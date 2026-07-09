強烈颱風巴威今（9）日路徑開始北轉，接著開始往台灣東北海域逼近，中央氣象署表示，預估今天下午會發布海上警報，深夜有機會發布陸上警報，屆時全台灣都可能納入陸上警報範圍。至於許多民眾都關心7月10日到底會不會停班停課，根據氣象署目前最新暴風侵襲率，預計本島嘉義以北、宜蘭、花蓮等15縣市機率最大，但實際上還是要看今天最新風雨預估以及各政府最終決定。
巴威颱風準備逼近台灣！氣象署：全台灣可能都列陸警範圍
氣象署最新觀測，巴威颱風今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里之處，以每小時21公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
氣象署提到，預估今天下午會發布海上警報，深夜至清晨有機會發布陸上警報，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台灣很可能都納入陸上警報範圍，預估巴威颱風暴風圈周五晚間觸陸，周五晚到周六颱風影響最為劇烈。
巴威雨勢「前氣象局長都警告」！7/10停班停課關鍵：15縣市機率最大
對於巴威颱風來勢洶洶，預期影響台灣周五晚至周六全天最為劇烈，前氣象局長鄭明典就在臉書表示，從官方預測的最新路徑預報風雨圖來看，降雨的高風險區已經非常明確，如果考慮模式常常低估颱風環流和西風輻合的雨量，其實全台灣都要很嚴肅的面對巴威颱風。
至於大家都很關心7月10日周五是否會停班停課，氣象署則回應，等到颱風警報發布之後會有「風雨預報」會更明確，停班停課與否還是由各縣市政府決策公告為主。但根據目前暴風侵襲率來看，嘉義以北台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣及宜蘭縣、花蓮縣停班停課機率最大，實際狀況請民眾持續關注颱風動態以及各縣市政府今晚公告，也請及早做好防颱準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署最新觀測，巴威颱風今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1140公里之處，以每小時21公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
氣象署提到，預估今天下午會發布海上警報，深夜至清晨有機會發布陸上警報，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台灣很可能都納入陸上警報範圍，預估巴威颱風暴風圈周五晚間觸陸，周五晚到周六颱風影響最為劇烈。
對於巴威颱風來勢洶洶，預期影響台灣周五晚至周六全天最為劇烈，前氣象局長鄭明典就在臉書表示，從官方預測的最新路徑預報風雨圖來看，降雨的高風險區已經非常明確，如果考慮模式常常低估颱風環流和西風輻合的雨量，其實全台灣都要很嚴肅的面對巴威颱風。
更多「巴威颱風」相關新聞。