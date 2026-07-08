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2026世界盃16強淘汰賽再度上演不可思議的劇本！衛冕冠軍阿根廷在全場陷入0：2落後的絕境下，在比賽最後13分鐘內連進3球，最終以3：2史詩級逆轉氣走本屆大黑馬埃及隊，驚險挺進8強。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）不僅在此役貢獻追平進球與絕殺助攻，賽後更激動地在球場上落下男兒淚，宣告這趟衛冕之旅未完待續。梅西連續第9次在世界盃出賽取得進球，寫下紀錄，賽後全隊將他拋到空中慶祝，感謝這個男人在一次拯救這支球隊和這個國家。面對實力強大的阿根廷，埃及隊全場展現了極其出色的戰術紀律。比賽第15分鐘，埃及中後衛亞塞爾·伊布拉欣（Yasser Ibrahim）就利用頭球率先破門，為球隊取得1：0領先。下半場第67分鐘，埃及隊再度展現教科書般的快速反擊。陣中老大哥薩拉赫（Mohamed Salah）狂奔半個球場帶動攻勢，哈桑（Hassan）在右路撕裂阿根廷防線後精準倒三角回傳，由前鋒齊科（Mostafa Zico）重砲轟門破網。這顆進球讓阿根廷防線形同虛設，埃及以2：0擴大領先優勢，阿根廷的衛冕之路看似已走到盡頭。然而，正如球評賽後所言：「這就是冠軍的底蘊。」在比賽前80分鐘表現平平的梅西，在生死關頭再度展現了「球王」的價值。第79分鐘，梅西在右路送出精準的內旋傳中，中後衛羅梅羅（Cristian Romero）反越位成功，頭球破網，為阿根廷吹響反攻號角。僅僅4分鐘後（第83分鐘），替補上陣的蒙提爾（Gonzalo Montiel）在禁區內將球蹭向中路，梅西逮住機會起左腳抽射，球穿過埃及門將的手掌，打在橫樑下緣彈入網內，2：2！這是39歲的梅西連續第9次在世界盃出賽取得進球，寫下歷史紀錄。他罕見地狂吼慶祝，點燃了全場阿根廷球迷的熱血。比賽進入傷停補時第92分鐘，埃及隊在一次四打三的快速反擊中浪費了絕佳機會，隨後薩拉赫在阿根廷禁區內掉球，阿根廷立刻發動致命反擊。前鋒勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）在右路送出一記不可思議的高難度傳中，恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）高高躍起，將球頂向死角，3：2！這顆不可思議的絕殺進球讓埃及隊員瞬間崩潰，教練團甚至因為抗議犯規而吞下紅牌，但VAR確認進球有效。終場哨響，阿根廷完成了世界盃史上最偉大的逆轉秀之一。39歲的梅西再也無法壓抑情緒，在場上激動地流下眼淚。「梅西在賽後淚流滿面，他無法控制自己的情緒，」《The Athletic》現場記者描述道：「在39歲的年紀，他的世界盃冒險還在繼續。」阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在場邊雙手摀嘴、瞪大雙眼，顯然也對這場驚心動魄的勝利感到難以置信。阿根廷在這場地獄般的考驗中死裡逃生，接下來將在8強賽迎戰瑞士與哥倫比亞的勝方。