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巴威颱風減弱逼近台灣！最新路徑、海陸警時間一次看

目前強度已經有稍微減弱，但依舊是強烈颱風等級。

周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高

預估今天下午會發布海上警報，深夜至清晨有機會發布陸上警報

▲最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，不過未來36小時還是要觀測偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風最新風雨時程！周五、周六嚴防強風豪雨紫爆

周五開始各地風雨增加，北部、宜蘭地區大雨或豪雨；到了周五晚上至周六全天，全台局部豪大雨留意，台中以北山區豪雨等級以上炸到紫爆

到周六白天颱風中心陸續通過台灣東北近海，風雨最為明顯，中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

暴風侵襲率基隆100%！7/10停班停課中部以北機率最大

基隆縣已經達到100%，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣都是99%，新竹縣市98%、花蓮縣則有97%

基本上周五、周六停班停課機率非常大，南部地區雲林、嘉義縣市則是要看風雨預估是否有達標來判斷。