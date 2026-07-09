強烈颱風巴威今（9）日路徑開始北轉，朝台灣東北海域前行，已經準備來到家門口，目前路徑還是沒有排除會登陸北台灣。《NOWNEWS》特別整理巴威颱風最新動態，包括最新預估路徑、海上陸上颱風警報時間、暴風圈觸陸時間、風雨影響以及7月10日停班停課機率，讓讀者一文掌握最新巴威颱風狀況，也請民眾及早做好防颱準備。
巴威颱風減弱逼近台灣！最新路徑、海陸警時間一次看
根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里之處，以每小時21公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里，目前強度已經有稍微減弱，但依舊是強烈颱風等級。
氣象署最新預測路徑大致方向還是沒改變，今天將開始北轉，朝台灣東方外海移動，周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高，但仍然不排除有偏西接近台灣登陸可能。預估今天下午會發布海上警報，深夜至清晨有機會發布陸上警報，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台灣很可能都納入陸上警報範圍。
巴威颱風最新風雨時程！周五、周六嚴防強風豪雨紫爆
氣象署表示，預估巴威颱風暴風圈周五晚間觸陸，周五晚到周六颱風影響最為劇烈。今天迎風面雨漸增，午後局部雨勢；周五開始各地風雨增加，北部、宜蘭地區大雨或豪雨；到了周五晚上至周六全天，全台局部豪大雨留意，台中以北山區豪雨等級以上炸到紫爆；周日颱風遠離之後，西半部、東南短暫雷雨，其他地區短暫陣雨。
天氣職人吳聖宇則表示，周五白天起，中彰以北地區、宜蘭花蓮一帶的降雨會越來越明顯，包括到中南部山區也會逐漸有降雨出現；晚間颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強；到周六白天颱風中心陸續通過台灣東北近海，風雨最為明顯，中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部地區也有一陣一陣的較強風雨出現，花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。
暴風侵襲率基隆100%！7/10停班停課中部以北機率最大
根據氣象署最新暴風侵襲率預估，基隆縣已經達到100%，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣都是99%，新竹縣市98%、花蓮縣則有97%；其他中部地區落在84%以上；南部地區則是44%至78%不等，
基本上周五、周六停班停課機率非常大，南部地區雲林、嘉義縣市則是要看風雨預估是否有達標來判斷。氣象署表示，等到颱風警報發布之後會有「風雨預報」會更明確，停班停課與否還是由各縣市政府決策公告為主。請民眾及早做好防颱準備外，也要隨時關注颱風最新動態、各縣市政府最新公告。
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根據中央氣象署最新觀測，巴威颱風今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里之處，以每小時21公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里，目前強度已經有稍微減弱，但依舊是強烈颱風等級。
氣象署最新預測路徑大致方向還是沒改變，今天將開始北轉，朝台灣東方外海移動，周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高，但仍然不排除有偏西接近台灣登陸可能。預估今天下午會發布海上警報，深夜至清晨有機會發布陸上警報，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台灣很可能都納入陸上警報範圍。
氣象署表示，預估巴威颱風暴風圈周五晚間觸陸，周五晚到周六颱風影響最為劇烈。今天迎風面雨漸增，午後局部雨勢；周五開始各地風雨增加，北部、宜蘭地區大雨或豪雨；到了周五晚上至周六全天，全台局部豪大雨留意，台中以北山區豪雨等級以上炸到紫爆；周日颱風遠離之後，西半部、東南短暫雷雨，其他地區短暫陣雨。
天氣職人吳聖宇則表示，周五白天起，中彰以北地區、宜蘭花蓮一帶的降雨會越來越明顯，包括到中南部山區也會逐漸有降雨出現；晚間颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強；到周六白天颱風中心陸續通過台灣東北近海，風雨最為明顯，中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部地區也有一陣一陣的較強風雨出現，花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。
根據氣象署最新暴風侵襲率預估，基隆縣已經達到100%，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣都是99%，新竹縣市98%、花蓮縣則有97%；其他中部地區落在84%以上；南部地區則是44%至78%不等，
基本上周五、周六停班停課機率非常大，南部地區雲林、嘉義縣市則是要看風雨預估是否有達標來判斷。氣象署表示，等到颱風警報發布之後會有「風雨預報」會更明確，停班停課與否還是由各縣市政府決策公告為主。請民眾及早做好防颱準備外，也要隨時關注颱風最新動態、各縣市政府最新公告。
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