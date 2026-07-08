巴威颱風（國際命名：Bavi）距離台灣越來越近，強風豪雨將從周五晚上開始，一路轟炸到周六整天（7月10日至7月11日），針對民眾關心的停班停課，氣象專家賈新興表示，巴威颱風暴風圈周五傍晚至晚上，會接觸「北北基桃、宜花東」等6縣市，周六籠罩全台，但最終是否停班課，仍須以地方政府公告為準。
海上警報明白天發布 深夜陸警跟上
巴威颱風路徑逐漸明朗，通過北部近海機率最大，中央氣象署指出，海上颱風警報預計明（9）日中午左右發布、陸上警報明天深夜左右跟進，巴威颱風暴風圈將在周五傍晚接觸台灣東半部陸地，目前仍有較低的機率會登陸台灣。
周五暴風圈觸陸 周六籠罩全台
賈新興指出，由於巴威颱風7級風暴風半徑超過350公里，加上速度不慢，因此暴風圈碰到台灣後會快速擴散，周五晚上至少從「宜蘭、花蓮、台東」開始，到「新北、台北、桃園」都會陸續被籠罩，也就是符合停班課標準。
周六隨著巴威颱風持續往西北，全台都籠罩在暴風圈範圍幾乎已經是確定的事實，屆時也將是風雨最劇烈的時段；雨勢最大的地區落在「桃竹苗以南山區、宜蘭山區」，其次則是「苗栗以北平地、宜花平地」。
巴威颱風又大又強 10縣市侵襲率破90%
總結來說，周六由於全台都籠罩在巴威颱風的暴風圈下，本島19縣市都有可能停班停課，而「北北基桃、宜花東」因為最先和暴風圈接觸，周五晚上也有可能停班停課，但是否會因防災評估，提前在最強風雨尚未抵達的周五白天就實施「防颱準備假」，一切都要以地方政府公布為準。
此外，據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，最新資料顯示，「基隆市、台北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達98%，「新北市、桃園市」97%，「新竹縣、新竹市、花蓮縣」94%、連江縣93%，苗栗縣91%，全台最低是金門縣的52%。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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巴威颱風路徑逐漸明朗，通過北部近海機率最大，中央氣象署指出，海上颱風警報預計明（9）日中午左右發布、陸上警報明天深夜左右跟進，巴威颱風暴風圈將在周五傍晚接觸台灣東半部陸地，目前仍有較低的機率會登陸台灣。
賈新興指出，由於巴威颱風7級風暴風半徑超過350公里，加上速度不慢，因此暴風圈碰到台灣後會快速擴散，周五晚上至少從「宜蘭、花蓮、台東」開始，到「新北、台北、桃園」都會陸續被籠罩，也就是符合停班課標準。
周六隨著巴威颱風持續往西北，全台都籠罩在暴風圈範圍幾乎已經是確定的事實，屆時也將是風雨最劇烈的時段；雨勢最大的地區落在「桃竹苗以南山區、宜蘭山區」，其次則是「苗栗以北平地、宜花平地」。
總結來說，周六由於全台都籠罩在巴威颱風的暴風圈下，本島19縣市都有可能停班停課，而「北北基桃、宜花東」因為最先和暴風圈接觸，周五晚上也有可能停班停課，但是否會因防災評估，提前在最強風雨尚未抵達的周五白天就實施「防颱準備假」，一切都要以地方政府公布為準。
此外，據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，最新資料顯示，「基隆市、台北市、宜蘭縣」暴風侵襲率達98%，「新北市、桃園市」97%，「新竹縣、新竹市、花蓮縣」94%、連江縣93%，苗栗縣91%，全台最低是金門縣的52%。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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