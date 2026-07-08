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▲7-11表示第一時間已提前將疑慮批號商品完全下架，將遵循衛福部規範，協助消費者於門市購買的聯華食品公司疑慮批號商品，辦理相關事宜」。（圖／翻攝自維基百科）

▲7-11星級饗宴飯糰、握便當、石安牧場溏心蛋飯糰都出問題。（圖／AI製圖、記者監製）

中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，問題油品持續延燒，7-11委託聯華食品代工的多款鮮食也中鏢，包含飯糰、手捲、三明治、漢堡、便當等品項。對此，7-11回應，已將疑慮批號商品完全下架，並協助民眾辦理相關事宜。《NOWNEWS》整理問題產品清單、可以退款嗎一文看懂。7-ELEVEN表示，「第一時間已提前將疑慮批號商品完全下架，將遵循衛福部規範，協助消費者於門市購買的聯華食品公司疑慮批號商品，辦理相關事宜」。聯華食品官方聲明指出，「本公司積極配合衛福部與相關單位調查與作業，第一時間已完成問題油品更換為合規油品，並啟動疑慮商品預防下架，目前本公司生產商品均合法合規」。消息在社群引發討論，不少民眾嚇喊「65折原來是壽命65折」、「邊滑手機邊要開吃早餐看到第一個…吃還是不吃…」、「我家吃了一堆御飯糰了，前幾天還在吃.... 」、「7-11還未通知門市下架…店員都不知道」。食藥署先前公布必須於6日晚間12點前完成下架的產品，總計232項，明細已放上食藥署網站專區。名單中有大量由聯華食品代工的超商食品，包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。食藥署說明，將持續公開產品資訊，督導地方政府衛生局追蹤下架及回收情形，並依法查辦違規案件、追究相關責任，確保受影響產品停止流通，維護國人飲食安全。聯華食品聲明，針對退款／退費方法，7-11回應「協助消費者於門市購買的聯華食品公司疑慮批號商品，辦理相關事宜」。換句話說目前以聯華食品公告為準。