賽精神可言，並質疑外界為了讓衛冕軍阿根廷與球星梅西（Lionel Messi）留在賽場上，給予了不公平的庇護，更氣憤表示「以後再也不看世界盃了」。踢進一球的埃及前鋒齊科也在賽後受訪時難掩失望，他向埃及人民致歉並表示：「裁判完全不公平，他用判決白費了我們所有的努力。我們原本2：0領先卻無能為力，這座獎盃根本是直接指向阿根廷的。」針對埃及被取消的進球，前英超裁判史考特在體育專欄中進行了詳細的影像分析。他明確表示「取消埃及進球的決定是錯誤的」，並點出兩大原因證明該進球絕對有效。在齊科第67分鐘進球的攻勢發起階段，埃及球員阿提亞（Marwan Attia）對阿根廷後衛利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martinez）的防守挑戰，雖有些微腳步接觸與短暫的拉扯球衣，但這完全屬於足球場上的「正常身體接觸」，不足以被認定為犯規。史考特強調，VAR介入的門檻必須是糾正「明顯且清晰的錯誤」，而這次的接觸強度完全未達VAR回溯介入的門檻。史考特進一步指出，這次所謂的「犯規」發生在距離球門將近100碼的地方。在這段極長的推進時間與距離內，阿根廷有非常充足的機會與大量防守球員可以重新整頓防線。作為一項大原則，犯規動作與進球之間的時間與距離越長，該犯規就必須越嚴重才足以取消進球。史考特總結表示，這是一次令人震驚的干預，VAR在這次判決中嚴重越權了。此外，基於同樣的邏輯標準，史考特認為埃及在比賽末段控訴薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區內遭犯規的十二碼罰球未判，是正確的決定，因為該接觸同樣輕微、不足以構成犯規；同時阿根廷費南德茲（Enzo Fernandez）的致勝球也應屬有效。然而，將埃及好端端的進球硬生生沒收，無疑成為這場史詩級逆轉秀中最大的執法瑕疵。