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▲具俊曄（如圖）依然天天到金寶山探望大S，只不過已經不出席徐家人聚會。（圖／翻攝自李承道臉書）

大S（徐熙媛）2025年2月病逝日本，享年48歲，身後留下的遺產分配與房產問題持續受到外界關注。根據《鏡週刊》報導，大S生前銀行帳戶存款不到新台幣200萬元，無法支付名下「台北信義」豪宅房貸，加上部分資產存放海外，導致遺產處理至今仍未完成。此外，丈夫具俊曄近況也曝光，傳出他幾乎每天都前往金寶山陪伴大S，令人鼻酸。據了解，S與前夫汪小菲離婚前正值疫情期間，兩人分隔台灣、北京兩地，加上汪小菲被爆與張穎穎交往，讓大S決定結束婚姻。報導指出，當時大S要求汪小菲除支付兩名孩子扶養費外，也須支付贍養費，而汪小菲為了挽回婚姻，一度同意相關條件。不過大S之後與具俊曄再續前緣，雙方也因此衍生後續訴訟糾紛。隨著大S驟逝，相關紛爭暫時落幕，但遺產處理卻仍未告一段落。大S演藝收入多年來大多由S媽管理，尤其赴中國大陸發展期間累積的收入，不少由S媽協助存放海外；友人並透露，大S過世時，銀行帳戶現金不到200萬元，因此無法直接動用存款支付「台北信義」豪宅房貸，也讓遺產分配進度受到影響。至於具俊曄方面，他目前幾乎每天都前往金寶山陪伴大S，也在先前與醫美診所代言合約結束後，決定不再續約，希望將更多時間留給家人。具俊曄近來也鮮少出席徐家聚會，選擇以自己的方式思念亡妻。