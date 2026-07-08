巴威颱風持續逼近台灣，目前已經完成眼牆置換，還要持續進行第三次增強達到最強巔峰，甚至有機會挑戰2020年天鵝颱風的紀錄，許多民眾都已經開始準備防颱作業。《NOWNEWS》也特別整理巴威颱風最新動態，包括最新預估路徑、海陸警報時間、風雨影響時程、最新暴風侵襲機率、停班停課機率等資訊，提供民眾一文掌握最新颱風狀況。
巴威颱風強度還在增強！路徑方向不變：最快明天海警、周五清晨陸警
根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前中心位置在北緯16.7度、東經135.2度，以每小時23公里速度向西進行，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里，目前強度還在持續增強當中，將達到第三次巔峰狀態。
氣象署最新路徑預估，走向沒有太大改變，巴威颱風預計將在明（9日）開始北轉朝台灣東北部至北部近海通過，各國路徑模擬也都是走類似路線，周五（10日）、周六（11日）距離台灣最近。氣象署預估最快明天發布海上警報、陸上警報可能周五清晨發布。
巴威颱風最新風雨時程！中部以北、宜花地區嚴防紫爆雨勢
氣象署表示，北部、宜蘭、花蓮因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯，預估降雨達到紫爆等級；台中以北平地雨勢也要留意，山區部分，苗栗、新竹、桃園、新北山區要防豪雨以上降雨，並注意坍方、落石、溪水暴漲及道路中斷風險。
至於南部地區，平地雨勢相對北部較緩和，降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風，周六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。周日颱風遠離之後，各地還是有雨，但降雨已經大幅度趨緩。
巴威颱風最新暴風侵襲率！北部地區連續停班停課機率大
根據氣象署最新「各城市120小時暴風侵襲率」預報，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的侵襲機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%，南部地區則是43%至60%不等。
如果巴威颱風路徑沒有太大改變，基本上周五、周六全天北部地區停班停課機率真的非常高，中部地區則要看風雨是否有達標，最終都要看各縣市政府周四、周五晚間宣布，請民眾隨時留意颱風消息、各縣市政府公告，並且盡早做好防颱準備。
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根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風目前中心位置在北緯16.7度、東經135.2度，以每小時23公里速度向西進行，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑150公里，目前強度還在持續增強當中，將達到第三次巔峰狀態。
氣象署最新路徑預估，走向沒有太大改變，巴威颱風預計將在明（9日）開始北轉朝台灣東北部至北部近海通過，各國路徑模擬也都是走類似路線，周五（10日）、周六（11日）距離台灣最近。氣象署預估最快明天發布海上警報、陸上警報可能周五清晨發布。
氣象署表示，北部、宜蘭、花蓮因較接近颱風暴風圈及中心，風雨會最明顯，預估降雨達到紫爆等級；台中以北平地雨勢也要留意，山區部分，苗栗、新竹、桃園、新北山區要防豪雨以上降雨，並注意坍方、落石、溪水暴漲及道路中斷風險。
至於南部地區，平地雨勢相對北部較緩和，降雨型態以一陣一陣為主，但沿海地區要特別注意強風，周六各地普遍可能出現7至9級陣風，沿海地區不排除有10級以上強陣風。周日颱風遠離之後，各地還是有雨，但降雨已經大幅度趨緩。
根據氣象署最新「各城市120小時暴風侵襲率」預報，桃園以北地區、宜蘭都有超過90%的侵襲機率，新竹以南到中部地區都有70%至89%，南部地區則是43%至60%不等。
如果巴威颱風路徑沒有太大改變，基本上周五、周六全天北部地區停班停課機率真的非常高，中部地區則要看風雨是否有達標，最終都要看各縣市政府周四、周五晚間宣布，請民眾隨時留意颱風消息、各縣市政府公告，並且盡早做好防颱準備。
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